Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Thứ hai, 10:00 24/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Đỗ Mỹ Anh - em gái Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 24 có nhan sắc cùng vóc dáng không hề thua kém người chị hoa hậu.

Vì sao Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp vắng bóng trong đám cưới của Đỗ Thị Hà?Vì sao Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp vắng bóng trong đám cưới của Đỗ Thị Hà?

GĐXH - Đám cưới cổ tích của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương gây tò mò khi thiếu vắng Đỗ Mỹ Linh cùng dàn người đẹp nổi tiếng.

Đỗ Mỹ Anh - em gái Đỗ Mỹ Linh sinh năm 2001 và sở hữu chiều cao ấn tượng khoảng 1m70. Cũng giống chị gái hoa hậu, Đỗ Mỹ Anh có vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào.

Cận gương mặt xinh đẹp của em gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 3.

Khi nhìn Đỗ Mỹ Anh, khán giả sẽ thấy cô không có quá nhiều điểm tương đồng với chị gái trên gương mặt nhưng cả hai đều toát lên vẻ hiền thục và dịu dàng. Đặc biệt, phong cách thời trang nữ tính của Đỗ Mỹ Anh cũng được nhận xét là khá giống với người chị nổi tiếng của mình.

Cận gương mặt xinh đẹp của em gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 4.

Đỗ Mỹ Anh thừa hưởng làn da trắng mịn màng từ gen trội của gia đình.

Cận gương mặt xinh đẹp của em gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 5.

Ngoài ra, Đỗ Mỹ Anh còn sở hữu đôi chân dài thẳng đẹp không kém chị gái.

Cận gương mặt xinh đẹp của em gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 5.

Là em gái của Hoa hậu Việt Nam 2016, Đỗ Mỹ Anh được rất nhiều người quan tâm nhưng cô lại cực kỳ kín tiếng.

Cận gương mặt xinh đẹp của em gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 6.

Đỗ Mỹ Anh chỉ chia sẻ ảnh trên tài khoản Instagram với những khoảnh khắc đời thường.

Cận gương mặt xinh đẹp của em gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 7.

Đỗ Mỹ Anh ngoài đời là một cô gái trẻ năng động, cá tính và cũng thích trải nghiệm khám phá những vùng đất mới.

Cận gương mặt xinh đẹp của em gái Đỗ Mỹ Linh - Ảnh 8.

Dù có chị là hoa hậu nhưng Đỗ Mỹ Anh không đam mê hào quang showbiz. Cô gái trẻ gen Z chỉ muốn tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng bên gia đình và bạn bè.

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị HàĐỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh chúc mừng Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi, hé lộ bí mật thú vị của đàn em khiến fan bất ngờ.

Đỗ Quyên
Tòa soạn Quảng cáo
Top