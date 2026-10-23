Chồng cũ mất hút 8 năm, vừa nghe tin tôi bán nhà liền mò đến với lời đề nghị khó tin

Sau 8 năm ly hôn, Thư chưa từng nhận được khoản chu cấp nuôi con đầy đủ từ chồng cũ. Thế nhưng, khi biết cô bán nhà và có trong tay vài tỷ đồng, anh ta bất ngờ tìm đến với một lời đề nghị khiến cô vừa tức giận vừa khó xử.

Hôn nhân tan vỡ vì chồng ngoại tình

Ngày quyết định ly hôn, Thư từng nghĩ điều khiến cô đau lòng nhất là phải một mình nuôi hai đứa trẻ. Nhưng sau tám năm nhìn lại, cô nhận ra điều đáng sợ hơn cả sự cô đơn chính là việc người từng hứa sẽ cùng mình gánh vác gia đình lại có thể thản nhiên phủi bỏ trách nhiệm.

Long ngoại tình, khiến cuộc hôn nhân của hai người không thể cứu vãn. Khi ra tòa, tài sản được phân chia rõ ràng, quyền nuôi hai con thuộc về Thư. Long có nghĩa vụ chu cấp tiền nuôi con theo phán quyết của tòa án.

Những tháng đầu sau ly hôn, Long vẫn chuyển tiền, dù không đều đặn. Nhưng chẳng bao lâu, anh bắt đầu viện đủ lý do để trì hoãn. Khi thì công việc khó khăn, lúc lại nói thu nhập giảm sút, thậm chí có lần anh còn than thở rằng bản thân cũng chẳng đủ tiền trang trải cuộc sống.

Thư từng nhiều lần nhắc nhở, nhưng lần nào cũng nhận về những lời hứa hẹn không có hồi kết.

Cuối cùng, cô không muốn phí thêm sức lực tranh cãi. Cô chấp nhận tự mình lo liệu mọi thứ, từ tiền học, tiền ăn đến những khoản chi tiêu phát sinh khi hai con ốm đau.

Không có chồng bên cạnh, Thư phải làm việc nhiều hơn, chắt chiu từng khoản nhỏ. Có những đêm nhìn hai đứa trẻ ngủ say, cô vừa thương con vừa tủi thân, nhưng chưa bao giờ cho phép mình gục ngã.

Sau 8 năm, cuộc sống của Thư khiến chồng cũ bất ngờ

Thời gian trôi qua, công việc của Thư dần ổn định. Hai con lớn lên ngoan ngoãn, hiểu chuyện và cũng biết mẹ đã vất vả thế nào để nuôi chúng khôn lớn.

Thư chưa bao giờ ngăn cản con gặp bố hoặc về thăm ông bà nội. Cô không muốn những tổn thương từ cuộc hôn nhân đổ vỡ trở thành gánh nặng đè lên tuổi thơ của các con.

Tuy nhiên, mỗi lần sang nhà nội, hai đứa trẻ đều không thực sự thoải mái. Người vợ mới của Long tỏ thái độ lạnh nhạt, đôi khi còn khiến chúng cảm thấy mình là những vị khách không được chào đón.

Dần dần, các con ít chủ động về thăm bố hơn.

Mới đây, Thư quyết định bán căn nhà cũ gần nhà ông bà nội để chuyển đến một căn hộ chung cư rộng rãi, tiện nghi hơn. Căn nhà ấy được mua từ nhiều năm trước, nay giá trị đã tăng lên đáng kể. Sau khi mua căn hộ mới, cô vẫn còn dư vài tỷ đồng gửi tiết kiệm.

Với Thư, đó không phải món tiền từ trên trời rơi xuống. Nó là thành quả của tám năm làm việc, tiết kiệm và tự mình nuôi dạy hai con. Cô dự định dành một phần để lo cho các con học hành, phần còn lại làm khoản dự phòng cho tương lai.

Thư không ngờ tin bán nhà lại nhanh chóng đến tai Long.

Long nói mình chỉ muốn Thư chia cho một phần tiền bán nhà để vượt qua giai đoạn này. Dù sao hai người cũng từng là vợ chồng. Ảnh minh họa

Chồng cũ tìm đến, đề nghị chia tiền bán nhà

Một buổi chiều, khi Thư vừa đi làm về, chuông cửa bất ngờ vang lên. Đứng ngoài cửa là Long, người đàn ông mà cô đã không còn muốn liên quan quá nhiều đến cuộc sống của mình.

