Bắt quả tang chồng ngoại tình trên xe, vợ sốc nặng vì câu nói trơ trẽn sau đó của anh ta

Vợ phát hiện chồng ngoại tình khi đang chở con

Vụ ngoại tình gây xôn xao diễn ra tại Doncaster (Anh). Theo đó, Charmain Cherowbrier đang lái xe chở các con thì vô tình phát hiện chiếc xe tải của chồng đỗ bên đường. Linh cảm có điều bất thường, cô quyết định xuống xe kiểm tra.

Khi mở cửa phía sau xe tải, Charmain chết lặng khi chứng kiến cảnh chồng mình, Warren Cherowbrier (34 tuổi), đang ở cùng một người phụ nữ khác. Anh ta chỉ mặc áo phông, còn người phụ nữ bên cạnh thì cố che mặt trong hoảng loạn.

Không kiềm chế được cảm xúc, Charmain lớn tiếng chất vấn: "Anh đang ngoại tình với cô ta à?".

Warren Cherowbrier bị vợ phát hiện ngoại tình trên xe tải.

Chồng chối bỏ trách nhiệm khi bị bắt quả tang ngoại tình

Trong khi người vợ tức giận quay lại toàn bộ sự việc bằng điện thoại, người chồng lại tỏ ra bình thản đến khó tin. Anh ta khẳng định mình "không làm gì sai".

Thậm chí, người phụ nữ đi cùng còn lên tiếng đe dọa sẽ gọi cảnh sát nếu Charmain tiếp tục quay video.

Đáp lại, người vợ không hề nao núng, nhấn mạnh rằng các con của họ vẫn đang ở gần đó và sự việc sẽ được công khai.

Cảnh tượng căng thẳng nhanh chóng được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng.

Sau khi đoạn video lan rộng, phần lớn ý kiến đều bày tỏ sự đồng cảm với Charmain. Nhiều người cho rằng cô đã quá kiên nhẫn trước những lần ngoại tình trước đó của chồng.

Không ít bình luận động viên người vợ mạnh mẽ vượt qua cú sốc: cô xứng đáng với sự tôn trọng và một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lời biện minh gây tranh cãi của người chồng ngoại tình

Trả lời truyền thông, Warren Cherowbrier cho biết hai vợ chồng đã ly thân và anh đã chuyển ra ngoài sống. Vì vậy, anh cho rằng việc mình ngoại tình không phải là sai trái.

Anh còn khẳng định: "Chuyện ngoại tình xảy ra mỗi ngày trên khắp thế giới. Tôi cũng không thấy có gì to tát ở đây. Vấn đề duy nhất là việc này bị lan truyền trên mạng xã hội".

Phát ngôn này càng khiến dư luận phẫn nộ, bởi nó thể hiện sự thiếu trách nhiệm và coi nhẹ giá trị gia đình.

Nỗi đau của người vợ từng nhiều lần tha thứ cho chồng ngoại tình

Trên trang cá nhân, Charmain chia sẻ những dòng tâm sự đầy đau lòng. Cô cho biết mình luôn là người vợ hết lòng vì chồng, sẵn sàng hy sinh tất cả vì gia đình.

Thế nhưng, điều cô nhận lại chỉ là sự dối trá và thiếu tôn trọng. "Tôi đã cho đi tất cả, nhưng đổi lại chỉ nhận được rất ít", cô viết.

Đáng nói, đây không phải lần đầu Warren ngoại tình. Dù từng nhiều lần tha thứ, cho chồng cơ hội sửa sai, Charmain cuối cùng vẫn phải đối diện với sự thật cay đắng.

Cặp đôi quen nhau từ năm 15 tuổi, kết hôn vào năm 2016 và có với nhau 4 người con. Tuy nhiên, những áp lực trong cuộc sống đã khiến mối quan hệ dần rạn nứt.

Câu chuyện một lần nữa cho thấy, khi niềm tin bị phá vỡ bởi ngoại tình, việc hàn gắn là vô cùng khó khăn, đặc biệt khi một trong hai người không thực sự nhìn nhận sai lầm của mình.

Vì sao đàn ông ngoại tình?

Câu hỏi "vì sao đàn ông ngoại tình?" từ lâu vẫn khiến nhiều người day dứt, đặc biệt là những người vợ từng đặt trọn niềm tin vào hôn nhân.

Điều khó chấp nhận nhất không phải chỉ là sự phản bội, mà là thực tế: nhiều người đàn ông ngoại tình vẫn khẳng định họ còn yêu vợ.

Đàn ông không hẳn tìm kiếm tình dục khi ngoại tình, mà tìm kiếm cảm giác mình vẫn có giá trị.

