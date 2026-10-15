Bị nhà bạn trai đuổi đi khi mang bầu, 8 năm sau mẹ anh quỳ gối xin nhận cháu

Mang thai trước cưới, bị bạn trai lạnh lùng ruồng bỏ

Ngày biết mình mang thai, Hà vừa mừng vừa lo khi thông báo với bạn trai. Cô và Cường đều mới tốt nghiệp đại học, chưa có công việc ổn định, tiền tiết kiệm chẳng đáng là bao. Thế nhưng, khi nghĩ đến sinh linh bé nhỏ đang lớn lên trong bụng, Hà vẫn tin rằng chỉ cần hai người yêu thương nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Cô chủ động đề nghị Cường bàn chuyện cưới xin với gia đình hai bên. Nào ngờ, câu trả lời của anh khiến cô chết lặng: "Hay là em bỏ đi. Bây giờ chúng mình lấy gì mà nuôi con? Hơn nữa, bố mẹ anh rất khó tính, họ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này đâu".

Hà nhìn người đàn ông trước mặt, không tin nổi đó là chàng trai từng nắm tay cô hứa sẽ cùng nhau đi đến cuối đời: "Anh nói thật đấy à? Đó là con của chúng mình mà!".

Cường tránh ánh mắt cô, liên tục viện lý do chưa sẵn sàng làm cha. Từ hôm ấy, anh bắt đầu lạnh nhạt, tin nhắn trả lời qua loa, những cuộc hẹn cũng dần biến mất. Hà gọi điện nhiều lần, nhưng người yêu luôn tìm cách né tránh.

Không cam tâm chấp nhận sự thật, Hà tìm đến tận nhà Cường với hy vọng có thể nói chuyện rõ ràng với gia đình anh.

Lúc ấy, cô mới biết Cường xuất thân trong một gia đình khá giả. Bố mẹ anh có nhà cửa, tài sản và những mối quan hệ đáng nể. Trong mắt họ, con trai là niềm tự hào, phải cưới một cô gái có gia thế tương xứng để môn đăng hộ đối.

Khi biết Hà mang thai, mẹ Cường không những không thương cảm mà còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ; "Cô lấy gì chứng minh đứa bé trong bụng là cháu nhà tôi? Còn trẻ mà đã làm ra chuyện này, bây giờ lại tìm đến đây bắt gia đình tôi chịu trách nhiệm sao?".

Hà cố giải thích, nhưng bà không muốn nghe. Bà thẳng thừng tuyên bố sẽ không chấp nhận cô làm con dâu, sau đó yêu cầu cô rời khỏi nhà.

Cường đứng ngay bên cạnh mẹ, im lặng từ đầu đến cuối. Khoảnh khắc ấy, Hà hiểu rằng mình đã yêu nhầm người. Cô lau nước mắt, quay lưng bước đi, mang theo đứa con chưa chào đời và nỗi đau không biết giãi bày cùng ai.

Người từng nghi ngờ cái thai trong bụng cô, từng đuổi cô ra khỏi nhà, giờ đây lại ôm chặt lấy chân con trai cô, khóc nức nở. Ảnh minh họa

Một mình sinh con, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng

Trở về nhà, Hà được bố mẹ đón nhận bằng tình thương thay vì những lời trách móc. Biết con gái chịu nhiều tổn thương, họ không hỏi thêm về người đàn ông đã bỏ rơi cô mà chỉ nói rằng gia đình sẽ luôn ở bên hai mẹ con.

Những tháng cuối thai kỳ, Hà vừa học cách chăm sóc bản thân, vừa tranh thủ tìm việc làm. Sau khi sinh con trai, cô gần như không có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Ban ngày, Hà gửi con nhờ người thân trông giúp để đi làm; tối về, cô lại thức khuya chăm con, tranh thủ học thêm kỹ năng và nhận những công việc ngoài giờ.

Có những đêm con sốt, Hà ôm con vào lòng mà nước mắt cứ rơi. Cô từng tủi thân khi nhìn những gia đình có đủ cha mẹ, nhưng mỗi lần con nắm lấy tay mình, cô lại tự nhủ phải mạnh mẽ hơn.

Cậu bé lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và ông bà ngoại. Con ngoan ngoãn, học giỏi, hiểu chuyện đến mức nhiều lần khiến Hà vừa thương vừa xót.

Tám năm trôi qua, người phụ nữ từng bị đuổi khỏi nhà bạn trai năm nào đã trở thành trưởng phòng truyền thông của một công ty lớn. Hà có thu nhập tốt, cuộc sống ổn định và đủ khả năng cho con một tương lai đầy đủ.

Cô cũng nhận được sự quan tâm của không ít người đàn ông tử tế. Dù vậy, Hà không vội bước vào một mối quan hệ mới. Cô hiểu rằng hạnh phúc không nhất thiết phải bắt đầu bằng một đám cưới, càng không thể được xây dựng từ sự miễn cưỡng.

Cô vẫn sống cùng thành phố với Cường. Qua những người quen chung, Hà biết anh đã kết hôn với một cô gái xuất thân giàu có, đúng như mong muốn của bố mẹ. Cô không tìm hiểu thêm, cũng chẳng còn bận lòng về cuộc sống của người cũ.

Cho đến một buổi chiều cuối tuần, mọi chuyện bất ngờ rẽ sang hướng khác.

Mẹ người yêu cũ quỳ giữa siêu thị, khóc xin nhận cháu đích tôn

Hôm ấy, Hà đưa con trai đi siêu thị mua ít đồ dùng. Đang chọn hàng, cô bất chợt nhìn thấy hai người quen ở phía bên kia lối đi. Đó là Cường và mẹ anh.

