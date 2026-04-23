Ngủ riêng suốt 10 năm vẫn hạnh phúc: Bí quyết giữ hôn nhân của cặp vợ chồng trung niên

Thứ năm, 08:01 23/04/2026 | Chuyện vợ chồng
Mai Anh
GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, vợ chồng phải chung giường mới là biểu hiện của hạnh phúc. Thế nhưng, có những cặp đôi lại chọn cách ngủ riêng suốt nhiều năm, không phải vì tình cảm rạn nứt, mà để giữ gìn sức khỏe và sự gắn kết lâu dài.

Sau 20 năm chung chăn gối, họ từ người thương hóa thành "kẻ thù của giấc ngủ" – quầng thâm mắt sâu hơn tình cảm, cơn cáu gắt cứng hơn chiếc gối đầu. Cho đến một ngày, họ quyết định thực hiện một cuộc "cách mạng": Chia phòng. 10 năm trôi qua, họ nhận ra rằng: Thứ giết chết hôn nhân chưa bao giờ là việc ngủ riêng, mà là việc ngủ chung một giường nhưng lại lạc mất trái tim nhau.

Cặp đôi trong câu chuyện này đã dũng cảm xé bỏ lớp vỏ bọc giả tạo đó. Khi chất lượng giấc ngủ trở thành một món đồ xa xỉ, việc ép mình ngủ chung không phải là lãng mạn, mà là một sự khổ sở mãn tính đối với sức khỏe và cảm xúc của đối phương.

Ảnh minh họa


Lựa chọn ngủ riêng: Khi chiếc giường chung không còn là nơi trú ngụ của lãng mạn

Sau nhiều năm chung sống, không ít cặp vợ chồng trung niên phải đối mặt với những khác biệt tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng kéo dài dai dẳng: người ngủ nông, người lại ngáy to; người dễ tỉnh giấc, người thường xuyên ho hay trở mình giữa đêm. 

Ban đầu chỉ là những phiền toái vụn vặt, nhưng lâu dần, giấc ngủ bị gián đoạn khiến cả hai mệt mỏi, cáu gắt. Cùng nằm trên một chiếc giường, nhưng lại trở thành "đối thủ" của nhau trong từng đêm mất ngủ.

Cho đến một ngày, người chồng chủ động đề nghị ngủ riêng, như một cách giải quyết thay vì tiếp tục chịu đựng.

Ảnh minh họa


Quyết định khó khăn nhưng cần thiết

Việc chuyển sang ngủ riêng không hề dễ dàng lúc đầu. Những đêm đầu tiên, cảm giác trống trải, thiếu vắng khiến cả hai chưa quen. Sự im lặng trong căn phòng riêng khiến người ta nhận ra thói quen lâu năm không dễ thay đổi.

Thế nhưng, khi có được những giấc ngủ trọn vẹn đầu tiên sau nhiều năm, cả hai dần cảm nhận được sự khác biệt. Buổi sáng thức dậy với tinh thần thoải mái, cơ thể nhẹ nhõm – điều mà trước đó họ đã quên mất.

Khoảng cách vật lý đổi lấy sự gắn kết tinh thần

Ngủ riêng không đồng nghĩa với xa cách. Trái lại, khi không còn mệt mỏi vì thiếu ngủ, cả hai trở nên dễ chịu và quan tâm nhau nhiều hơn.

Khi người chồng đau ốm, vợ vẫn sẵn sàng thức khuya chăm sóc. Khi vợ mệt mỏi, chồng vẫn chủ động giúp đỡ mà không cần đắn đo. Những hành động nhỏ trong đời sống thường ngày trở thành sợi dây kết nối bền chặt hơn bất kỳ hình thức nào.

Họ vẫn chia sẻ tài chính, vẫn ăn cùng nhau, vẫn giữ những thói quen chung – chỉ khác là mỗi người có một không gian nghỉ ngơi riêng để tái tạo năng lượng.

Ảnh minh họa

Hôn nhân không phải khuôn mẫu cố định

Nhiều người cho rằng ngủ riêng là dấu hiệu của rạn nứt, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng vậy. Mỗi cặp vợ chồng có một cách duy trì hạnh phúc riêng.

Có người cần những cuộc trò chuyện trước khi ngủ, có người lại giữ kết nối bằng những cử chỉ quan tâm trong ngày. Có người thích ngủ chung, nhưng cũng có người cảm thấy thoải mái hơn khi có không gian riêng.

Điều quan trọng không phải là hình thức bên ngoài, mà là sự gắn bó thực sự bên trong.

Điều giữ hôn nhân bền vững không nằm ở "cùng giường"

Thực tế cho thấy, không ít mối quan hệ rạn nứt dù vẫn duy trì hình thức "cùng giường chung gối". Khi mỗi người mải mê với thế giới riêng, thiếu sự quan tâm và chia sẻ, khoảng cách vẫn tồn tại dù ở rất gần.

Ngược lại, khi hai người vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và quan tâm, thì dù có ngủ riêng, tình cảm vẫn được nuôi dưỡng theo cách bền vững hơn.

Câu chuyện của cặp vợ chồng ngủ riêng suốt 10 năm cho thấy: hạnh phúc không nằm ở việc phải giống số đông, mà ở việc tìm ra cách phù hợp với chính mình.

Hôn nhân không phải là sự ràng buộc cứng nhắc, mà là quá trình điều chỉnh để cả hai cùng cảm thấy thoải mái và được tôn trọng. Khi mỗi người có không gian riêng nhưng vẫn hướng về nhau, đó có thể chính là một dạng cân bằng bền vững mà nhiều người đang tìm kiếm.

GĐXH - Không ít người lại thấy những năm tháng sau nghỉ hưu trở nên mệt mỏi, thậm chí trống rỗng hơn trước. Nguyên nhân đôi khi không nằm ở tiền bạc hay sức khỏe, mà đến từ chính những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết xung quanh.

GĐXH - Có bao giờ bạn cảm thấy bối rối khi cầm cuốn sổ tiết kiệm trong tay? Một bên là nhu cầu dưỡng già của bản thân, một bên là những khó khăn về nhà cửa, con cái của các con.

7 thói quen âm thầm 'phá hỏng' cuộc đời, nhiều người vẫn mắc phải mỗi ngày

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