Ngoại tình không phải lúc nào cũng bắt nguồn từ hôn nhân đổ vỡ

Theo Robert Weiss, giám đốc lâm sàng của tổ chức Seeking Integrity, sau gần 30 năm làm việc với những người từng phản bội bạn đời, ông cho rằng ngoại tình không đơn thuần là hệ quả của một cuộc hôn nhân tồi tệ.

Thực tế, phần lớn đàn ông mà ông từng trị liệu đều nói rằng họ vẫn yêu vợ, vẫn thấy vợ hấp dẫn và trân trọng gia đình. Nhưng nghịch lý là họ vẫn ngoại tình, rồi sau đó chính họ cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy.

Điều này khiến không chỉ người trong cuộc mà cả người bạn đời bị phản bội rơi vào khủng hoảng. Họ tự hỏi: "Mình đã làm gì sai?"

Đàn ông ngoại tình không phải để rời bỏ mà vì lạc mất chính mình

Ở một số trường hợp, ngoại tình xuất phát từ những vấn đề quen thuộc như áp lực tài chính, mâu thuẫn gia đình hay sự lạnh nhạt kéo dài.

Nhưng trong nhiều trường hợp khác, nguyên nhân lại sâu xa hơn, người đàn ông không còn nhận ra giá trị của chính mình trong mối quan hệ.

Với họ, bản sắc nam tính không chỉ là sức mạnh hay khả năng kiếm tiền, mà còn là cảm giác được công nhận, được coi trọng trong mắt người phụ nữ mình yêu.

Khi điều đó dần biến mất, họ không biết cách diễn đạt nhu cầu cảm xúc. Họ chỉ cảm thấy hụt hẫng, như thể vị trí của mình trong mối quan hệ đang lung lay.

Sự thiếu hụt công nhận cảm xúc – "lỗ hổng" dẫn đến ngoại tình

Theo Alicia Walker, trong nhiều mối quan hệ khác giới, việc duy trì cảm xúc – như hỏi han, động viên, khen ngợi – thường vô thức trở thành "nhiệm vụ" của phụ nữ.

Đây là một kỳ vọng không được nói ra, nhưng tồn tại bền bỉ. Khi người phụ nữ vì mệt mỏi, áp lực hoặc đơn giản là không còn được đáp lại mà dần giảm đi sự quan tâm này, người đàn ông có thể cảm thấy như mất đi điểm tựa tinh thần.

Họ không hẳn tìm kiếm tình dục khi ngoại tình, mà tìm kiếm cảm giác mình vẫn có giá trị.

Chỉ một câu nói đơn giản như "Anh thật tuyệt" từ một người khác đôi khi cũng đủ trở thành "cứu cánh" cho cái tôi đang tổn thương. Không phải vì người thứ ba tốt hơn, mà vì họ phản chiếu hình ảnh mà người đàn ông khao khát được nhìn thấy ở chính mình.

Ngoại tình như một cách "vá víu bản ngã"

Nhiều câu chuyện thực tế cho thấy, đàn ông ngoại tình không phải để thay thế vợ, mà để tìm lại phiên bản mà họ nghĩ mình đã đánh mất.

Một người đàn ông trung niên chia sẻ anh tìm đến người khác vì tin rằng nếu đủ hấp dẫn, anh sẽ lại được ngưỡng mộ như trước. Một người khác nói rằng mối quan hệ ngoài luồng khiến anh cảm thấy "không có phần nào của mình bị biến mất".

Điểm chung là họ không chạy trốn khỏi hôn nhân, mà chạy trốn khỏi nỗi sợ trở thành một người đàn ông tầm thường, không còn được chú ý hay khao khát.

Khi nam tính trở nên mong manh trong chính hôn nhân

Nam tính, trong nhiều quan niệm, gắn liền với thành công, sức mạnh và sự hấp dẫn. Nhưng những yếu tố này lại phụ thuộc rất nhiều vào sự công nhận từ bên ngoài, đặc biệt là từ người bạn đời.

Khi sự công nhận đó biến mất, một số người đàn ông chọn cách ngoại tình như một lối thoát vòng vo. Không phải để xây dựng một mối quan hệ mới, mà để tự thuyết phục bản thân rằng họ vẫn "đủ tốt", vẫn xứng đáng được yêu và khao khát.

Dù có nhiều phân tích tâm lý, ngoại tình vẫn là một lựa chọn cá nhân và luôn để lại tổn thương sâu sắc cho người bị phản bội.

Hiểu nguyên nhân không có nghĩa là biện minh. Nhưng việc nhìn thẳng vào những động lực ẩn sau hành vi này có thể giúp các cặp đôi nhận ra những khoảng trống trong mối quan hệ – từ đó có cơ hội đối thoại, thay vì im lặng và rạn vỡ.

Theo Psychologytoday/MailOnline