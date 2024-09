Chi tiết xe ga Honda mới về Việt Nam xịn đẹp hơn Air Blade, được đồn rẻ ngang Vision, chỉ 30 triệu đồng

Cận cảnh xe ga cực đẹp giá 15 triệu đồng, xịn, rẻ hơn hẳn Vision GĐXH - Xe ga có giá siêu rẻ hứa hẹn sẽ soán ngôi Honda Vision trở thành ‘xe ga quốc dân’ mới.

Xe ga Honda nội địa Nhật vừa chính thức về đại lý Việt Nam

Mới đây, một số đại lý xe máy tư nhân khu vực phía Nam đã đưa mẫu xe ga Honda Gyro X về Việt Nam phân phối.

Xe ga Honda Gyro X.

Trên thực tế, Honda Gyro X là dòng xe tay ga khá đặc thù khi xe sở hữu thiết kế 3 bánh, đa số phục vụ mục đích cho học sinh, sinh viên hoặc người nội trợ nên nhiều khách Việt vẫn lựa chọn để di chuyển những quãng đường ngắn. Tại Nhật, Gyro X còn được sử dụng để làm xe giao hàng.

Honda Gyro X là dòng xe tay ga khá đặc thù khi xe sở hữu thiết kế 3 bánh.

Thiết kế của Honda Gyro X rất chất lượng, sản phẩm được gia công và sản xuất trên dây chuyển của Nhật Bản. Có độ bền bỉ cao. Xe được trang bị 1 bánh trước và 2 bánh sau cân bằng. Kiểu dáng nhỏ gọn giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong đô thị.

Gyro X còn sở hữu đèn pha và đèn hậu dạng vuông cổ điển, đèn xi-nhan trước/sau dạng tròn, tất cả điều sử dụng bóng halogen. Bên cạnh đó, mẫu xe tay ga nội địa Nhật còn sử dụng bảng đồng hồ analog có đủ các thông số cơ bản như tốc độ, mức nhiên liệu, đèn báo xi-nhan và đèn cos.

Thiết kế của Honda Gyro X rất chất lượng.

Honda Gyro X được trang bị sàn để chân rộng gãi, có gờ chống trơn trượt. Cả trước và sau xe đều có giá để đồ bằng kim loại. Chìa khóa xe sử dụng vẫn là dạng cơ truyền thống. Lô xe Gyro X về Việt Nam sẽ có 2 màu Trắng và Đỏ cho khách hàng lựa chọn.

Về an toàn, Gyro X có bộ vi sai chống trượt nhằm đảm bảo an toàn khi đi đường tuyết, mưa hoặc bùn. Ngoài ra, xe trang bị phanh đỗ bằng một nút ấn (One Push Parking Brake) ở dưới cụm đồng hồ công-tơ-mét.

Honda Gyro X được trang bị sàn để chân rộng gãi, có gờ chống trơn trượt.

Cung cấp sức mạnh cho Honda Gyro X là động cơ 49 phân phối phun xăng điện tử FI, công suất 4,6 mã lực và mô-men xoắn 4,4 Nm. Xe có trọng lượng 95 kg, dung tích bình xăng 4,6 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2 lít/100 km. Do xe sử dụng động cơ 50cc nên người điều khiển không cần sử dụng bằng lái.

Giá xe ga Honda Gyro X

Xe ga Honda Gyro X được mở bán với mức giá dao động từ 30 – 40 triệu đồng, tùy nơi. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, những chiếc Gyro X về Việt Nam đa số không có giấy tờ, nếu muốn đăng ký và ra biển số, khách Việt sẽ phải chi ra số tiền trên dưới 100 triệu đồng.

Xe ga giá rẻ

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi được các bạn nam và nữ tìm mua, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây của hãng xe Đài Loan. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.



Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.

Trong khi đó, mẫu xe Honda LD125 vừa ra mắt cách đây không lâu đã có piston đôi ở bánh trước cùng công nghệ chống bó cứng phanh ABS.