LyLy bất ngờ bị loại khỏi 'Em xinh say hi', Bích Phương khóc hết nước mắt

Ở tập 5 của Em xinh say hi , vòng 2 của live stage 2 diễn ra với màn trình diễn của 4 nhóm nhỏ còn lại. Sau cùng, chỉ các thành viên của đội có tổng điểm cao nhất mới an toàn, 6 người có điểm cá nhân thấp nhất trong các đội còn lại sẽ chia tay chương trình.

Mở màn vòng 2, đội Tiên Tiên, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J, Gemini Hùng Huỳnh hoá búp bê và thợ thủ công trong tiết mục Điều em luôn mong muốn . Sân khấu được thiết kế như xưởng sửa chữa búp bê với những hộp carton khổng lồ, tông màu hồng, tím. Ngay khi cất giọng, Tiên Tiên gây chú ý với phong cách hát cuốn hút, ma mị. Đào Tử A1J phát huy thế mạnh rap đa ngôn ngữ. Gemini Hùng Huỳnh xuất hiện bất ngờ từ chiếc thùng carton, nhảy đôi với Vũ Thảo My.

Tiết mục 'Điều em luôn mong muốn'.

Đội MAIQUINN, Quỳnh Anh Shyn, Saabirose, Lâm Bảo Ngọc, Quang Hùng MasterD mang đến tiết mục hoành tráng Gã săn cá , dựng xác tàu cỡ lớn ngay trên sân khấu. Quỳnh Anh Shyn giải thích, thay vì làm 4 nàng tiên cá, các "em xinh" quyết định hóa thủy quái.

Mở đầu tiết mục, các "em xinh" lần lượt xuất hiện với những câu hát ngọt ngào, ma mị. MAIQUINN gây chú ý khi đu người từ trên không xuống sân khấu. Quang Hùng MasterD là thuyền trưởng, đi săn thuỷ quái. Sự xuất hiện của Saabirose thay đổi không khí, khi các "nàng tiên" lộ thân phận, giao chiến cùng thuyền trưởng.

Tiết mục 'Gã săn cá'.

Đội Bảo Anh, Ánh Sáng AZA, Liu Grace, Negav mang tới tiết mục Perfect với thông điệp yêu bản thân. Sân khấu được thiết kế với hình dáng viên kim cương khổ lớn ở ngay giữa. Bảo Anh gây chú ý khi vừa hát vừa nhảy, khoe chất giọng trầm, ma mị, tạo sự khác biệt cho tiết mục. Phân đoạn của Ánh Sáng AZA, Liu Grace mang tính tích cực, tươi vui, ví phái nữ với các vì sao, "cà khịa" những chàng trai muốn tìm bạn gái hoàn hảo nhưng chính họ lại không toàn diện. Negav khẳng định "Em xinh" không chỉ là tên chương trình, mà là lời khen dành cho các cô gái.

Tiết mục 'Perfect'.

Dù chỉ là khách mời của đội Bích Phương, LyHan, Muộii và Hoàng Duyên, Tăng Duy Tân không chấp nhận việc thành viên trong nhóm có nguy cơ bị loại nên sẽ cạnh tranh tới cùng. Khi bị nghi ngờ động lực đến từ việc có "người quan trọng" trong đội, Tăng Duy Tân lập tức được Bích Phương nhắc nhở "đừng nói gì ấy quá".

Tiết mục Em chỉ là kết hợp hát và múa đương đại, trên sân khấu được phủ thảm cỏ thật, tái hiện khu vườn trong mơ. Các thành viên lần lượt “độc thoại nội tâm” trước phần trình diễn chính, mở đầu bằng màn solo piano của Muộii. Hoàng Duyên thực hiện động tác lộn người dù trước đây ít thể hiện khả năng vũ đạo. LyHan gây bất ngờ khi thay đổi phong cách từ cá tính sang đằm thắm, khoe giọng hát truyền cảm. Tăng Duy Tân hát đôi với Bích Phương, thu hút nhiều thảo luận trên mạng xã hội khi cả hai được cho là ngầm hẹn hò.

Tiết mục 'Em chỉ là' giành số điểm áp đảo ở vòng 2 với 208/300 điểm.

Tổng kết, đội 52Hz giành chiến thắng ở live stage 2 với 339 điểm, hơn đội Bích Phương 7 điểm. Đội trưởng 52Hz xúc động chia sẻ nếu không đạt top 1 sẽ hối hận vì các thành viên Châu Bùi, Mỹ Mỹ, Orange, MAIQUINN, Quỳnh Anh Shyn, Saabirose, Lâm Bảo Ngọc đều xứng đáng vào vòng trong.

MC Trấn Thành công bố 10 "em xinh" rơi vòng nguy hiểm, trong đó 6 người phải chia tay chương trình gồm: Ngô Lan Hương, Yeolan, DANMY, LyLy, Chi Xê, Hoàng Duyên.

Nhiều 'em xinh' bật khóc khi 6 giọng ca phải chia tay.

Yeolan xúc động chia sẻ, đối với một nghệ sĩ hoàn toàn mới, việc được xuất hiện ở chương trình đã là điều kỳ diệu. Ngô Lan Hương biết ơn khi đội Bích Phương giúp mình cảm nhận được thế nào là gia đình. Chi Xê tiếc nuối vì sự tự ti khiến bản thân không trải nghiệm trọn vẹn chương trình. DANMY hạnh phúc khi trải qua 2 vòng thi dù chưa thể hiện nhiều. LyLy thừa nhận ghét nói lời chia tay, ám ảnh về sự mất mát.

Khi Hoàng Duyên nói lời chia tay, đội trưởng Bích Phương bật khóc. Hoàng Duyên cho biết đã thay đổi rất nhiều khi tham gia Em xinh say hi , gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Bích Phương.

