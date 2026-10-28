Phát hiện số vàng bạc trị giá hơn 13.000 tỷ đồng dưới đáy sông, cơ quan chức năng lập tức phong tỏa khẩn cấp hiện trường

Phát hiện 5,38kg vàng trị giá hơn 24 tỷ đồng trong ô tô, cơ quan chức năng bắt giữ 2 người liên quan GĐXH - Phát hiện 5,38kg vàng trị giá hơn 24 tỷ đồng trong ô tô, cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ 2 người có liên quan để điều tra vụ việc.

Phát hiện số vàng bạc trị giá hơn 13.000 tỷ đồng dưới đáy sông

Một mẫu vật bằng vàng được phát hiện.

Theo Tạp chí Người quan sát dịch thông tin từ Tân Hoa Xã hồi năm 2017, giới khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện kho cổ vật khổng lồ dưới đáy một con sông ở tỉnh Tứ Xuyên, bao gồm hơn 30.000 vật dụng và đồ trang sức vàng bạc có niên đại khoảng 370 năm.

Khu vực tìm kiếm nằm ở độ sâu khoảng 5m dưới đáy sông, thuộc điểm giao nhau của sông Minjiang và nhánh sông Jinjiang cách thành phố Thành Đô gần 50km về phía Nam.

Vào mùa khô năm 2017, một khu vực rộng lớn khoảng 20.000m² tại ngã ba sông Mân Giang và Kim Giang đã được xây đê bao và sử dụng hơn 20 máy bơm công suất lớn hoạt động liên tục trong vòng 4 tháng để rút nước. Sau khi lớp nước bị loại bỏ, đáy sông lầy lội, cát và sỏi đá ở độ sâu khoảng 5m đã lộ ra, và tại đó, kho báu đã "chất đống" dưới lớp phù sa.

Các cuộc khai quật từ năm 2017 đến các đợt tiếp theo đã thu thập được một số lượng khổng lồ các di vật, với tổng số lượng lên đến hơn 30.000 món tính đến năm 2018. Khối cổ vật này bao gồm:

Kim loại quý (Vàng, Bạc, Đồng): Chiếm phần lớn, bao gồm hàng nghìn thỏi bạc (sycee) có khắc chữ ghi rõ niên đại Sùng Trinh (đời nhà Minh), địa điểm và thợ đúc. Số lượng vàng và bạc được ước tính lên tới hàng chục tấn.

Ấn Triện Vàng "Báu vật của Thục vương": Một trong những hiện vật quý giá nhất là chiếc ấn triện nặng tới 8kg , được chế tác từ 95% vàng nguyên chất . Chiếc ấn này, tuy đã bị xẻ làm bốn mảnh, nhưng với tay cầm hình con rùa và dòng chữ khắc tinh xảo, nó được các chuyên gia định giá là vô giá về mặt lịch sử.

Tiền "Tây vương thưởng công": Hàng loạt đồng tiền vàng, bạc có khắc chữ "Tây vương thưởng công", được Trương Hiến Trung sử dụng để thưởng cho công thần, củng cố bằng chứng về quyền lực ngắn ngủi của chính quyền Đại Tây.

Trang sức và vũ khí: Nhiều loại trang sức tinh xảo, cùng với các loại vũ khí bằng sắt như gươm, dao, giáo mác, cung cấp cái nhìn chân thực về cả đời sống quý tộc và quân sự cuối thời nhà Minh.

Việc khai quật gặp nhiều trở ngại do dòng chảy mạnh. Để triển khai công tác khảo cổ, các chuyên gia buộc phải phong tỏa hiện trường, xây dựng hệ thống đê chắn nước rộng tới 20.000m2, một quy mô chưa từng xuất hiện trong lịch sử khảo cổ học Trung Quốc. Sau đó, 20 máy bơm hoạt động liên tục suốt 4 tháng mới rút hết được nước tại khu vực khảo sát.

Giá trị số vàng bạc vượt ngoài tưởng tượng

Một phần "kho báu" được trục vớt





Theo Tạp chí Thanh niên Việt dịch từ Sina, Giám đốc Viện Nghiên cứu Khảo cổ và Di sản Văn hóa Tứ Xuyên cho biết, các hiện vật phát hiện được bao gồm tiền xu, trang sức bằng vàng, bạc, đồng, cùng với nhiều loại vũ khí sắt như gươm, dao, giáo mác...

Không rõ các ký tự được khắc trên các vật dụng bằng vàng bạc trên, tuy nhiên các nhà khảo cổ cho biết những họa tiết rập nổi trên đồ trang sức đã thể hiện tay nghề khéo léo của những người thợ thời xưa.

Quá trình khai quật kéo dài 5 tháng và tổng giá trị số cổ vật ước tính lên tới 500 triệu USD (tương đương hơn 13.000 tỷ đồng).

Một phát hiện đặc biệt gây chú ý là ấn triện bằng vàng nguyên chất nặng 8kg, với hàm lượng vàng 95%, kích thước 10 x 10 cm, phần tay cầm tạo hình con rùa, khắc dòng chữ "Báu vật của Thục vương". Tuy nhiên, hiện vật này đã bị chia thành bốn mảnh trước khi được tìm thấy.

Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn phát hiện một khúc gỗ dài khoảng 1m, rỗng lõi, ở độ sâu 2,5m, chứa 10 đĩnh bạc khắc dòng chữ "Năm Sùng Trinh thứ 10, hướng ngân ngũ thập lưỡng, thợ bạc Khương Quốc Khánh".

Được biết, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã lên kế hoạch xây dựng bảo tàng trưng bày và bảo tồn các hiện vật được khai quật tại khu vực này.