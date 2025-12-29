Nữ NSND quê Tuyên Quang tận hưởng không khí đón năm mới

NSND Thu Hà là một trong những "tượng đài nhan sắc" của điện ảnh Việt thập niên 1990. Thời kỳ đỉnh cao, chị là minh tinh màn bạc được yêu mến cuồng nhiệt, cùng những cái tên như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh...

Ngày ấy, màn ảnh Việt có rất nhiều mỹ nhân nổi danh... Nếu như Diễm Hương xinh đẹp ngọt ngào, Việt Trinh cuốn hút, sắc sảo, Y Phụng gợi cảm, quyến rũ thì Thu Hà lại khiến khán giả nhớ thương bởi vẻ đẹp đoan trang, đài các. Chị sở hữu gương mặt được đánh giá là "khuôn vàng thước ngọc" cùng đôi mắt long lanh biết nói. Có lẽ vì thế nên thời trẻ, Thu Hà thường được giao vào các vai tiểu thư, công chúa xinh đẹp, mong manh. Đặc biệt, sau khi hóa thân thành cô tiểu thư con quan trong bộ phim "Lá ngọc cành vàng", vẻ đẹp của Thu Hà cũng gắn liền với mỹ danh "lá ngọc cành vàng".