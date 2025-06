Chân dung mỹ nam đại diện Việt Nam thi Nam vương Siêu quốc gia 2025

Đến với hành trình chinh chiến quốc tế ở giai đoạn nước rút đầy thử thách, Minh Khắc cùng ê-kíp đã lựa chọn xây dựng một hình ảnh mới: một quý ông trưởng thành, hiện đại và mang chiều sâu nội tâm.

Ở tuổi ngoài 30, Minh Khắc không còn xa lạ với công chúng qua hình ảnh người mẫu nam tính, vóc dáng săn chắc và những bộ ảnh swimwear đầy cuốn hút. Tuy nhiên, tại Mister Supranational 2025, anh muốn giới thiệu một phiên bản khác của chính mình – một người đàn ông trưởng thành, từng trải và sâu sắc hơn.

Chàng trai 9X kể về những ngày trước thềm đến Mister Supranational của mình: “Tôi rảnh là tập luyện. Vì có quá nhiều thứ phải chuẩn bị từ quần áo, chụp ảnh, quay phim, lên kế hoạch đi thi đồng thời giải quyết hết các công việc như chạy các show MC, hoàn thành các hợp đồng đã ký với đối tác... vậy nên quỹ thời gian cho việc tập luyện cũng không nhiều. Dù vô cùng bận rộn nhưng tôi lại cảm thấy tràn đầy năng lượng”.

Hành trình “đem chuông đi đánh xứ người” sắp tới của Minh Khắc nhận được sự ủng hộ lớn từ gia đình, bạn bè… những người xung quanh. Tuy nhiên, thực chất, anh đã giữ bí mật quyết định đi thi với tất cả mọi người cho đến tận ngày họp báo.

Minh Khắc từng là Á quân The Next Gentleman và Á vương Man of The Year 2022, là một trong những gương mặt nổi bật và đa tài của làng giải trí Việt Nam. Anh là người mẫu, influencer, nhà sáng tạo nội dung, doanh nhân và là một trong những MC nam "đắt show" nhất hiện nay. Nam thần sinh năm 1992 này được ghi nhận là một trong những người ảnh hưởng nam nổi bật nhất của thế hệ mình tại Việt Nam.

Sở hữu chiều cao 1m83 với phong cách lịch lãm, lãng mạn mang đậm chất quý ông hiện đại, Minh Khắc là lựa chọn hàng đầu của nhiều thương hiệu cao cấp, đồng thời là gương mặt quen thuộc trên thảm đỏ, tại các lễ trao giải danh giá trong nước và các bìa tạp chí đình đám Việt Nam.

Minh Khắc được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hình thể ấn tượng và phong cách trình diễn chuyên nghiệp. Mới đây trang sắc đẹp Sash Factor đã đưa ra bảng dự đoán đầu tiên về cuộc thi Mister Supranational 2025 và Nguyễn Minh Khắc đại diện Việt Nam được xếp hạng đầu tiên trong bảng dự đoán này.

Mister Supranational cuộc thi nam vương quốc tế được tổ chức thường niên tại Ba Lan, là một trong những đấu trường nhan sắc quốc tế uy tín, đề cao vẻ đẹp hiện đại, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng toàn cầu của thí sinh. Chung kết Mister Supranational năm nay sẽ diễn ra vào ngày 28/6 tại Ba Lan.