Bước qua tuổi trung niên, cha mẹ thương con càng cần giữ điều này, về già cũng nhẹ lòng

Thứ hai, 11:18 26/10/2026 | Gia đình
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GĐXH – Thương con không có nghĩa cha mẹ phải chia sẻ mọi chuyện. Khi bước vào tuổi trung niên, cha mẹ cần biết giữ lại những điều riêng tư, vừa chủ động vừa tránh tạo áp lực cho con cái.

Bước qua tuổi trung niên, cha mẹ thương con càng cần giữ điều này, về già cũng nhẹ lòng - Ảnh 1.
Bước qua tuổi trung niên, cha mẹ thương con càng cần giữ điều này, về già cũng nhẹ lòng - Ảnh 2.Chồng khuyên vợ nghỉ việc ở nhà chăm con, rồi quay sang chì chiết vợ không kiếm ra tiền

GĐXH - Nghỉ việc để chăm con theo lời chồng, chị không ngờ có ngày lại bị chính người bạn đời chì chiết là ăn bám, không đóng góp gì cho gia đình.

Bước qua tuổi trung niên, cha mẹ thương con càng cần giữ điều này, về già cũng nhẹ lòng - Ảnh 3.Con dâu sốc nặng khi nghe tiếng gõ cửa của mẹ chồng ngay trong đêm tân hôn

GĐXH - Ngay đêm tân hôn, khi hai vợ chồng đang tận hưởng những giây phút riêng tư đầu tiên, Hòa bất ngờ nghe tiếng gõ cửa của mẹ chồng. Những ngày sau đó, Hòa luôn cảm thấy bất an, ngay cả khi ở bên chồng.

Bước qua tuổi trung niên, cha mẹ thương con càng cần giữ điều này, về già cũng nhẹ lòng - Ảnh 4.Ngoại tình để hiểu vì sao chồng phản bội, người vợ rơi vào mối quan hệ ngoài luồng không lối thoát

GĐXH – Phát hiện chồng ngoại tình suốt nửa năm nay, chị âm thầm theo dõi nhưng chưa muốn làm lớn chuyện. Thay vì đối chất, chị quyết định tìm một người đàn ông khác để tự mình trải nghiệm cảm giác ngoại tình. Không ngờ, "phép thử" ấy lại khiến chị rơi vào một tình huống khó xử.

Bước qua tuổi trung niên, cha mẹ thương con càng cần giữ điều này, về già cũng nhẹ lòng - Ảnh 5.Ở tuổi trung niên không dám li hôn vợ dù biết cô ấy ngoại tình

GĐXH - Phát hiện vợ ngoại tình, anh chỉ muốn lập tức ly hôn. Nhưng rồi, nhìn lại tình cảnh thất nghiệp, thu nhập bấp bênh và khoản nợ ngân hàng cả tỷ đồng ở tuổi trung niên, anh buộc phải im lặng, giả vờ như chưa biết chuyện gì. Anh không muốn tiếp tục sống với người vợ đã phản bội mình, nhưng cũng không nhìn thấy con đường rõ ràng để rời đi.

 

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