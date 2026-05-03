Chọn vợ sai, cả đời 'trả giá': 4 tiêu chuẩn đàn ông khôn luôn đặt lên trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ đàn ông chọn vợ bằng cảm xúc hoặc ngoại hình, nhưng thực tế lại khác. Những người càng trưởng thành càng chú trọng vào những tiêu chuẩn ít ai để ý – và chính điều đó mới quyết định một cuộc hôn nhân có bền lâu hay không.
4 tiêu chuẩn quan trọng khi chọn vợ của đàn ông trưởng thành
Việc chọn vợ không chỉ dựa vào cảm xúc hay ngoại hình mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố mang tính lâu dài. Đàn ông trưởng thành thường nhìn nhận hôn nhân như một hành trình dài, nơi sự phù hợp về tính cách và giá trị sống đóng vai trò quan trọng hơn những yếu tố bề ngoài.
Bốn tiêu chuẩn được xem là nền tảng gồm nhân cách, sự thấu hiểu, cách quản lý tài chính và sự chân thành. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và hạnh phúc của hôn nhân, giúp cả hai cùng vượt qua khó khăn và duy trì sự gắn kết theo thời gian.
Tóm lại, một cuộc hôn nhân bền vững không đến từ sự hoàn hảo mà đến từ sự phù hợp. Khi biết lựa chọn đúng người dựa trên những giá trị cốt lõi, đàn ông sẽ có nền tảng vững chắc để xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc và lâu dài.
Không phải ai cũng nên giữ liên lạc: 3 kiểu người nên tránh sau nghỉ hưuChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Nghỉ hưu là lúc nhiều người mong tìm lại sự bình yên, nhưng không phải mối quan hệ nào cũng mang lại điều đó. Có những kiểu người càng tiếp xúc nhiều càng khiến bạn mệt mỏi – và nhận ra sớm sẽ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh taChuyện vợ chồng - 4 ngày trước
GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.
Bạn không thiếu bình an, chỉ đang nghĩ sai về cuộc sốngChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Nhiều người mải đi tìm sự an lạc ở bên ngoài mà không nhận ra vấn đề nằm ở cách nhìn. Chỉ cần thay đổi nhận thức và kiểm soát cảm xúc, cuộc sống có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Chồng ngoại tình: Phụ nữ khôn ngoan không đánh ghen, họ làm điều này trướcChuyện vợ chồng - 6 ngày trước
GĐXH - Không phải đánh ghen hay làm ầm lên, cách xử lý của một người vợ thông minh lại bắt đầu từ những điều rất khác. Khi biết chồng ngoại tình, phản ứng đầu tiên có thể quyết định toàn bộ tương lai hôn nhân.
Không phải cãi vã, đây mới là dấu hiệu 'báo động đỏ' cuộc hôn nhân đang đổ vỡChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Khi hai người ở cạnh nhau nhưng không còn muốn chia sẻ, đó không phải bình yên mà là khoảng cách đang lớn dần.
Bạn sẽ làm gì khi bị phản bội? 5 cách xử lý không phải ai cũng đủ bình tĩnh để làmChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Không phải ai cũng giữ được lý trí khi tổn thương. Những cách ứng xử này giúp bạn không đánh mất chính mình.
Vợ 'vinh danh' bạn thân giữa khu chung cư vì đã ngoại tình với chồng mình suốt 5 nămChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Khi người vợ phát hiện bạn thân ngoại tình với chồng suốt nhiều năm đã chọn cách phản ứng không giống ai.
Ngủ riêng suốt 10 năm vẫn hạnh phúc: Bí quyết giữ hôn nhân của cặp vợ chồng trung niênChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, vợ chồng phải chung giường mới là biểu hiện của hạnh phúc. Thế nhưng, có những cặp đôi lại chọn cách ngủ riêng suốt nhiều năm, không phải vì tình cảm rạn nứt, mà để giữ gìn sức khỏe và sự gắn kết lâu dài.
Càng về già càng an yên: 3 kiểu người âm thầm tích phúc mà nhiều người không để ýChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Hậu vận không phải do may mắn mà là kết quả của cả một quá trình sống. Những thói quen tưởng nhỏ lại tạo nên sự khác biệt lớn.
Đừng coi thường hàng xóm: 4 kiểu người này có thể thay đổi cuộc sống của bạnChuyện vợ chồng - 1 tuần trước
GĐXH - Hàng xóm không chỉ là người ở gần mà còn ảnh hưởng lớn đến tâm trạng và cuộc sống mỗi ngày của bạn theo cách ít ai để ý.
Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh taChuyện vợ chồng
GĐXH - Bị bắt quả tang ngoại tình, gã chồng không chỉ khiến vợ phẫn nộ vì hành vi phản bội, mà còn ở cách anh ta thản nhiên phủ nhận sai trái của mình.