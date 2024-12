Chặt đứt 'vòi bạch tuộc' của đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài về Việt Nam (P cuối): Kẻ giấu mặt

Chặt đứt ‘vòi bạch tuộc’ của đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ nước ngoài về Việt Nam (P1): Những thùng hàng bí ẩn GĐXH - Khoảng tháng 3/2023, các nguồn tin của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý, Công an Hà Nội cho thấy đang tồn tại một đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Đường dây này xuất phát từ Tây Ban Nha, đi theo phương thức chuyển phát nhanh hàng không về Hà Nội.

Với những chứng cứ rõ ràng, Nguyễn Trần Quang Anh biết không thể chối cái nên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Quang Anh được một người tên Đường nhà ở Kim Ngưu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) thuê đi giám sát các kiện ma túy được chuyển từ nước ngoài về.

Nhiệm vụ chính của đối tượng là quán sát nhân viên công ty vận chuyển cũng như cảnh giới nếu phát hiện nghi vấn hoặc công an. Chỉ cần "có động", Quanh Anh sẽ lập tức báo cho Đường.

Lời khai của Quang Anh trùng khớp với địa chỉ giao hàng được ghi trên thùng hàng từ Tây Ban Nha về. Tuy nhiên, các trinh sát Công an Hà Nội nhận định tên của người nhận chắc chắn là giả.

Lúc này, một tổ công tác tiến hành xác minh nhân thân người tên Đường. Địa chỉ Quanh Anh khai là tòa nhà chung cư với hàng trăm hộ dân sinh sống. Vì thế không để tìm ra chân tướng thật sự của Đường quả không hề dễ dàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng công an cũng phát hiện, Đường tên đầy đủ là Nguyễn Hải Đường (SN 1991, trú tại Thường Tín, Hà Nội). Đường từng công tác trong 1 đơn vị thuộc ngành pháp luật nhưng do vi phạm kỷ luật đã bị buộc thôi việc nhiều năm.

Sau khi nghỉ, Đường có biểu hiện dính dáng tới ma tuý, kết giao nhiều với các đối tượng tiền án, tiền sự. Đường và Quang Anh là bạn cùng quê, quen biết từ lâu. Vào thời điểm bí bách tiền bạc, Đường bảo Quang Anh làm việc cho mình với lời hứa trả công từ 2 đến 3 triệu đồng một lần đi giám sát, giao nhận ma tuý. Biết là phạm pháp nhưng Quanh Anh vẫn chấp nhận. Khi công an tìm ra danh tính của Đường thì đối tượng này đã bỏ trốn.

Tiếp tục đấu tranh, Quanh Anh khai còn thường xuyên nhận chỉ đạo từ một đối tượng khác có biệt danh là Tôm. Hai người quen qua sự giới thiệu của Đường. Quang Anh chỉ biết Tôm ở Long Biên còn cụ thể về nhân thân, lai lịch thì không nắm được.

Trước khi bị bắt, Quang Anh từng nhận chỉ đạo của Tôm giám sát một kiện ma túy lưu tại kho Láng Hạ (Hà Nội). Vào hôm đó, Tôm sợ bị phát hiện nên yêu cầu Quang Anh bỏ hàng. Tiến hành khám xét theo lời khai đối tượng, công an phát hiện trong 2 thùng hàng có 18kg ma túy dạng ketamine.

Công tác xác minh cũng cho thấy, Tôm có thể là một thanh niên tên Tuấn (quê quán Hải Phòng). Người này và Đường là hai mắt xích quan trọng, điều hành cả đường dây ma túy lớn này.

Kể từ tháng 8/2023, Đường gần như "mất tích". Cơ quan điều tra đánh giá do có hiểu biết về pháp luật, thường xuyên theo dõi, nắm bắt các vụ việc được báo chí đăng tải nên Đường nhiều kinh nghiệm đối phó.

Suốt gần 1 năm trời, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Công an Hà Nội cũng phát hiện và bắt giữ được Đường. Theo công an, Đường bị bắt một phần do hắn tự tin thái quá và không ngờ lại dính vào chiếc "bẫy" mà công an giăng sẵn.

Đường hoàn toàn phủ nhận sự liên quan của mình đến đường dây ma túy từ Tây Ban Nha về Việt Nam. Điều này không nằm ngoài dự đoán của công an. Vì thế các anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng các tài liệu, bằng chứng chứng minh hành vi mua bán tráp phép chất ma túy của Đường.

Trong suốt các cuộc lấy lời khai, Đường tuyệt nhiên không nhắc gì về đối tượng tên Tôm. Có lẽ, Đường sợ rằng nếu Tôm bị bắt, anh ta sẽ không còn bất cứ lý do gì để chối tội nữa.

Dù Đường có ngoan cố tới đâu thì với lời khai của Quanh Anh, các tài liệu đã thu thập được trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vẫn đủ căn cứ xác định đối tượng mua bán trái phép hơn 20kg ma túy vào tháng 7 và tháng 8/2023.

Hiện, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can với Quanh Anh, Đường về tội danh mua bán trái phép chất ma túy ở khung từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Với đối tượng tên Tôm, công an đã tách hồ sơ đến khi nào bắt được thì xử lý sau.