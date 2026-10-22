Ngoại tình bị phát hiện, nữ đại gia chi hơn 1 tỷ đồng níu kéo bạn trai

Ngoại tình hai lần, người phụ nữ chuyển hơn 1 tỷ đồng để xin lỗi bạn trai

Một vụ tranh chấp tình cảm tại Thượng Hải, Trung Quốc thu hút sự chú ý khi tòa án đưa ra phán quyết về khoản tiền 40.000 USD, tương đương hơn 1 tỷ đồng, mà một người phụ nữ từng chuyển cho bạn trai sau khi bị phát hiện ngoại tình.

Theo thông tin được VTC News dẫn lại, người đàn ông họ Li và người phụ nữ họ Xu quen nhau vào năm 2018. Sau thời gian tìm hiểu, cả hai bắt đầu xây dựng mối quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, đến năm 2020, Li phát hiện bạn gái không chung thủy. Cảm thấy bị phản bội, anh quyết định chấm dứt chuyện tình cảm. Xu sau đó viết thư nhận lỗi, bày tỏ sự hối hận và mong có cơ hội sửa chữa sai lầm.

Trong thư, người phụ nữ thừa nhận đã nhiều lần lừa dối bạn trai, khiến anh tổn thương sâu sắc. Cô hứa sẽ thay đổi và dùng sự chân thành để bù đắp những tổn thương đã gây ra.

Chỉ hai ngày sau, Xu chuyển cho Li 40.000 USD với mong muốn được tha thứ. Khoản tiền lớn đã giúp cô có thêm cơ hội hàn gắn tình cảm. Li đồng ý bỏ qua chuyện cũ và cả hai tiếp tục mối quan hệ.

Sau khi đường ai nấy đi, Xu bất ngờ yêu cầu bạn trai cũ hoàn trả khoản tiền hơn 1 tỷ đồng mà cô đã chuyển trước đó. Ảnh minh họa

Tiếp tục ngoại tình, cô gái bị bạn trai chia tay dứt khoát

Tưởng rằng mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng đến năm 2022, Li một lần nữa phát hiện Xu ngoại tình.

Lần này, sự phản bội khiến anh không còn muốn tiếp tục mối quan hệ. Li quyết định chia tay dứt khoát, khép lại chuyện tình kéo dài nhiều năm.

Sau khi đường ai nấy đi, Xu bất ngờ yêu cầu bạn trai cũ hoàn trả khoản tiền hơn 1 tỷ đồng mà cô đã chuyển trước đó.

Theo lập luận của Xu, số tiền này không đơn thuần là khoản tặng cho vô điều kiện mà gắn với mong muốn hai người tiến tới hôn nhân. Khi mối quan hệ kết thúc và kế hoạch kết hôn không thể thực hiện, cô cho rằng mình có quyền đòi lại tiền.

Tuy nhiên, Li không chấp nhận yêu cầu này. Anh cho rằng khoản tiền được Xu tự nguyện chuyển để xin lỗi và hàn gắn tình cảm sau những lần ngoại tình. Với anh, đây là sự bù đắp cho những tổn thương tinh thần mà mình phải chịu đựng.

Tòa án phán quyết ai được giữ khoản tiền hơn 1 tỷ đồng?

Không đạt được thỏa thuận, Xu quyết định khởi kiện bạn trai cũ, yêu cầu hoàn trả 40.000 USD.

Sau khi xem xét vụ việc, tòa án tại Thượng Hải phán quyết Li không có nghĩa vụ trả lại số tiền. Theo thông tin được công bố, khoản tiền này được Xu tự nguyện trao cho bạn trai nhằm cứu vãn mối quan hệ tình cảm.

Như vậy, Li là người giành phần thắng trong vụ kiện, còn yêu cầu đòi lại tiền của Xu không được chấp nhận.

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người cho rằng chuyện tình của cặp đôi quá phức tạp khi tình yêu, lòng chung thủy và tiền bạc đan xen, cuối cùng dẫn đến tranh chấp tại tòa án.

Một số ý kiến nhận định khoản tiền có thể được xem như sự bù đắp cho những tổn thương mà người bị phản bội phải trải qua. Trong khi đó, những người khác tập trung vào bản chất của khoản tiền và điều kiện đi kèm khi hai người còn yêu nhau.

Cách ứng xử khi phát hiện ngoại tình

Ngoại tình không còn là câu chuyện hiếm gặp, nhưng cách mỗi người đối diện sẽ quyết định mối quan hệ đi về đâu, theo Lao Động.

Ngoại tình đôi khi không chỉ là vấn đề của một người, mà còn phản ánh những khoảng cách trong giao tiếp, kết nối hoặc sự thiếu quan tâm trong mối quan hệ. Ảnh minh họa

1. Giữ bình tĩnh trước khi phản ứng

Khi phát hiện bị phản bội, cảm xúc sốc, giận dữ là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, phản ứng nóng vội có thể khiến mâu thuẫn leo thang và làm tổn thương cả hai nhiều hơn. Việc giữ bình tĩnh giúp mỗi người có thời gian suy nghĩ thấu đáo.

2. Đối thoại thẳng thắn và trung thực

Giao tiếp là bước quan trọng để hiểu rõ điều gì đã xảy ra. Khi cả hai sẵn sàng nói chuyện một cách thẳng thắn, họ có cơ hội nhìn nhận lại vấn đề và tìm ra nguyên nhân gốc rễ của rạn nứt.

3. Nhìn nhận lại mối quan hệ từ hai phía

Ngoại tình đôi khi không chỉ là vấn đề của một người, mà còn phản ánh những khoảng cách trong giao tiếp, kết nối hoặc sự thiếu quan tâm trong mối quan hệ. Việc nhìn nhận lại vai trò của cả hai giúp đưa ra hướng điều chỉnh phù hợp.

4. Thiết lập ranh giới và thay đổi cụ thể

Nếu quyết định tiếp tục, cả hai cần thống nhất những nguyên tắc rõ ràng trong mối quan hệ. Điều này bao gồm việc cải thiện giao tiếp, tôn trọng ranh giới và có những hành động cụ thể để xây dựng lại niềm tin.

5. Sẵn sàng đưa ra lựa chọn phù hợp

Tha thứ có thể là một lựa chọn, nhưng không phải trong mọi trường hợp. Nếu mối quan hệ không thể tiếp tục, việc kết thúc một cách văn minh, tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp hạn chế tổn thương về lâu dài.