Sau khi nghỉ hưu, cha mẹ đừng chỉ nghĩ đến bản thân: 3 điều nên làm cho con cháu để chừa 'đường lui'

Câu chuyện nghỉ hưu của dì Thảo, 60 tuổi, là một ví dụ đáng suy ngẫm.

Chọn sống cho mình sau nghỉ hưu

Sau khi nghỉ hưu, dì Thảo sống một mình trong khu tập thể. Trái với suy nghĩ của nhiều người, bà không hề buồn bã hay cô đơn. Hằng ngày, bà tập múa, gặp gỡ bạn bè và thường xuyên đi du lịch.

Dì Thảo cho rằng mình đã dành nhiều năm chăm lo cho gia đình nên khi về hưu, bà muốn tận hưởng cuộc sống riêng.

Mọi chuyện thay đổi khi con gái sinh con, cô nhờ mẹ đến hỗ trợ chăm sóc em bé nhưng dì Thảo từ chối: "Con ai người ấy nuôi. Giờ ta đã già, muốn tận hưởng cuộc sống nhàn hạ cũng không được sao?"

Một thời gian sau, con gái tiếp tục nhờ bà trông cháu vài hôm vì công việc bận rộn. Lần này, hai mẹ con xảy ra tranh cãi gay gắt. Dì Thảo thậm chí tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ và xóa số điện thoại của con gái, con rể.

Bà không ngờ quyết định lúc nóng giận ấy có ngày khiến mình rơi vào tình cảnh khó xử. Một hôm, dì Thảo bất ngờ ngất xỉu tại nhà. Hàng xóm gọi xe cấp cứu rồi tìm danh bạ để liên lạc với người thân, nhưng số điện thoại của con gái và con rể đã bị xóa.

Khoảnh khắc ấy khiến câu chuyện về cách cha mẹ ứng xử với con cái sau khi nghỉ hưu trở nên đáng suy ngẫm. Có 3 điều dù giàu hay nghèo, cha mẹ vẫn nên lưu tâm.

Tuổi già khỏe mạnh vừa là niềm vui của bản thân, vừa là món quà dành cho con cháu. Ảnh minh họa

1. Cha mẹ khỏe mạnh, con cái cũng nhẹ lòng

Tiền bạc có thể kiếm thêm nhưng sức khỏe một khi suy giảm rất khó lấy lại.

Với người nghỉ hưu, duy trì sức khỏe không chỉ giúp bản thân sống vui vẻ, chủ động hơn mà còn khiến con cái bớt lo lắng. Người trẻ đã phải đối mặt với công việc, con nhỏ, chi phí sinh hoạt và nhiều áp lực khác. Nếu cha mẹ khỏe mạnh, có thể tự chăm sóc bản thân, con cái cũng nhẹ gánh hơn.

Người cao tuổi có thể duy trì những hoạt động phù hợp với thể trạng như đi bộ, tập dưỡng sinh, yoga nhẹ hoặc các bài vận động tại nhà. Điều quan trọng là chọn mức độ vừa sức, nhất là với người có bệnh nền hoặc khả năng vận động hạn chế.

Tuổi già khỏe mạnh vừa là niềm vui của bản thân, vừa là món quà dành cho con cháu.

2. Đừng từ chối con cháu khi chúng thật sự cần bạn

Chuyện ông bà có nên chăm cháu giúp con cái hay không luôn gây nhiều tranh luận. Thế hệ trẻ có cách nuôi dạy con khác cha mẹ, vì vậy những bất đồng trong sinh hoạt rất dễ xảy ra.

Tuy nhiên, khi con mới làm cha, làm mẹ, họ cũng có lúc mệt mỏi và cần được hỗ trợ. Ông bà có thể giúp con vài giờ trông cháu, chuẩn bị một bữa cơm hoặc đơn giản là dành thời gian chơi với cháu.

Những hỗ trợ ấy giúp con cái giảm áp lực, đồng thời tạo cơ hội để ông bà gần gũi với thế hệ sau. Dù vậy, ông bà không nên trở thành người chăm sóc chính.

Cha mẹ vẫn là người chịu trách nhiệm hàng đầu với con mình. Sự giúp đỡ nên nằm trong khả năng và không biến thành nghĩa vụ khiến người nghỉ hưu mất đi cuộc sống riêng.

3. Giúp con một tay, đừng vét sạch túi

Khi con cái gặp khó khăn, cha mẹ thường muốn giúp đỡ. Nếu có điều kiện, hỗ trợ con trong lúc cần thiết là điều đáng quý. Tuy nhiên, giúp con không có nghĩa là trao hết những gì mình có.

Sau khi nghỉ hưu, nguồn thu nhập thường ổn định hoặc giảm so với trước. Trong khi đó, tuổi già luôn có những khoản chi phí khó dự đoán, đặc biệt là tiền chăm sóc sức khỏe.

Vì vậy, nếu muốn hỗ trợ con mua nhà, làm ăn hay vượt qua khó khăn, cha mẹ nên cân nhắc trong khả năng tài chính của mình. Khoản tiền dành cho sinh hoạt, sức khỏe và những tình huống bất ngờ cần được ưu tiên.

Đặc biệt, không nên vì giúp con mà phải vay mượn hoặc bán đi tài sản thiết yếu. Nếu bản thân rơi vào khó khăn sau đó, cả cha mẹ lẫn con cái đều có thể chịu thêm áp lực.

Tuổi già an nhàn nhưng đừng đánh mất tình thân

Sau khi nghỉ hưu, sống cho bản thân là điều chính đáng. Cha mẹ không nhất thiết phải tiếp tục hy sinh mọi thứ cho con như khi chúng còn nhỏ.

Nhưng độc lập không đồng nghĩa với lạnh nhạt, sống cho mình cũng không có nghĩa là cắt đứt tình thân.

Một sức khỏe tốt, sự quan tâm đúng lúc và một khoản hỗ trợ trong khả năng có thể giúp cha mẹ giữ được mối quan hệ gần gũi với con cháu, đồng thời vẫn bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Tuổi già đáng mong đợi không nhất thiết phải thật giàu có hay lúc nào cũng có con cháu bên cạnh. Điều quan trọng là vẫn có thể sống chủ động, an nhàn nhưng không đánh mất những người thân yêu nhất.