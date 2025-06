Trương Bá Chi có tên trong di chúc 300 triệu USD của Châu Tinh Trì?

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 63 của "vua hài" Châu Tinh Trì, nữ diễn viên Trương Bá Chi đã đăng tải một video tri ân đầy xúc động – gồm lời chúc ấm áp, hình ảnh chiếc bánh sinh nhật và những đoạn phim kinh điển từ King of Comedy (Vua hài kịch), tác phẩm từng đưa cô trở thành ngôi sao năm 19 tuổi.

Trương Bá Chi chúc mừng sinh nhật Châu Tinh Trì

Lời chúc chân thành, cùng cách cô tái hiện lại các câu thoại nổi tiếng trong phim, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ. Đặc biệt, khi đặt trong bối cảnh mối quan hệ lâu dài suốt 26 năm giữa cô và Châu Tinh Trì, đoạn video càng trở nên đặc biệt, thậm chí làm dấy lên những đồn đoán mới: Liệu Trương Bá Chi có phải là người được chỉ định thừa kế khối tài sản khổng lồ 300 triệu USD của Châu Tinh Trì?

Theo truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc), trong di chúc chưa được xác nhận chính thức, Châu Tinh Trì – người không có vợ con – được cho là sẽ để lại tài sản cho một số người thân tín, bao gồm cả Trương Bá Chi. Ngoài cô, một cái tên khác được nhắc đến là Từ Kiều – nữ diễn viên trẻ được xem như con gái đỡ đầu của ông.

Trương Bá Chi - Châu Tinh Trì trong Vua hài kịch

Khác với nhiều "nàng thơ" khác từng hợp tác với Châu Tinh Trì rồi sớm rời xa, Trương Bá Chi là một trong số ít những người duy trì mối quan hệ thân thiết, gắn bó với ông suốt nhiều năm. Cô từng từ chối lời mời từ các dự án lớn để ưu tiên đóng phim với ông, góp giọng trong nhạc phim CJ7, và tham gia lồng tiếng cho The New King of Comedy (2019). Sự trung thành và biết ơn của cô dường như không chỉ là tình cảm nhất thời mà là một mối quan hệ bền vững và tin cậy.

Cử chỉ tri ân gần đây càng làm nổi bật sự khác biệt ấy, nhất là trong bối cảnh một số diễn viên khác như Kitty Zhang hay Eva Huang từng có mối quan hệ rạn nứt với đạo diễn họ Châu. Trương Bá Chi dường như luôn ở bên, kể cả khi sự nghiệp của Châu Tinh Trì không còn ở đỉnh cao.

Trương Bá Chi từng là nàng thơ của Châu Tinh Trì

Cư dân mạng cũng nhanh chóng “góp vui” bằng cách nhắc lại câu thoại kinh điển “Tôi sẽ chăm sóc em” từ phim King of Comedy, cho rằng Châu Tinh Trì có thể đang biến lời thoại ấy thành hiện thực. Dù phía Châu Tinh Trì chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng những tin đồn về bản di chúc đang khiến khán giả không khỏi xôn xao.

Dẫu chưa rõ thực hư, nhưng câu chuyện này đã khơi gợi nhiều cảm xúc, như một lời khẳng định rằng trong thế giới giải trí đầy biến động, vẫn có những mối quan hệ được vun đắp bằng sự chân thành, trung thành – và có thể được đền đáp không chỉ bằng tình cảm, mà còn bằng cả sự tin tưởng tuyệt đối.

