Con gái tốt nghiệp cấp 3, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền viết gửi con: 'Mẹ không mạnh mẽ thì phải biết làm thế nào?'

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền còn khoe thư tay con gái viết cho mình. Trong bức thư có nội dung: "Vậy là đến lúc con sẽ phải rời xa vòng tay của mẹ và tự lập rồi. Con muốn nói lời cảm ơn siêu to khổng lồ vì mẹ đã dạy dỗ con thành một người tử tế, hy sinh nhiều vì con. Mẹ luôn là người phụ nữ con ngưỡng mộ nhất, mẹ siêu mạnh mẽ và con luôn học sự mạnh mẽ đó từ mẹ. Con mong rằng sau này con sẽ giỏi bằng một nửa phần của mẹ thôi cũng được. Siêu sung sướng khi được quyền tự hào nói với thế giới mẹ con là Nguyễn Thị Huyền, người phụ nữ xinh giỏi giang nhất trên đời . Con yêu mẹ nhiều lắm, hồi nhỏ thì so sánh yêu mẹ nhiều, to như trái đất, mặt trời nhưng lớn lên mới hiểu rằng không có gì trên đời to bằng tình yêu con dành cho mẹ. Con mong là con đã làm mẹ tự hào và sẽ còn làm mẹ tự hào hơn nữa".