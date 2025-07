Bỏ sự nghiệp vì tình yêu, Á hậu vẫn nhận kết cục buồn: Ly hôn chồng Tây đầy bí ẩn

Á hậu Hoàng Oanh không chỉ có nhan sắc mà còn được khán giả ghi nhận qua nhiều giải thưởng: Giải nhất cuộc thi "Top Girl" do The Face Shop tổ chức năm 2012, Hoa khôi khả ái của cuộc thi Miss Sport 2012, Giải 3 cuộc thi người dẫn chương trình năm 2013. Cũng trong cuộc thi này cô còn dành được các giải thưởng khác: Thí sinh có gương mặt khả ái và thí sinh do hội đồng báo chí bình chọn, MC Phong cách nhất năm 2015 - Elle Style Awards, đề cử Cánh diều vàng - Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất 2014, đề cử Nữ MC được yêu thích nhất - HTV Awards 2014.