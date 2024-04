Ca sĩ Park Bo Ram đột ngột qua đời ở tuổi 30

Ngày 12/4, công ty quản lý Xanadu Entertainment của Park Bo Ram xác nhận tin buồn. Đơn vị này cho biết: "Park Bo Ram đã qua đời vào ngày 11/4. Nguyên nhân cái chết đang được cảnh sát điều tra".



Ca sĩ Park Bo Ram. Ảnh: Nate

Cái chết của Park Bo Ram khiến khán giả, dư luận và đồng nghiệp bàng hoàng, đau xót. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm với những ca sĩ, mong cô yên nghỉ.

Park Bo Ram xuất hiện trong chương trình thử giọng của Mnet, Superstar K2, vào năm 2010 và thu hút sự chú ý vì kỹ năng ca hát xuất sắc và sự tự tin. Cô ra mắt vào năm 2014 với ca khúc Beautiful, đạt vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng hàng năm của Melon cùng năm.

Kể từ đó, Park Bo Ram làm việc ổn định, phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc chất lượng cao như Pretty Person, Do You Want to Entertain, Why You... Đầu năm nay, nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt, cô phát hành một bản song ca với Heo Gak, người chiến thắng của Superstar K2 và nhận được sự yêu mến đặc biệt của khán giả.