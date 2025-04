'Cha tôi, người ở lại' tập 29 tối nay 22/4: Việt và Nguyên bẽ bàng trước tuyên bố của Đại với An, bà Liên khóc van xin con

Trong tập 29 "Cha tôi, người ở lại" tối nay 22/4 trên VTV3, Nguyên và Việt có cuộc gặp đầu tiên với cả Đại và An để nói về chuyện hẹn hò yêu đương. Tưởng chừng với tư cách anh của An sẽ khiến Đại phải dè chừng, nhưng không ngờ lại gặp phải màn "phản pháo" đầy bất ngờ. Đại dọa nếu hai anh trai An muốn xen vào chuyện tình cảm của Đại và An thì "không có mùa xuân" đó đâu.

Đại tự tin nhắc nhở hai bạn học cũ của mình đừng cậy là anh trai của An mà đòi xen vào chuyện yêu đương của em. Đại tuyên bố mình không chịu thua, "quyết chiến tới cùng", để xem "mèo nào cắn mỉu nào". Thậm chí, Đại còn thẳng thắn nói hai bạn của mình là vô duyên khi xen vào chuyện tình cảm người khác: "Thuở đời nhà ai người ta đang yêu đương cứ chen vào đòi làm bóng đèn, bóng tuýp. Vô duyên!".

Cuộc gặp gỡ của Nguyên và Việt để làm rõ chuyện tình cảm giữa Đại và An. Ảnh VTV

Trước những câu nói có phần quá tự tin của Đại, Việt mới lên tiếng khẳng định hai anh quyết định sẽ không cấm cản chuyện yêu đương của Đại và An nữa vì càng cấm cản càng kích động tính hiếu thắng. Việt nói bóng gió nhưng ai cũng biết là đang nói An. Việt cũng tuyên bố nếu An có tình cảm thật với Đại thì hai anh sẽ không ngăn cấm nữa, còn khuyến khích: "Cưới được thì cưới nhau luôn đi".

Lời quả quyết của Đại khiến Nguyên và Việt bất ngờ. Ảnh VTV

Sau cuộc gặp đó, An dường như biết lý do hai anh không cấm cản nên cố tình tỏ ra vui vẻ với tình yêu. An chê hai anh trăng thanh gió mát, không đi hẹn hò mà lại ở nhà tập tạ. Cô nàng tiếp tục chê hai anh chưa hẹn hò bao giờ.

Không chỉ vậy An còn khoe mai dậy sớm làm cơm cuộn cho Đại, phải tự tay làm "mới tình cảm", khiến hai anh chỉ biết đứng nhìn, chưa biết cách ứng phó ra sao với cô em gái lắm chiêu này. Nhìn thái độ chê bai, mỉa mai của em gái khiến cả Nguyên và Việt tỏ ra khó hiểu nhưng cũng đầy ngại ngùng chống chế, chê ngược lại em gái chỉ 1m49.

An chê bai hai anh chỉ biết ở nhà tập tạ, không chịu hẹn hò. Ảnh VTV

Tiếp đến trong phim, sau khi xem ảnh trên tài khoản mạng xã hội thấy Nguyên đi chơi vui vẻ với An và Việt, bà Liên (Thu Quỳnh) lại sốt sắng tìm cách kéo Nguyên sang Đài Loan (Trung Quốc) với mình. Bà Liên gọi điện khóc lóc, tự trách mình đã ngăn cản con trai trở về với An, khiến con trai giận. Bà tỏ ra đã hiểu việc Nguyên còn có một gia đình khác ngoài mẹ, nên bà hứa từ giờ sẽ không ngăn cản nữa.

"Bây giờ con cứ về với mẹ, mẹ sẽ để cho con về Việt Nam thăm mọi người nhiều hơn" - bà Liên thuyết phục Nguyên. Nhưng đáp lại, Nguyên rất kiên định về lựa chọn của mình. Cậu nói không giận mẹ, vì việc này nằm trong kế hoạch của mình. Tuy nhiên, bây giờ trở về Việt Nam rồi, Nguyên không muốn đi đâu nữa…

Bà Liên gọi điện van xin Nguyên trở về và hứa sẽ không cấm cản con tới gặp An. Ảnh VTV

Tập 29 phim "Cha tôi, người ở lại" được phát sóng lúc 20h tối nay (ngày 22/4) trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Việt đau khổ vì mẹ từ chối, Nguyên phát hiện Đại và An chưa yêu nhau GĐXH - Việt đau đớn tột cùng khi mẹ không nhận mình, trong khi Nguyên phát hiện Đại và An chưa chính thức yêu nhau là những nội dung trong tập mới nhất (tập 28) phim "Cha tôi, người ở lại".

‘Địa đạo’ đạt kỷ lục 150 tỷ, vẫn bị ‘Tìm xác: Ma không đầu’ soán ngôi GĐXH - Sau hai tuần ở ngôi vị số một doanh thu bán vé, phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" chính thức bị “Tìm xác: Ma không đầu” soán ngôi.