Vì sao Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp vắng bóng trong đám cưới của Đỗ Thị Hà?

Thứ năm, 13:59 23/10/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đám cưới cổ tích của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương gây tò mò khi thiếu vắng Đỗ Mỹ Linh cùng dàn người đẹp nổi tiếng.

Đám cưới Đỗ Thị Hà vắng bóng Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp showbiz - Ảnh 1.Dòng viết của Đỗ Thị Hà sau hôn lễ tại Quảng Trị khiến khán giả xúc động

GĐXH - Đỗ Thị Hà chỉ viết một dòng ngắn gọn nhưng khiến khán giả phải xúc động...

Tối 22/10, lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã chính thức diễn ra tại nhà trai ở Quảng Trị trước sự chứng kiến của 2 bên gia đình, người thân. 

Giữa không gian ngập tràn hoa tươi và ánh sáng lung linh, vợ chồng nàng hậu khiến fan "tan chảy" với những khoảnh khắc ngọt ngào, khi cô dâu nhí nhố đáng yêu còn chú rể lúc nào cũng nhìn vợ đầy trìu mến.

Trong ngày trọng đại, Đỗ Thị Hà xuất hiện với 3 mẫu váy cưới dù khác nhau về chất liệu, kiểu dáng nhưng vẫn chung phong cách thanh lịch, nữ tính và tôn dáng người mặc.

Đám cưới Đỗ Thị Hà vắng bóng Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp showbiz - Ảnh 2.

Sau đám cưới cổ tích cùng doanh nhân Viết Vương diễn ra tại Quảng Trị, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà hạnh phúc thông báo: "Dạ, từ nay em đã có chồng".

Lễ cưới cổ tích của Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương. Video: Lê Chí Linh

Là nàng hậu đình đám của showbiz, nhiều người háo hức đám cưới thế kỷ này sẽ chứng kiến dàn sao Việt đổ bộ. Bởi trước đó, trong lễ ăn hỏi diễn ra ở Thanh Hóa ngày 16/10, nhiều người đẹp nổi tiếng như: Hoa hậu Quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Kiều Duy, Á hậu Ngọc Thảo,... cũng xuất hiện trong dàn bê tráp; đặc biệt Đỗ Mỹ Linh cũng bày tỏ niềm háo hức mong chờ ngày cưới của đàn em. Tuy nhiên, trong hôn lễ của Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương tối 22/10, các nàng hậu đình đám lại vắng bóng. 

Dù không trực tiếp lên tiếng lý giải nhưng được biết sự thực là đám cưới vừa được tổ chức tại Quảng Trị để mời người thân hai bên gia đình, đối tác làm ăn của gia đình chú rể tới chung vui. Và vào ngày 8/11 tới đây, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và ông xã doanh nhân - Nguyễn Viết Vương sẽ có thêm tiệc cưới khác ở Hà Nội.

Đám cưới Đỗ Thị Hà vắng bóng Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp showbiz - Ảnh 3.

Dàn phù dâu của Đỗ Thị Hà toàn mỹ nhân đình đám showbiz Việt.

Đây chính là dịp để cô dâu chú rể mời bạn bè đồng nghiệp tới chung vui và tất nhiên sẽ không thể thiếu được các nàng hậu, nghệ sĩ thân thiết với Hoa hậu Việt Nam 2020 suốt nhiều năm qua. 

Trước đó, từ khi bước chân vào showbiz, Đỗ Thị Hà có mối quan hệ rất thân thiết với các Hoa hậu, Á hậu. Cô từng làm phù dâu trong lễ ăn hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân hay Á hậu Phương Nga. Nên dàn người đẹp này chắc chắn sẽ là khách mời trong tiệc cưới tháng 11 của Đỗ Thị Hà.

Đám cưới Đỗ Thị Hà vắng bóng Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp showbiz - Ảnh 4.
Đám cưới Đỗ Thị Hà vắng bóng Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp showbiz - Ảnh 5.
Đám cưới Đỗ Thị Hà vắng bóng Đỗ Mỹ Linh và nhiều người đẹp showbiz - Ảnh 6.

Đỗ Thị Hà làm phù dâu cho Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Phương Nga, Á hậu Phương Anh.

Câu chuyện tình ngọt ngào của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương. Video: Lê Chí Linh


An Khánh
