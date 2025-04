Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Việt đau khổ vì mẹ từ chối, Nguyên phát hiện Đại và An chưa yêu nhau

‘Địa đạo’ đạt kỷ lục 150 tỷ, vẫn bị ‘Tìm xác: Ma không đầu’ soán ngôi GĐXH - Sau hai tuần ở ngôi vị số một doanh thu bán vé, phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" chính thức bị “Tìm xác: Ma không đầu” soán ngôi.

Mở đầu tập 28 "Cha tôi, người ở lại", Việt đau đớn sau khi gặp lại mẹ trong tình huống cay đắng, cậu nhốt mình trong phòng trút nỗi uất ức vào tiếng đàn. Gặp bố Bình, Việt kể lại hôm nay gặp lại mẹ đi cùng chồng và con trai vào ăn ở quán mà Việt làm, trông họ vui vẻ, giàu có và hạnh phúc. Việt nhận ra rằng, mẹ có gia đình mới rồi nên mới không nhận con trai, bao năm qua mẹ vẫn ở cùng thành phố nhưng cố tình tránh mặt nên Việt mải miết đi tìm mà không gặp...

Bố Bình động viên Việt rằng mẹ rất yêu thương Việt, tuy nhiên, Việt lại nghĩ rằng mẹ bỏ Việt thì mới có cơ hội lấy chồng mới, vì không ai muốn lấy một người phụ nữ vừa nghèo lại đèo bòng thêm một đứa con. "Nhưng tại sao lại như thế ạ? Từ bé con đã ngoan ngoãn, không đi chơi, nghe lời, nhưng tại sao mẹ lại bỏ con ạ?" - Việt nói trong nước mắt khiến bố Bình cũng khóc theo. Bố Bình vẫn lấn cấn vì ngày xưa ông biết mẹ Việt rất yêu thương con. Ông cho rằng bà Quyên phải có lý do nào đó.

Việt khóc, ấm ức kể lại với bố Bình chuyện gặp mẹ nhưng lại bị mẹ phũ phàng từ chối.

Khi ở một mình, Việt lại ra chỗ mỏm đất mà từ bé, ba anh em thường ra đây ngắm sao. Việt lấy từ ví ra tấm ảnh của mẹ mà cậu giữ gìn suốt gần 20 năm qua, mỗi lần nhớ mẹ, Việt lại lấy ra ngắm. Kỷ niệm về lần sinh nhật, Việt được mẹ mua cho quần áo mới, lại ùa về. Thấy Nguyên và An đến, Việt nhanh chóng giấu tấm ảnh đi nhưng không giấu được nỗi buồn trên mặt. Hoá ra bố Bình đã kể cho Nguyên và An nghe chuyện Việt gặp lại mẹ. An không cầm được nước mắt khi biết Việt gặp lại mẹ nhưng mẹ không nhận.

Nguyên và An khi biết chuyện đã đến gặp Việt để an ủi. Ảnh: VTV

Theo diễn biến phim, vào buổi sáng, Nguyên dậy sớm để nấu ăn sáng cho cả nhà, mọi người đều không nhắc lại chuyện buồn hôm qua của Việt nữa. Bố Chính mặc vest khiến cả nhà bất ngờ, tưởng bố đi sự kiện nhưng hoá ra bố mặc đẹp chỉ để ra công trường. Không chỉ mọi người ở nhà, đồng nghiệp ở công trường cũng bất ngờ khi thấy bố Chính ăn mặc bảnh bao ra công trường.

Bố Chính mặc diện để đi làm công trường vì... Tuệ Minh. Ảnh: VTV

Nguyên đến đón An ở công ty, rồi cùng đứng chờ Việt. Trong lúc này, Nguyên quàng khăn cho An đỡ lạnh, tất cả sự quan tâm này đã bị đồng nghiệp công ty và đặc biệt là Đại nhìn thấy. Sau khi Việt đến, ba anh em đi chơi vô cùng vui vẻ. Nguyên cố tình hẹn ba anh em đi chơi là để Việt thoải mái và vui vẻ hơn sau chuyện buồn. Việt cảm thấy ba anh em như được trở lại cấp 3, thời vô lo vô nghĩ. Hai anh em Nguyên và Việt đã nói chuyện rất nhiều về An. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc vì An đã bao dung, tha thứ cho hai anh em sau 6 năm.

Phim "Cha tôi, người ở lại" được phát sóng trên VTV3 vào khung giờ 20h. Ảnh VTV

Mẹ Nguyên xem mạng xã hội, thấy Nguyên đăng ảnh đi chơi vui vẻ với Việt và An, liền gọi điện cho con trai. Trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện, An suýt bị ngã, cậu liền bỏ máy để mẹ một mình ở đầu dây bên kia. Bà Liên rất tức giận khi thấy con trai vui vẻ ở nhà, như vậy Nguyên sẽ khó quay trở lại đây với bà.

Ở diễn biến khác, sau buổi chiều chứng kiến Nguyên và An chờ Việt trước cổng công ty, tối Đại đã đến nhà An. Cậu gọi An ra ngoài cổng để nói chuyện, chứ không muốn vào nhà. Đại nắm tay An rồi hỏi lại một lần nữa: "Làm bạn gái anh nhé?". An xác nhận cô đang là bạn gái, cả hai đang tìm hiểu nhau. Đại thổ lộ tình cảm, nhưng An né tránh không trả lời.

Khi Đại định hôn bạn gái, An vội lấy tay che mặt. Khoảnh khắc này Đại cảm nhận được An không dành tình cảm cho mình. Đúng lúc này, Nguyên nghe được cuộc trò chuyện của Đại và An.

Việt vô tình thấy được cảnh Đại tỏ tình, nhưng bị An từ chối. Ảnh VTV

Nguyên kể cho Việt nội dung cuộc trò chuyện, Việt vui mừng vì biết hai đứa không hề yêu nhau. Tuy nhiên, Nguyên cảm thấy Đại đang thích An thật lòng. Dù vậy Việt không tin vì Đại là "trap boy" chính hiệu, danh sách người yêu dài hết bảng chữ cái. Nguyên đoán Đại thích An từ hồi cấp 3 vì có lần anh tình cờ đọc được thư Đại viết cho An. Có thể An biết tình cảm của Đại nên mới cố tình nhận lời tìm hiểu hẹn hò để chọc tức hai anh...

Tập 29 phim "Cha tôi, người ở lại" được phát sóng lúc 20h tối nay (ngày 22/4) trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.