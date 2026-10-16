Bố mẹ nghỉ hưu chắt bóp từng đồng cho con trai, chết lặng khi thấy thông gia đi du lịch sang chảnh

Sau khi nghỉ hưu, cha mẹ nên để con cái tự quyết định, đối mặt với thất bại và khó khăn trong cuộc sống, từ đó phát triển khả năng tự giải quyết vấn đề một cách độc lập.

Cha mẹ không nên quá lo lắng cho con cái. Điều này không phải là sự thờ ơ, mà là để con cái có cơ hội trưởng thành, học hỏi và vượt qua khó khăn, từ đó trở thành những người tự tin và độc lập hơn. Đồng thời, điều này cũng giúp cha mẹ giải phóng bản thân khỏi trách nhiệm đã gánh vác suốt cuộc đời, để có thể tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu một cách thực sự, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Câu chuyện của nhân vật tên dì Trương, được đăng trên trang Sohu (Trung Quốc) dưới đây là bài học đáng suy ngẫm về cách sống và cách yêu thương con cái khi về già.

Nghỉ hưu vẫn làm việc vất vả vì con trai

Tôi năm nay 60 tuổi, chồng tôi 63 tuổi. Dù cả hai đã nghỉ hưu, chúng tôi vẫn chưa có những ngày tháng an nhàn như mong muốn.

Năm 55 tuổi, tôi nghỉ hưu nhưng tiếp tục đi làm thêm. Đến khi cháu nội chào đời, tôi lại dành phần lớn thời gian sang nhà con trai chăm cháu, nấu ăn và dọn dẹp.

Chồng tôi cũng gác lại mong muốn nghỉ hưu sớm để đi du lịch, cố làm thêm vài năm nhằm tích lũy tiền giúp con trả khoản vay mua nhà.

Chúng tôi luôn nghĩ cha mẹ vất vả thêm một chút thì con cái sẽ bớt áp lực tài chính.

Từ nhỏ, con trai đã được bố mẹ tạo điều kiện hết mức. Khi con thi trượt đại học, chúng tôi không tiếc tiền cho con học lại, thậm chí mời giáo viên nổi tiếng về dạy kèm. Sau khi tốt nghiệp, con có công việc ổn định tại một cơ quan công lập với mức lương khá và chế độ đãi ngộ tốt.

Khi con muốn kết hôn, dù không hoàn toàn hài lòng với hoàn cảnh gia đình cô gái, chúng tôi vẫn tôn trọng lựa chọn của con.

Tôi không phản đối việc con chăm sóc bố mẹ vợ, nhưng đau lòng khi nhận ra những hy sinh của bố mẹ ruột dường như đã trở thành điều hiển nhiên. Ảnh minh họa

Dốc hết tiền tiết kiệm lo cưới vợ, mua nhà cho con

Gia đình con dâu không khá giả. Bố cô làm công nhân nhà máy, còn mẹ thường xuyên đau ốm. Ban đầu, chúng tôi dự định mua cho đôi trẻ một căn hộ nhỏ có hai phòng ngủ và hai phòng khách để giảm áp lực tài chính.

Tuy nhiên, nhà gái nhất quyết muốn mua căn hộ lớn có bốn phòng ngủ, ban công rộng, nằm ở trung tâm thành phố làm nhà tân hôn. Khoản sính lễ cũng lên tới 180.000 NDT, tương đương gần 600 triệu đồng.

Để lo đám cưới và nhà cửa cho con, vợ chồng tôi gần như tiêu hết tiền tiết kiệm, thậm chí phải vay mượn người thân, bạn bè. Sau khi nghỉ hưu, tôi tiếp tục làm việc không ngơi nghỉ để trả nợ và dành dụm thêm tiền giúp con trai.

Chúng tôi chưa từng tính toán thiệt hơn, chỉ mong con có cuộc sống ổn định. Nhưng rồi một sự việc bất ngờ khiến tôi nhận ra những hy sinh ấy không được nhìn nhận như mình vẫn nghĩ.

Thấy thông gia đi du lịch, tôi bất ngờ trước số tiền tiết kiệm của họ

Một ngày nọ, tôi tình cờ nhìn thấy những bức ảnh trên mạng xã hội của con dâu. Trong ảnh, bố mẹ cô đang vui vẻ nghỉ dưỡng bên bờ biển, tận hưởng những ngày tháng thảnh thơi.

