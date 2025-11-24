Cận cảnh nhan sắc em gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh
GĐXH - Đỗ Mỹ Anh - em gái Đỗ Mỹ Linh ở tuổi 24 có nhan sắc cùng vóc dáng không hề thua kém người chị hoa hậu.
Đỗ Mỹ Anh - em gái Đỗ Mỹ Linh sinh năm 2001 và sở hữu chiều cao ấn tượng khoảng 1m70. Cũng giống chị gái hoa hậu, Đỗ Mỹ Anh có vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào.
