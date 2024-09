Ca sĩ xinh đẹp bán hơn 20.000 đĩa, chạy show từ Bắc chí Nam là ai?

Khoảnh khắc - album thứ 4 của Phương Phương Thảo - gồm 8 bài: Muộn màng là từ lúc (Đức Trí), Lối cũ ta về (Thanh Tùng), Bên em là biển rộng (Bảo Chấn), Đếm lá ngoài sân (Thanh Tùng), Nỗi nhớ dịu êm (Bảo Chấn), Phố mùa đông (Bảo Chấn), Khoảnh khắc (Trương Quý Hải) và Đêm nằm mơ phố (Việt Anh).

Chọn tên Khoảnh khắc , ca sĩ 9x nói điều quý giá nhất với cô không phải tiền bạc, tình yêu... mà là những buồn vui từng diễn ra trong đời. Vì vậy, album chứa thông điệp sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bên những người yêu thương.

Hát lại 8 bài đã được yêu thích qua nhiều thế hệ khán giả, Phương Phương Thảo không ngại nếu bị so sánh. "Một ca sĩ trẻ như tôi được công chúng so sánh với bậc đàn anh, đàn chị là quá may mắn, thậm chí đáng tự hào", cô nói.

Nhan sắc Phương Phương Thảo thăng hạng. Ảnh: NVCC

Theo ca sĩ, mỗi ca khúc được làm mới sẽ giúp khán giả có thêm lựa chọn, góp phần nối dài đời sống của tác phẩm. Cô ví von "rất nhiều hàng quán cơm tấm, phở nhưng mỗi nơi cho ra vị khác nhau".

Album được phát hành định dạng vật lý. Ca sĩ trân trọng chiếc đĩa CD vì ngoài phương tiện truyền tải âm nhạc còn có giá trị sưu tập, lưu giữ kỷ niệm hoặc làm quà. Ngoài ra, 8 bài sẽ được quay MV hát live - loại hình đề cao thực lực và cảm xúc trong giọng hát.

Chia sẻ thêm với VietNamNet , dù Phương Phương Thảo gom tiền đi hát cả năm để đầu tư gần 1 tỷ đồng cho sản phẩm, quản lý vẫn đặt niềm tin khi các album trước của cô được khán giả yêu mến, ủng hộ.

Album đầu tay Chờ người tình lỡ bán được 5.000 đĩa, vol.2 Yêu anh một đời được 7.000 đĩa và vol.3 Lệ xa người được gần 10.000 đĩa sau 3 lần tái bản.

Anh tiết lộ cát-sê của Phương Phương Thảo hiện tăng gấp 3 lần so với thời mới lập nghiệp ở TPHCM. Cô đi diễn từ Bắc chí Nam và không ít lời mời lưu diễn Mỹ, Australia...

Hai năm nay, Phương Phương Thảo tự thấy cách hát thay đổi. Cô theo phương châm "hát bằng tất cả cảm xúc, trái tim", xem kỹ thuật là phương tiện truyền tải. 9X cũng dần ra những bài riêng để gia tài âm nhạc không chỉ có bản cover.

"Tôi có giọng hát phù hợp với dòng nhạc trữ tình, được một lượng khán giả yêu mến. Với ca sĩ không có bệ đỡ lẫn tài chính như tôi đã quá may mắn. Vì vậy, tôi sẽ kiên trì trên con đường hẹp - những bài nhạc xưa đã đi vào lòng người", ca sĩ tâm sự.