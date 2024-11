Cần lưu ý những gì để đảm bảo an toàn cho mẹ bầu khi quan hệ?

Có nên quan hệ khi mang thai không?

Một số chuyên gia sản phụ khoa chia sẻ trên báo chí, bạn hoàn toàn có thể quan hệ khi mang thai nếu bác sĩ không yêu cầu bạn "chống chỉ định với chuyện ấy" và thực hiện các tư thế quan hệ cho bà bầu phù hợp.

Hơn nữa, quan hệ khi mang thai cũng không gây nguy hiểm cho bé bởi thai nhi phát triển và được bảo vệ trong túi nước ối, tử cung, ngoài ra nút nhầy cổ tử cung cũng sẽ bảo vệ bé yêu khỏi những tác động từ bên ngoài.

Không phải tất cả mọi trường hợp mang bầu đều cần kiêng quan hệ.

Trong thai kỳ, một số bà bầu còn có cảm giác tăng ham muốn hơn. Mỗi lần "yêu" còn có thể mãnh liệt hơn trước do bầu ngực trở nên to và nhạy cảm hơn, âm hộ cũng dễ bị kích thích do lượng máu lưu thông ở vùng này tăng lên. Đây cũng là một số nguyên nhân giải thích tại sao đàn ông thích quan hệ với bà bầu.

3 tháng đầu thai kỳ

Trong giai đoạn này, thai nhi còn nhỏ nên chưa ảnh hưởng nhiều tới cân nặng cũng như sinh hoạt của mẹ bầu. Trong thời gian này, ở những sản phụ không gặp phải tình trạng ốm nghén sẽ có nhu cầu quan hệ vợ chồng cao hơn do sự tăng lên của hormone.

3 tháng giữa thai kỳ

Trong giai đoạn này, các triệu chứng nghén giảm dần và sức khỏe của mẹ bầu cũng được cải thiện nhiều.

Thời điểm này, kích thước thai nhi cũng chưa đủ to để gây nên sự chèn ép cơ thể người mẹ, đồng thời đây cũng là thời điểm mẹ bầu tăng tiết dịch, giúp cho việc quan hệ trở nên dễ dàng và hưng phấn hơn nhiều. Chính vì vậy, đây là thời điểm thích hợp nhất để chị em làm chuyện ấy.

3 tháng cuối thai kỳ

Đây là thời điểm mà chị em nên tránh quan hệ. Bởi đây là thời kỳ thai nhi phát triển nhanh chóng, mẹ bầu tăng cân nhanh và cơ thể cũng thường xuyên mệt mỏi hơn.

Nhu cầu tình dục của mẹ bầu vẫn cần được đáp ứng.

Chính vì vậy, để tránh gây ảnh hưởng tới sức khỏe của thai nhi và mẹ bầu, chị em tốt nhất nên tránh quan hệ vào thời gian này.

Để đảm bảo an toàn cho bà bầu, khi quan hệ cần lưu ý

Tham khảo ý kiến bác sĩ: Trước khi quan hệ, mẹ bầu nên trao đổi với bác sĩ sản khoa để được tư vấn cụ thể về tình trạng sức khỏe của mình và những lưu ý cần thiết.

Lắng nghe cơ thể: Nếu cảm thấy đau đớn, khó chịu hoặc bất kỳ triệu chứng bất thường nào, hãy dừng lại ngay và thông báo cho bác sĩ.

Chọn tư thế phù hợp: Nên chọn những tư thế thoải mái, tránh gây áp lực lên bụng bầu. Một số tư thế an toàn có thể kể đến như tư thế "cái muỗng" hoặc tư thế nữ nằm trên.

An toàn là tiêu chí đầu tiên khi quan hệ trong thai kỳ.

Vệ sinh sạch sẽ: Cả mẹ và bố đều cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ trước và sau khi quan hệ để tránh nhiễm trùng.

Tránh quan hệ thô bạo: Quan hệ nhẹ nhàng, tránh những động tác mạnh bạo có thể gây tổn thương cho tử cung và thai nhi.

Theo dõi các dấu hiệu bất thường: Sau khi quan hệ, mẹ bầu nên chú ý theo dõi các dấu hiệu như ra máu, đau bụng, co thắt tử cung. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào bất thường, hãy liên hệ ngay với bác sĩ.

Lợi ích của việc quan hệ khi mang thai

Hỗ trợ cải thiện cân nặng: Trên thực tế, quan hệ tình dục là một trong những phương pháp giúp đốt cháy calo hiệu quả.

Chính vì vậy, khi quan hệ, cơ thể mẹ bầu sẽ đốt cháy một lượng calo tương đối cao, từ đó hạn chế tình trạng tăng cân mất kiểm soát, ngăn ngừa nguy cơ béo phì trong thời kỳ mang thai.

Tạo thời gian thân mật vợ chồng: Việc các cặp vợ chồng không quan hệ trong thời kỳ mang thai có thể dẫn tới một số vấn đề tiêu cực như chồng chán nản vì không được giải quyết nhu cầu sinh lý.

Vì vậy, việc quan hệ trong quá trình mang thai không những giải quyết được nhu cầu của 2 vợ chồng mà còn giúp cho tình cảm vợ chồng trở nên thắm thiết, mặn nồng hơn.

Tăng cường sức khỏe miễn dịch: IgA là một kháng thể chống cảm lạnh, ngăn ngừa một số bệnh lý nhiễm trùng và chúng được sản sinh trong quá trình giao hợp.

Việc quan hệ trong quá trình mang thai giúp sản sinh kháng thể IgA, giúp tăng cường sức đề kháng của mẹ bầu, từ đó giúp ngăn ngừa một số bệnh lý, giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh.

Tăng cảm giác hạnh phúc: Tâm trạng của mẹ bầu có ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của thai nhi.

Mẹ bầu rất dễ rơi vào tâm trạng buồn bã, chán nản, thậm chí trầm cảm khi cảm thấy thiếu sự quan tâm của những người thân, đặc biệt là người chồng của mình. Chính vì vậy, việc quan hệ khi mang thai sẽ giúp mẹ bầu cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn.