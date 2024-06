Chân dung thượng úy công an xả thân cứu 3 người khỏi lũ dữ ở Hà Giang

Mới đây, đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh người chiến sĩ công an lao ra cứu người giữa dòng nước lũ ở Hà Giang nhận được nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng.

Được biết, người có hành động dũng cảm đó là thượng úy Nguyễn Mạnh Tường (Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Đoạn video ghi lại cảnh thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cứu người dân khỏi dòng nước lũ (nguồn: TPO)

Chia sẻ trên VietNamNet, thượng úy Nguyễn Mạnh Tường cho biết, thực hiện phân công của đơn vị, chiều 10/6, anh cùng đồng đội hỗ trợ vận chuyển du khách và hành lý khỏi khu vực bị nước lũ chia cắt trên địa bản xã Pả Vi.

Vào khoảng 17h, tại đoạn Km06, đoạn qua Suối Cạn (đường xuống Sông Nho Quế 1 và đi 3 xã biên giới), thượng úy Nguyễn Mạnh Tường phát hiện 3 người dân băng qua suối và bị lũ cuốn trôi. Thời điểm trên, thượng úy Tường thấy 1 người đàn ông đang đứng chấp chới giữa dòng suối, một người phụ nữ và một nam giới khác bị dòng lũ mạnh cuốn đi.

Bất chấp nguy hiểm, thượng úy Tường đưa người dân vào bờ an toàn.

Khoảnh khắc trên chỉ diễn ra chốc lát và lúc đó thượng úy Tường đã ra quyết định rất dứt khoát.

"Nước lúc đó chảy xiết, cuốn họ về phía hạ nguồn. Khi nhìn thấy, tôi vội nhảy từ trên máy xúc xuống, dùng hết sức lực kéo họ vào bờ. Tôi không nghĩ mình đã làm được như thế, nếu chậm hơn, bị trôi thêm 20 - 30m nữa có lẽ sẽ không cứu được...", TPO dẫn lời thượng úy Tường.

Thượng úy Tường cho biết thêm, thời điểm lao ra cứu dân, trên người anh chỉ khoác một áo mưa, dây phản quang mà không mặc áo phao.

"Nước lúc đó chảy rất xiết, nếu không trụ vững thì cả tôi và người dân có thể bị cuốn đi", thượng úy Nguyễn Mạnh Tường nói.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường (Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang).

Cũng theo vị thượng úy này: "Tình cảnh với người dân lúc đó rất nguy cấp, tôi ra quyết định rất nhẹ nhàng, trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là phải cứu dân", thượng úy Nguyễn Mạnh Tường chia sẻ.

Ba người dân gồm hai vợ chồng là Sùng Mí Dính (SN 1981), vợ là Vừ Thị Thò (SN 1980) và con trai là Vừ Mí Pó (SN 2005, cùng trú tại thôn Lủng Chu, xã Thượng Phùng) đang trên đường đi làm thuê trở về nhà thì gặp nạn. Hiện, cả 3 người sức khỏe đã ổn định, được Tổ công tác đưa vào nhà dân tại xã Pả Vi ở tạm.

Sau khi cứu sống 3 người dân, thượng úy Tường vẫn tiếp tục nhiệm vụ sơ tán du khách cùng hành lý của du khách đến nơi an toàn.

Với hành động dũng cảm trên, theo ANTD, Thượng tướng Lương Tam Quang (Bộ trưởng Bộ Công an) ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Hà Giang có các hình thức động viên, khen thưởng xứng đáng đối với đồng chí Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường; đồng thời, tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, cứu trợ, giúp đỡ nhân dân, qua đó khắc họa đậm nét hơn nữa hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an trong lòng dân.