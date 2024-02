Chàng trai khiến dân mạng ngất ngây vì quá giống nam thần Song Kang, thần thái đến diện mạo đều như 'anh em song sinh'

Kể từ khi bộ phim My Demon (Chàng Qủy Của Tôi) được phát sóng, nó đã thu hút nhiều sự quan tâm của người xem khi cặp đôi nhân vật chính Jeong Gu Won (Song Kang) và Do Do Hee (Kim Yoo Jung) có phản ứng hóa học tuyệt vời cũng như visual đẹp ngây ngất của mình.

Song Kang "gấp đôi visual" trong bộ phim "My Demon" bên cạnh bạn diễn Kim Yoo Jung

Sau khi bộ phim kết thúc, một đoạn video đóng lại cảnh phim huyền thoại của My Demon được đăng tải lên TikTok đã khiến nhiều cư dân mạng tại Hàn Quốc bất ngờ khi phát hiện ra chàng trai xuất hiện trong video sở hữu ngoại hình và phong cách ăn mặc có nhiều nét tương đồng với nam thần Song Kang.

Oh Jae Hyeong (trái) được nhận xét có nhiều nét tương đồng với Song Kang (phải)

Điều này đã ngay lập tức giúp cho video được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, từ đó danh tính của chàng trai trong video cũng được tìm ra. Theo Koreaboo, chàng trai trong đoạn video là Oh Jae Hyeong (SN 2002) và hiện đang là một nhà sáng tạo nội dung, người mẫu và diễn viên tự do tại Hàn Quốc.

Đoạn video gây bão của Oh Jae Hyeong trên TikTok

Do vậy, Oh Jae Hyeong không chỉ có gương mặt vừa tươi sáng lại nam tính mà còn có dượ tỷ lệ cơ thể nổi trội. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là lý do khiến anh chàng có vẻ ngoài tương đồng với nam diễn viên sinh năm 1994.

Ở phần bình luận dưới video, vô số những dòng bình luận cho rằng Oh Jae Hyeong thực sự như "anh em sinh đôi" với Song Kang. Thậm chí, nhiều người còn đùa rằng kênh TikTok của Oh Jae Hyeong rất có thể chính là "tài khoản bí mật của Song Kang" và đùa vui rằng muốn làm "Do Do Hee của anh".

Một số hình ảnh khác được Oh Jae Hyeong đăng tải lên trang cá nhân

Nguồn: Koreaboo