Vợ chồng tôi cũng mong được đi du lịch từ lâu, nhưng mỗi lần nghĩ đến tiền vé máy bay hàng chục triệu đồng cùng chi phí ăn ở, chúng tôi lại gác mong muốn sang một bên để tiết kiệm tiền cho con trả nợ.

Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là ông bà thông gia thường xuyên đi du lịch nhiều nơi. Trước đây, tôi từng nghĩ bà thông gia sức khỏe yếu nên không thể giúp con gái chăm cháu. Hóa ra, họ vẫn có thời gian tận hưởng cuộc sống riêng.

Tôi càng khó hiểu khi biết gia đình thông gia chỉ có ông thông gia nhận lương hưu khoảng 3.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 11,6 triệu đồng. Vậy mà tôi lại tình cờ nhìn thấy bức ảnh chụp sổ tiết kiệm của họ với số tiền lên tới 300.000 NDT, hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong khi đó, vợ chồng tôi có tổng thu nhập khoảng 20.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 77 triệu đồng, nhưng sau nhiều năm làm việc vất vả, chúng tôi thậm chí không có nổi 10.000 NDT tiền tiết kiệm.

Không kìm được thắc mắc, tôi quyết định hỏi con trai về khoản tiền này.

Một câu nói của con trai khiến bố mẹ già đau lòng

Con trai thẳng thắn cho biết hơn một nửa số tiền tiết kiệm của ông bà thông gia là khoản hồi môn tôi đã đưa cho vợ chồng con. Phần còn lại là tiền con dâu chu cấp cho bố mẹ ruột để thể hiện lòng hiếu thảo.

Con giải thích rằng gia đình vợ vốn khó khăn, bố mẹ đã vất vả nuôi con gái ăn học đại học nên việc hỗ trợ họ là điều bình thường.

Tôi không khỏi chua xót, hỏi con: "Bố mẹ cũng vất vả nuôi con khôn lớn, lo cho con ăn học, cưới vợ, mua nhà. Vậy tại sao chúng ta lại chẳng nhận được gì? Chẳng lẽ bố mẹ không xứng đáng được con tôn trọng và báo hiếu hay sao?".

Con trai đáp: "Đó là vợ con, là người sẽ ở bên con cả đời. Bố mẹ vợ cũng là bố mẹ con, chúng con có trách nhiệm chăm lo cho họ".

Câu trả lời ấy khiến tôi nghẹn lời. Tôi không phản đối việc con chăm sóc bố mẹ vợ, nhưng đau lòng khi nhận ra những hy sinh của bố mẹ ruột dường như đã trở thành điều hiển nhiên.

Suốt những năm qua, tôi và chồng vừa làm việc kiếm tiền, vừa hỗ trợ con chăm cháu. Tôi thường đến nhà con từ sáng sớm để chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp và làm gần như toàn bộ việc nhà. Chúng tôi chưa từng đòi hỏi được đền đáp, nhưng cũng mong sự quan tâm dành cho mình không bị lãng quên.

Về già, cha mẹ cần biết sống cho bản thân

Sau sự việc ấy, vợ chồng tôi quyết định thay đổi cách sống. Chúng tôi rời khỏi nhà con, không còn dành toàn bộ thời gian và tiền bạc để giải quyết những vấn đề của gia đình nhỏ.

Với khoản lương hưu của mình, hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch, ngắm cảnh và tận hưởng những điều trước kia luôn phải trì hoãn.

Điều bất ngờ là sau khi bố mẹ không còn thường xuyên sang chăm cháu, nấu ăn và dọn dẹp, các con bắt đầu gọi điện hỏi thăm nhiều hơn, thỉnh thoảng còn gửi quà cho chúng tôi.

Sau tất cả, tôi hiểu rằng cha mẹ và con cái đều có cuộc sống riêng. Yêu thương con không có nghĩa là phải gánh vác mọi trách nhiệm thay con, càng không có nghĩa là đánh đổi sức khỏe, tiền bạc và niềm vui của bản thân.

