Bước qua tuổi trung niên, cha mẹ thương con càng cần giữ điều này, về già cũng nhẹ lòng

Chồng khuyên vợ nghỉ việc ở nhà chăm con, rồi quay sang chì chiết vợ không kiếm ra tiền GĐXH - Nghỉ việc để chăm con theo lời chồng, chị không ngờ có ngày lại bị chính người bạn đời chì chiết là ăn bám, không đóng góp gì cho gia đình.

Con dâu sốc nặng khi nghe tiếng gõ cửa của mẹ chồng ngay trong đêm tân hôn GĐXH - Ngay đêm tân hôn, khi hai vợ chồng đang tận hưởng những giây phút riêng tư đầu tiên, Hòa bất ngờ nghe tiếng gõ cửa của mẹ chồng. Những ngày sau đó, Hòa luôn cảm thấy bất an, ngay cả khi ở bên chồng.

Ngoại tình để hiểu vì sao chồng phản bội, người vợ rơi vào mối quan hệ ngoài luồng không lối thoát GĐXH – Phát hiện chồng ngoại tình suốt nửa năm nay, chị âm thầm theo dõi nhưng chưa muốn làm lớn chuyện. Thay vì đối chất, chị quyết định tìm một người đàn ông khác để tự mình trải nghiệm cảm giác ngoại tình. Không ngờ, "phép thử" ấy lại khiến chị rơi vào một tình huống khó xử.