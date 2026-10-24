Về nhà lúc 10 giờ đêm, tôi bàng hoàng với thứ vợ đặt trên bàn cùng 200 triệu

Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, có một cô con gái nhỏ. Từ ngày sinh con, vợ nghỉ việc ở nhà chăm con, lo cơm nước và nhà cửa. Còn tôi trở thành người gánh phần lớn chuyện kinh tế trong gia đình.

Muốn vợ con có cuộc sống ổn định hơn, tôi nhận thêm việc, chủ động gặp gỡ khách hàng và tham gia những cuộc tiếp khách kéo dài đến tối. Có hôm tôi về nhà lúc 10-11 giờ đêm, thậm chí muộn hơn.

Tôi luôn nghĩ mình đang cố gắng vì gia đình. Nhưng vợ lại nhìn mọi chuyện theo hướng hoàn toàn khác.

Cô ấy nhiều lần nói tôi lấy lý do công việc để nhậu nhẹt, đi sớm về khuya rồi mặc kệ vợ con. Mỗi lần bị chất vấn, tôi lại khó chịu vì cho rằng mình đã quá vất vả bên ngoài. Tôi càng giải thích, cô ấy càng khóc. Có những lúc nóng giận, tôi nói những lời khiến vợ tổn thương rồi cả hai lại im lặng.

Cứ như vậy, những chuyện tưởng rất nhỏ tích tụ dần. Vợ chồng ngày càng ít nói chuyện, không khí trong nhà cũng lạnh đi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ thực sự rời khỏi cuộc hôn nhân này. Tôi thương con và vẫn tin rằng chỉ cần không ngoại tình, không bỏ mặc kinh tế gia đình thì những mâu thuẫn kia chưa đến mức phải ly hôn.

Tối ấy, tôi vừa kết thúc một cuộc tiếp khách và về đến nhà khoảng 10 giờ. Căn nhà tối om. Tôi bật điện lên rồi đứng sững người.

Không còn đồ chơi của con nằm dưới sàn. Không còn quần áo, đồ dùng của vợ. Căn nhà vốn lúc nào cũng lộn xộn vì có trẻ nhỏ bỗng sạch sẽ và trống trải một cách bất thường.

Tôi gọi vợ, gọi con nhưng không ai đáp lại. Lúc ấy tôi mới nhận ra họ đã rời đi.

Trên bàn chỉ còn một tờ đơn ly hôn và 200 triệu đồng.

Trong đơn, vợ viết rằng cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cô thường xuyên cảm thấy bị chồng xúc phạm và hai người không còn tìm được tiếng nói chung. Cô muốn kết thúc để cả hai được giải thoát.

Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng nhất lại là khoản tiền 200 triệu.

Ảnh minh họa

Bốn tháng trước, bố vợ cần phẫu thuật. Tôi đưa vợ số tiền này để lo viện phí. Tôi chưa từng nghĩ cô ấy sẽ trả lại nó vào đúng ngày quyết định rời khỏi nhà.

Tôi gọi điện hỏi tiền lấy từ đâu. Vợ nói cô ấy phải đi vay. Sau này cô ấy sẽ tự đi làm, tự kiếm tiền trả nợ và không muốn tiếp tục sống dựa vào chồng.

Cô ấy còn nói một câu khiến tôi ám ảnh: cô ấy đã quá mệt mỏi và chỉ muốn được giải thoát.

Tôi hỏi tại sao phải làm đến mức này. Trong suy nghĩ của tôi, mỗi tháng tôi vẫn đưa vợ 20 triệu để lo chi tiêu. Tôi vẫn đi làm, vẫn kiếm tiền nuôi gia đình. Tôi thừa nhận mình thường xuyên tiếp khách, có những cuộc nhậu về muộn, nhưng đó là công việc.

Vậy mà vợ lại nói tôi chưa bao giờ thực sự hiểu cô ấy.

Cô kể rằng có những đêm cô khóc một mình, tự lau nước mắt rồi đi ngủ. Cô đã nhiều lần muốn nói chuyện nhưng càng nói càng cảm thấy mình không được lắng nghe. Điều cô cần không chỉ là tiền để trang trải cuộc sống, mà là một người chồng nhận ra cô cũng đang kiệt sức khi một mình chăm con cả ngày.

Đến lúc ấy, tôi mới bắt đầu hiểu vì sao căn nhà lại trở nên trống rỗng nhanh đến vậy.

Có lẽ với tôi, những cuộc tiếp khách chỉ là vài tiếng đồng hồ vì công việc. Nhưng với một người vợ ở nhà chăm con, mỗi buổi tối chồng không về có thể lại là một lần cô ấy cảm thấy mình phải tự xoay xở mọi thứ.

Tôi từng nghĩ mình đang làm phần việc khó nhất của gia đình vì tôi là người kiếm tiền. Có lẽ vợ tôi cũng từng nghĩ cô ấy đang làm phần việc khó nhất vì cả ngày không có một phút thực sự được nghỉ.

Hai người cùng mệt, nhưng mỗi người lại chỉ nhìn thấy sự vất vả của chính mình.

Bây giờ tôi không còn biết phải làm gì để vợ quay về. Tôi chỉ biết rằng 200 triệu cô ấy để lại không đơn thuần là tiền. Nó giống như một lời khẳng định rằng cô ấy muốn tự đứng trên đôi chân mình, dù phải bắt đầu lại và mang theo cả khoản nợ.

Có những cuộc hôn nhân không đổ vỡ vì một biến cố quá lớn. Chúng nguội lạnh từ những ngày một người liên tục nói “anh đang cố gắng vì gia đình”, còn người kia chỉ mong được nghe một câu “em có mệt không?”.

Đến khi một người thực sự xách con rời khỏi nhà, người còn lại mới nhận ra điều mình tưởng là chuyện nhỏ đã trở thành lý do khiến bạn đời tuyệt vọng từ rất lâu.