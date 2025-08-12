Chương trình 'Tự hào là người Việt Nam' sẽ diễn ra tại Hà Nội

Chương trình "Tự hào là người Việt Nam" sẽ diễn ra vào tối 17/8 tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ 500 nghệ sĩ, diễn viên cùng hàng chục nghìn khán giả. Đây là một trong những sự kiện cấp quốc gia trọng tâm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Chương trình được tổ chức theo Đề án tổng thể các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và các bên liên quan thực hiện. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, tiếp sóng trên nhiều đài địa phương và livestream trên các nền tảng số.

Ca sĩ Tùng Dương tham gia chương trình.

"Tự hào là người Việt Nam" không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa chính trị - tư tưởng sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" tới mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chương trình hứa hẹn trở thành nhịp cầu kết nối triệu trái tim Việt, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong mỗi người con đất Việt.

Thiết kế sân khấu của chương trình nghệ thuật "Tự hào là người Việt Nam: Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất. Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng cho biết "Tự hào là người Việt Nam" được chia thành ba chương: "Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam", "Một Việt Nam - Triệu trái tim" và "Tự hào là người Việt Nam". Mỗi phần sẽ kết hợp âm nhạc, hình ảnh, hiệu ứng sân khấu và yếu tố thực cảnh để dẫn dắt khán giả qua hành trình từ quá khứ hào hùng đến khát vọng tương lai.

Chương trình diễn ra tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

"Hành trình 80 năm kể từ ngày độc lập là hành trình của một dân tộc kiên cường, luôn biết đứng dậy, vươn lên và tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh. Dẫu trải qua bao chông gai và thử thách, nhưng trong mỗi người con Việt Nam vẫn luôn cháy mãi niềm tự hào về nguồn cội, về Tổ quốc, về hai tiếng Việt Nam", Tổng đạo diễn Nguyễn Trung Dũng chia sẻ.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Ban nhạc Bức Tường, Dương Trần Nghĩa, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy… Các tiết mục sẽ kết hợp giữa nhạc truyền thống và hiện đại, đưa khán giả từ những bản hùng ca như "Tiến quân ca", "Tổ quốc gọi tên mình" tới các sáng tác mới khơi gợi khát vọng vươn lên.

Ban nhạc Bức Tường và ca sĩ Dương Trần Nghĩa tham gia chương trình.

Ekip thực hiện cho biết toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, visual được đầu tư ở mức cao nhất, nhằm tạo hiệu ứng mãn nhãn. Nhiều tiết mục sử dụng dàn diễn viên múa đông đảo, kết hợp trình chiếu hình ảnh lịch sử, tái hiện các dấu mốc quan trọng của đất nước.

Chương trình miễn phí vé, dự kiến đón 30.000 khán giả cùng hòa vang tiếng hát, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.