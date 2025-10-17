Đỗ Mỹ Linh tiết lộ bí mật thú vị về Đỗ Thị Hà
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh chúc mừng Đỗ Thị Hà trong lễ ăn hỏi, hé lộ bí mật thú vị của đàn em khiến fan bất ngờ.
Sau lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương, Đỗ Mỹ Linh đã có động thái gây chú ý khi gửi lời chúc mừng tới người em thân thiết.
Cụ thể, trên trang cá nhân, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ hình ảnh hạnh phúc của đàn em kèm trạng thái: "Mới ngày nào còn: 'Chị ơi, em sợ lấy chồng lắm!' - mà nay đã là vợ người ta rồi. Chúc mừng em gái hạnh phúc quá đi".
Không chỉ thế, khi Đỗ Thị Hà đăng tải video đầu tiên ghi lại khoảnh khắc lễ ăn hỏi có sự xuất hiện của chồng, người đẹp Hà thành còn để lại bình luận đầy tình cảm: "Ăn cưới online mà hạnh phúc rung rinh ghê. Chúc mừng em gái". Người hâm mộ ngay lập tức bày tỏ sự xúc động trước tình chị em thân thiết trong showbiz giữa hai người đẹp.
Một điểm trùng hợp thú vị của hai người đẹp họ Đỗ mới đây được nhiếp ảnh gia Lê Chí Linh tiết lộ. Theo đó, cùng ngày với lễ ăn hỏi của Đỗ Thị Hà thì 3 năm trước, Đỗ Mỹ Linh cũng lên xe hoa cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang – Chủ tịch CLB Hà Nội. Đáng chú ý, trong đám cưới của Đỗ Mỹ Linh vào năm 2022, người đẹp xứ Thanh - Đỗ Thị Hà cũng có góp mặt trong dàn phù dâu bê tráp cho đàn chị.
Đỗ Thị Hà hạnh phúc ôm Đỗ Mỹ Linh trong lễ ăn hỏi của đàn chị. Ảnh: Lê Chí Linh
Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Thị Hà giữ mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm qua, kể từ sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam lần lượt vào năm 2016 và 2020. Bên cạnh đó, cả hai người đẹp họ Đỗ đều theo đuổi hình ảnh thanh lịch và có phong cách sống kín đáo, nhẹ nhàng, không vướng ồn ào thị phi.
Sau khi Đỗ Thị Hà lấy chồng thiếu gia, fan sắc đẹp lại thích thú khi cho rằng 2 người đẹp hiện tại còn có thêm điểm chung là làm "dâu hào môn".
Diễn viên nhí 'Đừng làm mẹ cáu' tặng mẹ iPhone 17Thế giới showbiz - 26 phút trước
GĐXH - Diễn viên nhí Cherry An Nhiên phim "Đừng làm mẹ cáu" đã khiến khán giả bất ngờ khi tặng iPhone 17 cho mẹ.
Tối nay, Trọng Lân và Hoàng Long cùng xuất hiện trong vai trò mớiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Sau những năm tháng mong mỏi, cuối cùng Tú cũng đã gặp lại 3 người đàn ông của "Đại bản doanh" ở làng Mây.
Ảnh cưới lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân tại Pháp, Ý và Thụy SĩGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Đỗ Thị Hà mới đây gây chú ý với bức ảnh cưới hiếm hoi tại Pháp, Ý và Thụy Sĩ.
Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt bất ngờ gia nhập 'Chiến sĩ quả cảm'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Chặng cuối của "Chiến sĩ quả cảm" khiến khán giả bất ngờ khi có sự tham gia của 2 nghệ sĩ mới là Tăng Duy Tân và Đinh Tiến Đạt.
Hồ Hoài Anh: May mắn có những khoảng lặng để trải nghiệm nhiều hơnGiải trí - 8 giờ trước
GDDXH - Hồ Hoài Anh là nhạc sĩ đình đám – là người đứng sau thành công gần đây của ca sĩ Đức Phúc. Với nam nhạc sĩ, cuộc đời cho anh những khoảng lặng như vài năm gần đây để anh được suy nghĩ điều gì thật sự cần thiết cho cuộc sống của mình.
Nữ ca sĩ từng là Đại úy, U70 không con cái và sở hữu 2 tầng tòa nhà là ai?Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước
Đang là Đại úy quân đội, ca sĩ Hạ Châu xin xuất ngũ để theo đuổi sự nghiệp riêng. Tuổi U70, bà sống đủ đầy, không đau bệnh nhưng cô đơn vì người bạn đời duy nhất không còn tại thế.
Quỳnh Anh Shyn bị móc vali, mất hết trang sức vàngGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Quỳnh Anh Shyn bất ngờ gặp sự cố khi chiếc vali ký gửi bị cạy khóa trong chuyến công tác tới Mỹ.
Ca sĩ Ngọc Anh: Tôi 'nằm mơ' về nhạc sĩ Hồ Hoài Anh rất nhiềuGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Ngọc Anh cho biết, cô là người có đời sống tâm linh tương đối phong phú. Trước khi kết hợp với Hồ Hoài Anh, cô từng nằm mơ về nam nhạc sĩ rất nhiều.
NSND Khải Hưng – Người kỹ tính và khó tính nổi tiếng ở VTVGiải trí - 22 giờ trước
GĐXH - NSND Khải Hưng sinh năm 1948, tuổi Mậu Tý, mệnh Hỏa, cụ thể là mệnh Tích Lịch Hỏa (lửa sấm sét) nên trên phim trường, ông được ví như "hổ dữ" và không phải dễ gần.
Sau 6 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào kết đôi cùng Việt Hương như 'yêu nhau' ở đời thựcGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Hồng Đào sau 6 năm ly hôn chồng, chị chọn tập trung cho công việc và hưởng bình yên bên 2 con gái. Mới đây, Hồng Đào lại tiết lộ chị coi Việt Hương như "đôi tình nhân".
Sau 6 năm ly hôn Quang Minh, Hồng Đào kết đôi cùng Việt Hương như 'yêu nhau' ở đời thựcGiải trí
GĐXH - Hồng Đào sau 6 năm ly hôn chồng, chị chọn tập trung cho công việc và hưởng bình yên bên 2 con gái. Mới đây, Hồng Đào lại tiết lộ chị coi Việt Hương như "đôi tình nhân".