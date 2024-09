Chải 'Đi giữa trời rực rỡ' tiết lộ bí mật phía sau việc mẹ đặt tên là Long Vũ: Lý do liên quan đến một MC cực nổi tiếng

'Đi giữa trời rực rỡ' có Pu và Chải không còn gây sốt "Đi giữa trời rực rỡ" bị nhiều khán giả chê nhàm chán khi thay đổi bối cảnh từ bản làng xuống thành phố. Tính cách của nữ chính Pu là một phần nguyên nhân khiến người xem mất hứng với phim.

Thời gian này, Long Vũ trở thành cái tên 'hot' trên sóng giờ vàng nhờ vai Chải - Thiếu gia nhà giàu nhất bản trong bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ". Thủ vai nam chính, Long Vũ gây chú ý khi hóa thân thành thiếu gia miền núi, tính tình lông bông, nhưng luôn dành một tình yêu chân thành với cô bạn thuở nhỏ (Pu). Mặc cho Pu một mực từ chối, Chải vẫn quyết theo đuổi cô đến cùng. Những phân đoạn Chải sẵn sàng làm nhiều việc chiều theo ý Pu được khán giả đặc biệt yêu thích, hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Long Vũ tên đầy đủ là Nguyễn Long Vũ, tên thật mật là Nhím, sinh năm 2001. Trước khi nổi tiếng với vai Chải, anh được biết đến là con trai của nghệ sĩ hài Vân Dung.

Khi xuất hiện trong một chương trình truyền hình cùng con trai, Vân Dung đã có những tiết lộ bất ngờ về cái tên Long Vũ mà cô đặt cho con trai. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Ngày xưa thì mình thích xem Chiếc nón kỳ diệu lắm, rất thích và thích cái cách anh Long Vũ thể hiện ở chương trình. Mình rất ấn tượng và mình nghĩ rằng mai sau nếu mà có con trai thì sẽ đặt tên là Long Vũ".

Ngoài đời, tình cảm của Vân Dung và con trai rất khăng khít, gắn bó. Nữ nghệ sĩ hết lòng ủng hộ cho sự nghiệp của con trai, Vân Dung tiết lộ, quý tử nhà mình là người rất cá tính, sống tình cảm, hiếu thảo, yêu mẹ và luôn thần tượng mẹ.

Trên phim lông bông, học dốt là thế nhưng ngoài đời "Chải" lại khác hoàn toàn, thậm chí còn có thành tích học tập đáng nể.

Trong một lần trả lời phỏng vấn, nghệ sĩ Vân Dung cho biết, cậu con trai Long Vũ thời điểm thi đại học, nếu tính điểm số thì thi đỗ tầm 9 trường đại học. Nữ nghệ sĩ đã phải thốt lên "Mẹ sốc lắm".

Được biết thời phổ thông, Long Vũ theo học tại trường THPT Lý Thái Tổ, sau đó theo học khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Trong suốt 4 năm đại học, Long Vũ không nhận được bất cứ lời mời đóng phim nào dù là con trai nghệ sĩ nổi tiếng. Nữ nghệ sĩ cho biết, cô không bao giờ ra mắt giúp con trai có vai diễn. Thay vào đó, Vân Dung khuyên con trai tự mình đi casting, đi xin vai.

Dù có thành tích học tập tốt nhưng Long Vũ cũng khiến mẹ Vân Dung rất đau đầu vì tật đi học muộn. Long Vũ ngày nào cũng đi muộn, đi muộn từ lớp 1 cho đến lớp 12, cho đến lên đại học. Long Vũ đi học muộn đến nỗi cô giáo chủ nhiệm bị trừ tiền lương vì mất điểm thi đua. Ngay cả khi đi thi, Long Vũ cũng từng khiến giáo viên hốt hoảng gọi điện cho mẹ hỏi tìm vì chưa thấy cậu đến. Những lúc ấy, "Táo Y tế" lại phải vội gọi điện cho con: "Nhím! Đâu rồi". Long Vũ thậm chí còn lưu tên mẹ trong điện thoại là "Về nhà ngay".

Điều hài hước nhất là "Táo Y tế" cũng đã phải khai thật với giáo viên chủ nhiệm của con trai rằng, con trai có tật đi học muộn là do giống mẹ. Hoá ra trước đó khi đi học, Vân Dung cũng thường xuyên đi học muộn và hay viện cớ đau bụng, đến nỗi giáo viên còn trêu cô nên "đổi bài khác đi, đổi thành bài xịt lốp xe đi, đau bụng nhiều quá rồi, bài cũ rồi nhớ"! Chia sẻ của nữ nghệ sĩ nổi tiếng khiến ai cũng phì cười.

Long Vũ tốt nghiệp khoa Diễn viên Kịch - Điện ảnh, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Trước khi đóng "Đi giữa trời rực rỡ", anh từng góp mặt trong các bộ phim: "Gia đình mình vui bất thình lình", "Cuộc chiến không giới tuyến", "Lối nhỏ vào đời" và "Không ngại cưới chỉ cần một lý do". Long Vũ thừa nhận, lý do anh trở thành diễn viên là do "ảnh hưởng từ mẹ và đi xem mẹ diễn nhiều". Nam diễn viên trẻ luôn tự hào và không bao giờ cảm thấy chạnh lòng trước sự nổi tiếng, thành công của mẹ.