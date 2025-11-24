Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Khi nhìn Đỗ Mỹ Anh, khán giả sẽ thấy cô không có quá nhiều điểm tương đồng với chị gái trên gương mặt nhưng cả hai đều toát lên vẻ hiền thục và dịu dàng. Đặc biệt, phong cách thời trang nữ tính của Đỗ Mỹ Anh cũng được nhận xét là khá giống với người chị nổi tiếng của mình.