Phát hiện người đàn ông sở hữu khối tài sản khoảng 50 tỷ đồng nhưng sống tằn tiện, nhếch nhác đến khó tin

Người đàn ông sở hữu khối tài sản khoảng 50 tỷ đồng

Căn nhà của ông Yoshihisa ngập trong rác. Ảnh: Newpost-seven

Theo thông tin Tạp chí Việt Nam hàng ngày, ông Maeda Yoshihisa (78 tuổi) hiện đang sống một mình tại Yoyogi, một trong những khu vực sầm uất và đắt đỏ bậc nhất thuộc trung tâm thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Mảnh đất mà ông đang nắm giữ có diện tích khoảng 60 tsubo (tương đương 200m²). Dựa trên giá đất thực tế tại khu vực xung quanh, bất động sản do cha mẹ ông để lại được ước tính có giá trị lên tới 300 triệu Yên (JPY) (tương đương 50 tỷ đồng).

Tuy nhiên, trái ngược với giá trị lớn của mảnh đất, hình ảnh bên ngoài lẫn không gian bên trong căn nhà lại khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải bàng hoàng.

Bên trong căn hộ, khung cảnh hoang tàn hiện ra khi đồ đạc, quần áo và giày dép cũ nát nhặt ngoài đường bị vứt ngổn ngang khắp nơi. Hàng đống vỏ hộp natto (đậu tương lên men) được xếp chồng cao quá đầu người, tỏa ra mùi hôi khó chịu. Một phần sàn nhà thậm chí đã sập hoàn toàn.

Căn nhà không có điều hòa, quạt hay hệ thống gas sinh hoạt từ lâu đã bị hỏng. Chiếc chăn đệm cũ đã được cất sâu trong tủ suốt 25 năm qua không dùng đến. Thay vào đó, ông Maeda chọn ngủ ngay trên một tấm đệm nhỏ nằm lọt thỏm giữa những đống rác thải và đồ đạc chất đống.

Lối sống kỳ quặc này đã khiến ông Maeda trở thành nhân vật thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Sau khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình tại Nhật Bản, ông thậm chí được công chúng đặt cho biệt danh là "tiên nhân natto".

Ít ai biết, trước khi bắt đầu cuộc sống kỳ lạ này, ông Maeda cũng từng đi làm như bao người. Tuy nhiên, tổng thời gian đi làm trong cả cuộc đời ông chỉ vỏn vẹn khoảng 2 năm rưỡi, thời điểm ông mới hơn 30 tuổi.

Ông quyết định "nghỉ hưu non" vì gặp phải áp lực công việc quá lớn cùng sự bất mãn trước những lời chỉ trích gay gắt từ người chủ. Sau khi nghỉ việc, ông trở về nhà và ở ẩn suốt từ đó cho đến nay.

Lý do người đàn ông sở hữu khối tài sản 50 tỷ đồng dù đi làm chỉ hơn 2 năm

Ông chỉ đi làm vỏn vẹn hơn 2 năm. Ảnh: Newpost-seven





Thông tin từ Tạp chí Người quan sát, vì không tiếp tục lao động nên ông Maeda hoàn toàn không có lương hưu hay nguồn thu nhập cố định nào. Chi tiêu hàng ngày của người đàn ông 78 tuổi này phụ thuộc hoàn toàn vào khoản tiền trợ cấp từ một người cháu ruột.

Mỗi tháng, người cháu gửi cho ông 50.000 JPY (khoảng 8,5 triệu đồng). Ngoài ra, ông còn nhận thêm 2 khoản tiền 200.000 JPY vào 2 đợt trong năm. Tổng số tiền ông nhận được để trang trải cuộc sống rơi vào khoảng 1 triệu JPY/năm (tương đương 170 triệu đồng).

Do không có thu nhập, ông Maeda thắt chặt chi tiêu đến mức tối đa ở từng hạng mục nhỏ nhất. Trang phục hàng ngày của ông là chiếc quần mua tại cửa hàng đồ cũ với giá 100 JPY (khoảng 17.000 đồng) kết hợp cùng chiếc áo nhặt được ngoài đường. Ngay cả chiếc bát dùng để ăn cơm mỗi ngày cũng do ông nhặt về từ cách đây 2 năm.

Về chế độ ăn uống, bữa tối thường ngày của ông chỉ quanh quẩn với natto cùng những túi giá đỗ có giá vỏn vẹn 31 JPY (hơn 5.000 đồng). Ông chia sẻ trước đây bản thân hay ăn hành tây, nhưng thời gian gần đây giá hành tăng cao nên ông chuyển hẳn sang ăn giá đỗ. Để tiết kiệm điện gas và bảo quản thức ăn được lâu hơn, ông thường nấu cơm thật nhão như cháo trong chiếc nồi cũ kỹ.

Nếp sinh hoạt khắc nghiệt này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thể trạng của ông. Ở tuổi 78, dù sở hữu chiều cao khoảng 1,7m nhưng ông Maeda chỉ nặng vỏn vẹn 40kg. Vào những ngày thời tiết oi nóng, vì nhà không có thiết bị làm mát, ông chọn cách tắm rửa rồi giữ nguyên cơ thể ướt đẫm để đi ngủ nhằm giải nhiệt.

Ông cũng từng mắc bệnh viêm tụy vào năm 1985. Tuy nhiên, tính đến nay đã gần 40 năm ông không đến gặp bác sĩ hay bước chân vào bất kỳ bệnh viện nào. Ông tin rằng việc duy trì thói quen đi bộ hàng ngày và leo 7 tầng cầu thang chính là phương pháp giúp bản thân giữ gìn sức khỏe.

Rất nhiều người đặt câu hỏi vì sao ông Maeda lại chấp nhận chịu đựng cuộc sống thiếu thốn, nhếch nhác giữa đống rác thải trong khi đang nắm giữ trong tay mảnh đất có giá trị. Khi được phóng viên hỏi về lý do không bán bớt tài sản để cải thiện chất lượng cuộc sống, người đàn ông 78 tuổi chỉ đưa ra câu trả lời ngắn gọn: "Không. Vì phiền phức."

Đối với ông Maeda, việc làm thủ tục chuyển nhượng hay xáo trộn không gian sống hiện tại mang lại quá nhiều rắc rối không cần thiết. Căn nhà cũ kỹ cùng mảnh đất Yoyogi là nơi gắn liền với toàn bộ ký ức từ khi ông sinh ra, lớn lên và chứng kiến sự thay đổi của thủ đô Tokyo qua nhiều thập kỷ.

Ông không đặt kỳ vọng vào tương lai, không muốn vướng vào những rắc rối tiền bạc và chỉ lựa chọn tiếp tục kéo dài cuộc sống đơn độc, tách biệt trong chính không gian quen thuộc của mình.







