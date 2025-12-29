Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ NSND quê Tuyên Quang tận hưởng không khí đón năm mới

Thứ hai, 19:33 29/12/2025 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' mới đây dành thời gian nghỉ tận hưởng không khí Giáng sinh và năm mới. Nhan sắc của chị vẫn khiến nhiều người mê mẩn.

NSND Thu Hà "Lá ngọc cành vàng" diện váy đỏ sexyNSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' diện váy đỏ sexy

GĐXH - NSND Thu Hà đăng tải bộ ảnh rực rỡ, được diễn viên Đinh Thúy Hà không tiếc lời khen ngợi đàn chị.

Nữ NSND quê Tuyên Quang tận hưởng không khí đón năm mới - Ảnh 2.

NSND Thu Hà được xem là mỹ nhân nức tiếng Tuyên Quang dù ở tuổi trung niên nhưng chị vẫn khiến khán giả thương nhớ về thời hoàng kim của phim "Lá ngọc cành vàng". Ở tuổi sắp nghỉ hưu, chị sắp xếp công việc ít dần và tận hưởng cuộc sống với những quãng nghỉ để đón năm mới. Thời điểm vừa qua, nữ nghệ sĩ gạo cội dành thời gian đi du lịch một số nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc.

Nữ NSND quê Tuyên Quang tận hưởng không khí đón năm mới - Ảnh 3.

Nữ nghệ sĩ ở tuổi U60 khoe ảnh du lịch tại Phượng Hoàng cổ trấn (Trung Quốc). Sắc vóc bên ngoài của chị vẫn khiến khán giả khen ngợi vì quá trẻ trung và xinh đẹp.

Nữ NSND quê Tuyên Quang tận hưởng không khí đón năm mới - Ảnh 4.

Nếu như thời điểm đi Nhật Bản, NSND Thu Hà diện trang phục truyền thống kimono thì du lịch Phượng Hoàng cổ trấn, chị lại chọn trang phục tự do đảm bảo giữ ấm tốt.

Nữ NSND quê Tuyên Quang tận hưởng không khí đón năm mới - Ảnh 5.

Sức khỏe ở tuổi trung niên của NSND Thu Hà khiến khán giả rất ngưỡng mộ. Để có được sức khỏe tốt như vậy, nữ nghệ sĩ quê Tuyên Quang luôn ý thức tập thể dục từ sớm.

Nữ NSND quê Tuyên Quang tận hưởng không khí đón năm mới - Ảnh 6.

NSND Thu Hà thích đạp xe đi chợ, tập thể dục và thiền để sức khỏe được dẻo dai. Hiện tại, con cái đã lớn khôn nên nữ nghệ sĩ tập trung hơn cho bản thân.

Nữ NSND quê Tuyên Quang tận hưởng không khí đón năm mới - Ảnh 7.

Và đó cũng là thông điệp chị gửi đến những người phụ nữ sắp chạm tuổi xế chiều, hãy yêu bản thân để hạnh phúc hơn.

Nữ NSND quê Tuyên Quang tận hưởng không khí đón năm mới - Ảnh 8.

Về cuộc sống riêng tư, trên trang cá nhân, NSND Thu Hà không hé lộ hình ảnh gia đình mà chỉ chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường của riêng mình. Ngoài diễn sân khấu, hàng ngày nữ diễn viên dành phần lớn thời gian chăm lo cho tổ ấm. Nếu rảnh rỗi, chị thích đi uống cafe, trà đá với bạn bè và hàng xóm ở khu phố, đạp xe đi chợ mỗi ngày.

Hiện tại, ở tuổi sắp hưu, NSND Thu Hà tập trung cho bản thân vì mọi việc trong gia đình đã ổn định hơn xưa. Chị vẫn yêu thích đóng phim và hy vọng sẽ có vai thật hay dành cho mình trong thời gian tới.

NSND Thu Hà là một trong những "tượng đài nhan sắc" của điện ảnh Việt thập niên 1990. Thời kỳ đỉnh cao, chị là minh tinh màn bạc được yêu mến cuồng nhiệt, cùng những cái tên như Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Công Tuấn Anh...

Ngày ấy, màn ảnh Việt có rất nhiều mỹ nhân nổi danh... Nếu như Diễm Hương xinh đẹp ngọt ngào, Việt Trinh cuốn hút, sắc sảo, Y Phụng gợi cảm, quyến rũ thì Thu Hà lại khiến khán giả nhớ thương bởi vẻ đẹp đoan trang, đài các. Chị sở hữu gương mặt được đánh giá là "khuôn vàng thước ngọc" cùng đôi mắt long lanh biết nói. Có lẽ vì thế nên thời trẻ, Thu Hà thường được giao vào các vai tiểu thư, công chúa xinh đẹp, mong manh. Đặc biệt, sau khi hóa thân thành cô tiểu thư con quan trong bộ phim "Lá ngọc cành vàng", vđẹp của Thu Hà cũng gắn liền với mỹ danh "lá ngọc cành vàng".

