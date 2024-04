Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến máu cứu người

Anh Nguyễn Văn Thanh được vinh danh giải thưởng "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023". Ảnh: Thành đoàn Hà Nội

Thành đoàn Hà Nội vừa công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023 được lựa chọn từ 34 hồ sơ đề xuất. Trong đó, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thanh (SN 1996, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) là cái tên gây chú ý.

Từ năm 2014 đến nay, anh Nguyễn Văn Thanh đã tham gia 123 lần hiến máu toàn phần và hiến tiểu cầu. Anh là gương mặt thân quen của Viện Huyết học và truyền máu Trung ương.

Theo lời kể của anh Nguyễn Văn Thanh, anh bén duyên với công việc hiến máu định kỳ từ phong trào tình nguyện khi còn là sinh viên trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Năm 2017, anh Thanh bị tai nạn phải điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức.

Khoảng thời gian điều trị bệnh, anh Thanh chứng kiến nhiều người bị tai nạn nặng phải truyền máu nhưng nguồn máu dự trữ của bệnh viện không đủ. Từ biến cố đó, anh Thanh quyết định sẽ tham gia hiến máu định kỳ để trao “món quà sức khỏe” đến với cộng đồng.

Những khoảnh khắc của chàng trai Nguyễn Văn Thanh được cộng đồng mạng chia sẻ. Ảnh: Văn Tuyến

Nhiều năm qua, anh Thanh chịu khó chạy xe máy hơn 30km đến Viện Huyết học và truyền máu Trung ương để hiến máu. Các đợt hiến máu định kỳ được chia làm hai hình thức hiến máu toàn phần và hiến tiểu cầu.

Theo đó, thời gian hiến máu toàn phần phải cách nhau khoảng 3 tháng, còn hiến tiểu cầu thì sau 21 ngày. Đều đặn mỗi năm, anh Thanh hiến tiểu cầu 14-15 lần và hiến máu 3-4 lần.

Từ việc làm ý nghĩa, anh Thanh được gọi tên với danh hiệu “chàng trai dành cả thanh xuân để hiến máu”. Anh Thanh từng chia sẻ, anh sẽ tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, mong muốn giúp ích nhiều người bệnh hơn và lan tỏa tới nhiều người tham gia hiến máu cứu người.

Bên cạnh hoạt động hiến máu tình nguyện, anh Thanh còn tích cực vận động. quyên góp quần áo, sách vở tặng trẻ em vùng cao; hỗ trợ cảnh sát giao thông phân luồng, giảm ùn tắc; vận động ủng hộ trẻ em khó khăn, bệnh hiểm nghèo tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương.

Khoảnh khắc “anh grab đáng yêu” không ngại ngần xuống đường điều phối giao thông giữa thời điểm 12h trưa, để tạo làn đường cho xe cứu thương đoạn giao đường Trường Chinh – Tôn Thất Tùng – Lê Trọng Tấn bị ùn tắc (tháng 8/2022) gây “bão” cộng đồng mạng. Hình ảnh chàng trai áo xanh không quân hàm chính là gương mặt chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thanh.

Với thành tích nổi bật trong công tác hiến máu và thiện nguyện, anh Nguyễn Văn Thanh đạt nhiều Giấy khen, Bằng khen gồm: danh hiệu “Người tốt, Việc tốt” năm 2022 do Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao tặng; Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến tiểu cầu năm 2022 do Viện trưởng Viện Huyết học và truyền máu Trung ương trao tặng; danh hiệu “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023” do Thành đoàn Hà Nội trao tặng.