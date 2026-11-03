Chấn động: Phát hiện 150 tấn vàng trị giá 116.292 tỷ đồng trong vườn của người nông dân

Phát hiện 150 tấn vàng trị giá 116.292 tỷ đồng trong vườn của người nông dân

Một nông dân ở Pháp đã tìm thấy trữ lượng vàng trong vườn nhà ước tính có thể lên tới 150 tấn, với giá trị khoảng 4 tỷ euro. (Ảnh: The Economic Times)





Theo Người quan sát dịch từ The Times of India, sự việc xảy ra vào tháng 4/2025 tại vùng Auvergne, miền Trung nước Pháp. Ông Michel Dupont, 52 tuổi, vốn là một nông dân sống lặng lẽ, bất ngờ trở thành nhân vật được truyền thông quốc tế truy tìm sau khi phát hiện một vật sáng lạ trong lúc làm việc trên phần đất thuộc sở hữu của gia đình.

Ban đầu, ông chỉ nghĩ đó là một mảnh kim loại bình thường. Nhưng khi đào sâu xuống lớp đất bên dưới, ông kinh ngạc nhận ra thứ mình chạm vào chính là vàng. Những kiểm tra ban đầu được truyền thông Ấn Độ dẫn lại cho thấy trữ lượng ước tính có thể lên tới 150 tấn, với giá trị khoảng 4 tỷ euro, tương đương hơn 116.000 tỷ đồng.

Trữ lượng vàng ước tính lên tới 150 tấn. Ảnh minh họa.

Sự việc lập tức gây "sốc" đối với cộng đồng địa chất và các chuyên gia khai khoáng. Trang My French House nhận định con số 150 tấn vàng "nằm ngoài mọi kịch bản thông thường", khiến giới chuyên môn không khỏi ngạc nhiên vì Auvergne vốn không được biết đến như một khu vực có trữ lượng vàng lớn.

Ông Michel chia sẻ với Daily Galaxy rằng khoảnh khắc nhận ra lớp vàng tự nhiên nằm ngay dưới chân mình "là điều không thể tin nổi". Cuộc sống bình yên trước đây của ông lập tức bị đảo lộn.

Người nông dân phát hiện được 150 tấn vàng hiện ra sao?

Thông tin trên Đời sống và Pháp luật dịch từ The Economic Times, ngay khi nhận được báo cáo từ ông Michel, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt, thiết lập rào chắn và phong tỏa toàn bộ khu đất. Các cơ quan chuyên môn tiến hành khoanh vùng, lấy mẫu, đo đạc bước đầu và chuẩn bị cho các đánh giá pháp lý, môi trường sâu hơn.

Ông Michel được thông báo rất rõ ràng: không được phép khai thác bất kỳ lượng vàng nào tại đây, dù mỏ vàng nằm ngay trên đất tư nhân. Điều này hoàn toàn tuân theo luật pháp Pháp.

Nhiều năm qua, hệ thống pháp lý của Pháp quy định: Mọi tài nguyên dưới lòng đất thuộc sở hữu Nhà nước, kể cả khi nằm trong khu đất của cá nhân. Hoạt động khai thác chỉ được tiến hành khi có giấy phép chính thức và đánh giá môi trường đầy đủ. Mọi hành vi tự ý khai thác đều bị coi là vi phạm nghiêm trọng.

Do đó, dù phát hiện kể trên được xem như trúng số độc đắc về mặt quy mô, cá nhân ông Michel gần như không có quyền sở hữu lượng vàng này, và cũng khó có khả năng được hưởng trọn số tiền nếu sau này mỏ được khai thác.

Khu vực Auvergne vốn nổi tiếng với cảnh quan núi lửa cổ và hệ sinh thái nhạy cảm. Một số chuyên gia mà My French House dẫn lại cho biết họ lo ngại việc khai thác quy mô lớn có thể gây ảnh hưởng tới cấu trúc địa chất và môi trường tự nhiên tại đây. Vì vậy, các bước thẩm định được tiến hành với tốc độ thận trọng nhưng nghiêm ngặt.

Sau khi câu chuyện lan rộng, ông Michel nói với Daily Galaxy rằng cuộc sống của gia đình ông "giống như một cuốn sách mở". Mỗi ngày đều có người lạ tìm đến khu đất, có người muốn hỏi chuyện, có người lại cố tiếp cận khu vực bị phong tỏa để tận mắt nhìn mỏ vàng bí ẩn.

Thậm chí, theo Times of India, một số người còn tìm cách mua lại các lô đất xung quanh với hy vọng khu vực này có thêm khoáng sản giá trị. Nhu cầu bất thường khiến khu dân cư vốn yên bình bỗng trở nên hỗn loạn.

Tuy vậy, trang The Economic Times cho biết ông Michel có thể không nhận được phần lớn giá trị kinh tế nếu mỏ vàng được chính thức khai thác. Điều này là do mọi tài nguyên đều được Nhà nước kiểm soát. Phần hỗ trợ hoặc bồi thường, nếu có, cũng phải tuân theo cơ chế pháp lý riêng của Pháp.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia pháp lý nói với truyền thông rằng việc phát hiện mỏ vàng có thể mang đến cho gia đình ông Michel một số khoản hỗ trợ nhất định trong quá trình hợp tác điều tra, nhưng không có thông tin nào cho thấy ông sẽ trở nên giàu có nhờ trữ lượng khổng lồ này.

Hiện chưa có thông tin chính thức nào về việc khai thác vàng tại với khu vực được cho là có trữ lượng khổng lồ này. Do đó, dù phát hiện ban đầu đã thu hút sự chú ý lớn, số vàng thực tế nằm dưới lòng đất, khả năng khai thác thương mại vẫn chưa được xác định.