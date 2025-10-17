Mới nhất
Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà

Thứ sáu, 16:14 17/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh chúc mừng Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi, hé lộ bí mật thú vị của đàn em khiến fan bất ngờ.

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi - Ảnh 1.Căn nhà giản dị của Hoa hậu Đỗ Thị Hà xanh mát trong lễ ăn hỏi

GĐXH - Khuôn viên của gia đình hoa hậu sinh năm 2001 trước đó đã được dựng rạp, với cổng vào thiết kế tông màu xanh bắt mắt.

Sau lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương, Đỗ Mỹ Linh đã có động thái gây chú ý khi gửi lời chúc mừng tới người em thân thiết. 

Cụ thể, trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của đàn em kèm trạng thái: "Mới ngày nào còn: 'Chị ơi, em sợ lấy chồng lắm!' - mà nay đã là vợ người ta rồi. Chúc mừng em gái hạnh phúc quá đi".

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi - Ảnh 2.

Đỗ Mỹ Linh hé lộ "nỗi sợ" của Đỗ Thị Hà trước khi "theo chồng bỏ cuộc chơi".

Không chỉ thế, khi Đỗ Thị Hà đăng tải video đầu tiên ghi lại khoảnh khắc lễ ăn hỏi có sự xuất hiện của chồng, người đẹp Hà thành còn để lại bình luận đầy tình cảm: "Ăn cưới online mà hạnh phúc rung rinh ghê. Chúc mừng em gái". Người hâm mộ ngay lập tức bày tỏ sự xúc động trước tình chị em thân thiết trong showbiz giữa hai người đẹp.

Một điểm trùng hợp thú vị của hai người đẹp họ Đỗ mới đây được nhiếp ảnh gia Lê Chí Linh tiết lộ. Theo đó, cùng ngày với lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà thì 3 năm trước, Đỗ Mỹ Linh cũng lên xe hoa cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang – Chủ tịch CLB Hà Nội. Đáng chú ý, trong đám cưới của Đỗ Mỹ Linh vào năm 2022, người đẹp xứ Thanh - Đỗ Thị Hà cũng có góp mặt trong dàn phù dâu bê tráp cho đàn chị.

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi - Ảnh 3.

Đỗ Thị Hà bê tráp cho Đỗ Mỹ Linh năm 2022.

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi - Ảnh 4.
Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi - Ảnh 5.

Đỗ Thị Hà hạnh phúc ôm Đỗ Mỹ Linh trong lễ ăn hỏi của đàn chị. Ảnh: Lê Chí Linh

Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Thị Hà giữ mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm qua, kể từ sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam lần lượt vào năm 2016 và 2020. Bên cạnh đó, cả hai người đẹp họ Đỗ đều theo đuổi hình ảnh thanh lịch và có phong cách sống kín đáo, nhẹ nhàng, không vướng ồn ào thị phi. 

Sau khi Đỗ Thị Hà lấy chồng thiếu gia, fan sắc đẹp lại thích thú khi cho rằng 2 người đẹp hiện tại còn có thêm điểm chung là làm "dâu hào môn".

Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi - Ảnh 6.

Đỗ Mỹ Linh đến chúc mừng đàn em kinh doanh riêng.


An Khánh