Khi về già, điều quan trọng không chỉ là có bao nhiêu tiền tiết kiệm mà còn là giữ được sức khỏe, sự độc lập và quyền quyết định cuộc sống của mình. Cha mẹ có thể hỗ trợ con trong khả năng, nhưng cần dành cho bản thân một khoản dự phòng và những năm tháng nghỉ hưu an nhàn xứng đáng.

Bởi suy cho cùng, nghỉ hưu không phải là bắt đầu một vòng hy sinh mới, mà là cơ hội để sống cho mình sau những năm tháng đã dành trọn tâm sức vì gia đình.

Sau khi nghỉ hưu, người khôn ngoan học cách sống an yên

Chỉ sau khi nghỉ hưu, bạn mới nhận ra tầm quan trọng của việc làm hài lòng bản thân. Ảnh minh họa

Hiểu ranh giới và quan tâm đến người khác

Con cháu có phước lành riêng và đừng vượt rào, quan tâm đến công việc của chúng khi bạn đã về hưu. Khi bọn trẻ lớn lên, chúng từ lâu đã học cách chăm sóc bản thân và có khả năng sống tốt.

Hãy quan tâm đến chúng theo cách khác chứ không phải là can thiệp vào mọi thứ trong cuộc sống của chúng.

Có sở thích của riêng bạn

Con người luôn có một số sở thích để chữa lành những mệt mỏi và tầm thường của cuộc sống. Bất kể bạn muốn làm gì, chỉ cần bạn quan tâm, hãy cố gắng trau dồi bản thân.

Nuôi hoa và rau, nuôi gà, vịt trong sân, học kỹ thuật nấu ăn, chỉ cần vui là có thể học hỏi.

Có sở thích riêng để cuộc sống hàng ngày của bạn trọn vẹn và hạnh phúc.

Tận hưởng thời gian một mình

Bất kỳ mối quan hệ nào cuối cùng cũng chỉ là một người quen.

"Khi còn trẻ, tôi đã làm việc chăm chỉ để kết bạn, nhưng khi gặp vấn đề, tôi nhận ra rằng có quá nhiều bạn bè là vô ích", nhiều người đã nhận ra điều này ngay khi nghỉ hưu.

Bởi vậy, bạn phải học cách từ bỏ những người bạn "rượu và thịt", trả lại trọng tâm của cuộc sống và học cách tận hưởng thời gian ở một mình. Hãy giữ lại những người bạn đúng nghĩa.

Thời gian ở một mình là mức độ nuôi dưỡng bản thân cao nhất, có thể cho phép bạn trau dồi bản thân và tăng năng lượng của mình.

Giữ tiền lương hưu

Khi về già, họ không có thu nhập sau khi nghỉ hưu và chỉ có thể sống bằng tiền lương hưu. Hãy chắc chắn để che túi tiền của bạn, không cho người khác vay tiền một cách dễ dàng và đừng đầu tư một cách mù quáng.

Khi con bạn cần giúp đỡ, hãy cố gắng giúp đỡ, nhưng bạn không thể làm "trống rỗng" túi tiền của mình. Bạn phải dành một số tiền để nghỉ hưu, nhưa vậy bạn có thể tự tin trong những năm sau này.

Học cách làm hài lòng bản thân

Chỉ sau khi nghỉ hưu, bạn mới nhận ra tầm quan trọng của việc làm hài lòng bản thân.

Bạn sẽ nhận ra, làm điều gì đó khiến mình vui vẻ mỗi ngày, ngay cả là ra ngoài đi dạo, nghe nhạc, thư giãn hay tự nấu cho mình một bữa ăn ngon... đều là hạnh phúc.

Biết làm hài lòng bản thân, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

Đi ngủ sớm và dậy sớm

Đồng hồ sinh học có liên quan chặt chẽ đến chất lượng cuộc sống. Nó không chỉ được phản ánh trong sức khỏe sinh lý mà còn liên quan đến việc tái tạo toàn diện nhận thức, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội.

Đi ngủ sớm và dậy sớm không chỉ là một loại kỷ luật tự giác mà còn là một thói quen tốt. Khi bạn duy trì thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm, tràn đầy năng lượng và năng lượng mỗi ngày, một ngày sẽ trở nên hạnh phúc hơn.