Tám năm không gặp, Cường đã khác xưa rất nhiều. Gương mặt anh tiều tụy, dáng vẻ thư sinh ngày nào không còn, ánh mắt cũng chẳng có vẻ tự tin như trước. Mẹ anh già đi trông thấy, mái tóc bạc nhiều, nét mặt hằn rõ sự mệt mỏi.

Hà lập tức quay đi, nắm tay con trai bước về phía quầy thanh toán. Cô không muốn quá khứ làm xáo trộn cuộc sống bình yên hiện tại. Nhưng vừa ra đến cửa, cô đã nghe tiếng gọi gấp gáp phía sau.

"Hà! Có phải Hà không con?".

Chưa kịp phản ứng, mẹ Cường đã chạy đến trước mặt hai mẹ con. Bà nhìn Hà rồi chuyển ánh mắt sang cậu bé đang đứng bên cạnh cô. Đứa trẻ có đôi mắt sáng, sống mũi cao và khuôn mặt giống Cường thuở nhỏ đến kinh ngạc.

Bà sững người vài giây, sau đó bất ngờ quỳ sụp xuống nền nhà: "Cháu tôi! Đây là cháu nội của tôi phải không?".

Hà chết lặng. Những người xung quanh cũng dừng lại nhìn. Người từng nghi ngờ cái thai trong bụng cô, từng đuổi cô ra khỏi nhà, giờ đây lại ôm chặt lấy chân con trai cô, khóc nức nở.

"Bà xin lỗi! Ngày ấy bà sai rồi. Cháu ơi, cho bà nhận cháu, cho bà được bù đắp những năm tháng đã mất!".

Hà vội kéo con trai lùi lại. Cậu bé bối rối nhìn mẹ rồi nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới đất. Lúc này, mẹ Cường mới kể ra nguyên nhân khiến bà tìm đến mẹ con Hà.

Người con dâu giàu có mà bà từng hết lời khen ngợi không muốn sinh con vì sợ ảnh hưởng đến vóc dáng. Cô ta còn thường xuyên cãi vã, có thái độ hỗn hào với gia đình chồng. Cuộc hôn nhân mà bà từng tự hào giờ đây không mang lại cho bà đứa cháu nội như mong đợi.

"Bà già rồi, chỉ mong có đứa cháu nối dõi. Thằng Cường cũng hối hận lắm. Nếu con đồng ý, gia đình sẽ tổ chức đám cưới đàng hoàng, đón hai mẹ con về. Từ nay con không phải chịu thiệt thòi nữa".

Nghe đến đó, Hà bật cười chua chát. Tám năm trước, khi cô bụng mang dạ chửa, họ từng cho rằng cô không xứng đáng bước chân vào nhà. Khi cô cần một lời bảo vệ, Cường đã chọn im lặng. Còn bây giờ, chỉ vì muốn có cháu đích tôn, họ lại sẵn sàng quỳ xuống cầu xin.

Những người từng ruồng bỏ mẹ con cô không còn tư cách làm người thân

"Xin lỗi bà, nhưng tôi không thể chấp nhận lời đề nghị này".

Giọng Hà bình tĩnh, dứt khoát. Mẹ Cường ngẩng lên, gương mặt thoáng vẻ hoảng hốt.

"Con không thể vì chuyện ngày xưa mà trừng phạt cả đời thằng bé được. Nó cần có cha, có ông bà nội chứ!".

Hà nhìn thẳng vào bà: "Ngày tôi mang thai, tôi cũng mong con mình có một người cha. Tôi từng đến tận nhà để xin một cơ hội, nhưng bà đã nghi ngờ đứa bé, còn con trai bà thì khuyên tôi bỏ con. Khi ấy, bà có nghĩ đến tương lai của cháu mình không?".

Bà mẹ cúi đầu, không nói nên lời.

Hà tiếp tục: "Tôi không ngăn cản con tìm hiểu về nguồn gốc của mình khi con đủ lớn. Nhưng tôi sẽ không vì lời hứa tổ chức đám cưới hay mong muốn có cháu đích tôn của gia đình bà mà quay lại với người đã bỏ rơi mẹ con tôi".

Nói rồi, Hà nắm tay con trai, nhẹ nhàng bảo cậu bé đi theo mẹ. Cô không quay đầu nhìn lại, mặc cho tiếng khóc và những lời van xin phía sau mỗi lúc một nhỏ dần.

Trên đường về, cậu bé khẽ hỏi: "Mẹ ơi, người phụ nữ ấy là bà nội của con thật sao?".

Hà im lặng một lúc rồi đáp: "Đó là chuyện của người lớn. Khi con đủ lớn, mẹ sẽ kể cho con nghe tất cả. Nhưng con hãy nhớ, giá trị của một người không nằm ở việc họ có bao nhiêu tiền hay xuất thân từ gia đình nào, mà ở cách họ đối xử với người khác khi người ấy gặp khó khăn".

Cậu bé gật đầu, siết chặt tay mẹ.

Hà biết, một ngày nào đó con sẽ cần câu trả lời về người cha vắng mặt suốt tuổi thơ. Cô không định dùng hận thù để dạy con, cũng không muốn che giấu sự thật mãi mãi. Nhưng cô sẽ không để bất kỳ ai bước vào cuộc sống của hai mẹ con chỉ vì họ bỗng nhiên nhận ra mình cần điều gì đó.

Tám năm trước, họ đã có cơ hội làm điều đúng đắn nhưng tự tay vứt bỏ. Tám năm sau, khi mọi chuyện không còn như ý, họ mới muốn quay lại bù đắp.

Chỉ tiếc rằng, có những tổn thương không thể xóa đi bằng vài giọt nước mắt, và có những cánh cửa một khi đã đóng lại thì không phải cứ quỳ xuống cầu xin là sẽ được mở ra lần nữa.