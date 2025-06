Điều không thể ngờ về nam diễn viên 'bụi bặm' đang gây tranh cãi trong phim 'Dịu dàng màu nắng'

Kể từ khi Bắc phát hiện ra vợ ngoại tình, nhân vật do Duy Hưng thủ vai đã chuyển hướng thành một người hoàn toàn khác lạ. Anh tức giận gây gổ với đồng nghiệp và bị giữ trên đồn công an. Khi về nhà, Bắc đánh vợ, đập phá đồ đạc, xô ngã những người can ngăn. Anh thẳng tay đuổi vợ ra khỏi nhà, không chút nể nang nơi đông người. Những hành động này của Bắc cũng gây ra nhiều tranh luận trên một số diễn đàn phim, nhiều ý kiến cho rằng cách thể hiện có phần thái quá, hung dữ trong khi trước đó anh khá trầm tính.