Long không vòng vo hỏi thăm hai con như mọi khi. Sau vài câu xã giao gượng gạo, anh lập tức đề cập đến chuyện bán nhà.

"Anh nghe nói em bán được nhà, giờ có một khoản tiền khá lớn. Anh muốn nhờ em giúp một chút", Long mở lời.

Thư sững người, tưởng mình nghe nhầm. Long nói gia đình đang gặp khó khăn, công việc của anh bấp bênh, vợ mới không có việc làm, trong khi con nhỏ ngày càng tốn kém. Các khoản chi tiêu chồng chất khiến Long cảm thấy ngột ngạt.

Anh nói mình chỉ muốn Thư chia cho một phần tiền bán nhà để vượt qua giai đoạn này. Dù sao hai người cũng từng là vợ chồng, từng cùng nhau xây dựng gia đình, chẳng lẽ cô lại tuyệt tình đến thế?

Nghe đến đó, Thư không thể kiềm chế được nữa.

"Tám năm qua, anh đã làm gì để nuôi hai đứa con của mình? Khi chúng ốm đau, đóng học phí hay cần tiền sinh hoạt, anh có từng chủ động hỏi han không? Bây giờ anh gặp khó khăn, anh lại nhớ đến tôi sao?".

Long cúi mặt, lúng túng giải thích rằng hoàn cảnh của anh thực sự không dễ dàng. Anh cũng không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, chỉ mong Thư nghĩ đến tình nghĩa cũ mà giúp đỡ.

Những lời ấy chẳng những không khiến Thư mềm lòng mà còn khơi lại những tổn thương cô đã cố gắng chôn sâu.

Cô thẳng thừng từ chối: "Nhà đã bán, tiền của ai người ấy giữ. Chúng ta ly hôn tám năm rồi, tài sản cũng đã phân chia rõ ràng. Tôi không có trách nhiệm phải gánh thêm cuộc sống của anh".

Nói xong, Thư yêu cầu Long ra về. Cánh cửa khép lại, nhưng tâm trạng cô vẫn nặng nề. Cô giận vì sự vô trách nhiệm của chồng cũ, đồng thời cũng thấy khó chịu khi anh ta dám dùng hai chữ tình nghĩa để đòi hỏi sau ngần ấy năm.

Dao động khi nghĩ đến hoàn cảnh chồng cũ

Vài ngày sau, cơn giận của Thư dần nguôi ngoai. Cô nhớ lại vẻ mặt bất lực của Long khi kể về những khó khăn hiện tại.

Dù không còn yêu thương, cô cũng không thể phủ nhận rằng hai người từng có nhiều năm chung sống. Họ từng có những ngày tháng hạnh phúc, từng cùng nhau chăm sóc con cái trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ.

Thư bắt đầu tự hỏi liệu mình có quá lạnh lùng hay không. Với số tiền đang có, nếu trích ra một khoản nhỏ, cuộc sống của cô và các con cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Hơn nữa, nếu Long thực sự lâm vào cảnh túng quẫn, giúp đỡ anh một lần có lẽ cũng chẳng phải chuyện quá lớn.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến tám năm tự mình gánh vác mọi thứ, Thư lại chần chừ. Cô nhớ những lần con hỏi tại sao bố không gửi tiền, những buổi tối phải thức khuya làm việc để kịp trang trải chi phí, cả những lần bản thân kiệt sức mà vẫn không có ai san sẻ.

Trong khi đó, Long vẫn có thể sống cuộc đời riêng, xây dựng gia đình mới và chỉ tìm đến cô khi cần tiền.

Thư hiểu rằng khó khăn của Long có thể là thật, nhưng sự khó khăn ấy không thể biến những gì cô đã vất vả gây dựng thành khoản tiền mà anh mặc nhiên có quyền đòi hỏi.

Cô chưa biết có nên giúp chồng cũ hay không. Nếu giúp, cô muốn đó là lựa chọn xuất phát từ lòng tốt của mình, chứ không phải vì cảm giác mắc nợ một người đã bỏ mặc mẹ con cô suốt tám năm.

Và có lẽ, điều Thư cần cân nhắc không đơn thuần là vài trăm triệu đồng hay một khoản tiền lớn hơn, mà là ranh giới giữa tình nghĩa cũ và trách nhiệm với cuộc sống hiện tại.

Bởi sau tất cả, tha thứ cho một người và tiếp tục gánh vác cuộc đời của người ấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.