Ảnh: FBNV

NSND Thu Hà "Lá ngọc cành vàng" duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng "xao xuyến"NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'

GĐXH - NSND Thu Hà, một lần nữa khiến công chúng xao xuyến khi khoe loạt ảnh diện áo dài duyên dáng. Ở tuổi U60, nhan sắc trẻ trung và vẻ đẹp dịu dàng của chị vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai MC Mai Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai MC Mai Ngọc gây chú ý trong ngày đặc biệt của mẹ

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Con chính là điều đẹp đẽ nhất mà tuổi 35 mang đến cho mẹ", MC Mai Ngọc nhắn gửi con trai khi đón sinh nhật tuổi 36.

Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Ông Phi gây sốc khi đồng ý cho con trai cưới vợ nhưng không thừa nhận con dâu

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 15 "Gia đình trái dấu", ông Phi đã chấp nhận cho hai con cưới nhau nhưng với điều kiện ông không coi Vân là con dâu.

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tập

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ, Khắc bị triệu tập

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 43 phim "Lằn ranh", Khắc được mời lên Viện kiểm sát trao đổi, làm việc về những thông tin có liên quan đến Nguyệt nhận hối lộ.

Chiều cuối năm, Ý Nhi gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc nhìn lại một năm đã qua

Chiều cuối năm, Ý Nhi gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc nhìn lại một năm đã qua

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Ý Nhi ghi dấu ấn với bộ ảnh lộng lẫy và dòng tâm sự về năm 2025. Cô nhìn lại hành trình phát triển bản thân, trân trọng tình yêu thương và những trải nghiệm quý giá.

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sang

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sang

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Bé Bo - con trai Lệ Quyên mới đây lại xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ với hình ảnh điển trai cùng chiều cao vượt trội. Mới 14 tuổi nhưng cuộc sống của Bo đã được nhiều người mơ ước.

Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cưới

Ông Thăng rơi nước mắt thương con gái 'sống thử' mà chưa được hỏi cưới

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Thăng yêu thương, chiều chuộng con gái nên từ khi phát hiện ra con "sống thử" với bạn trai lại lo con bị phụ tình.

'Bản giao hưởng Việt Nam' mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mới

'Bản giao hưởng Việt Nam' mang đến bữa tiệc âm nhạc đặc sắc đón chào năm mới

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Chương trình "Chào năm mới 2026 - Bản giao hưởng Việt Nam" sẽ mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật độc đáo và ấn tượng.

Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội

Tết Dương lịch đến khám phá 'Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026' ở Hà Nội

Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1 - 4/1/2026, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động dịp Tết Dương lịch với chủ đề "Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026" nhằm giới thiệu những nét văn hóa đầu xuân với các nghi lễ, lễ hội, phong tục tập quán giúp du khách hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống, đặc trưng của các dân tộc.

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Triển nghi ngờ thanh tra Nguyệt bị Thiệu 'thủ tiêu'

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 phim "Lằn ranh", Nguyệt hoàn toàn biến mất khiến Triển không còn giữ được bình tĩnh, nhất là khi anh nghi ngờ cô đã bị thủ tiêu.

'Bống' Hồng Nhung nhìn lại 'một năm có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách'

'Bống' Hồng Nhung nhìn lại 'một năm có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách'

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - 'Bống' Hồng Nhung đã kết năm 2025 bằng những dòng tâm sự nhiều ý nghĩa. Chị coi năm 2025 là một năm "có nhiều điều kỳ lạ, nhiều thử thách và cả những ngạc nhiên mà tưởng rằng tới độ tuổi này chắc khó có gì làm mình phải ngỡ ngàng hay là kinh ngạc".

Xem nhiều

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tội

Thanh tra Nguyệt nhận hối lộ rồi biến mất, Khắc sắp bị đưa ra gánh tội

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Vụ nhận tiền của Tập đoàn Trinh Tam bại lộ khiến thanh tra Nguyệt biến mất, Phó bí thư tỉnh Sách chỉ đạo cấp dưới tìm ngay người chịu trách nhiệm.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh nói gì về thông điệp của 'VTV Countdown 2026'?

Xem - nghe - đọc
Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Diễn viên Quỳnh Châu tiết lộ điều đặc biệt khi lần đầu đóng vai chính trong 'Cách em 1 milimet'

Xem - nghe - đọc
Thanh tra Nguyệt 'Lằn ranh' ở tuổi U40 có sắc vóc xinh đẹp, sự nghiệp thăng hoa

Thanh tra Nguyệt 'Lằn ranh' ở tuổi U40 có sắc vóc xinh đẹp, sự nghiệp thăng hoa

Giải trí
Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sang

Con trai Lệ Quyên 14 tuổi có chiều cao vượt trội, sống trong biệt thự hàng trăm tỷ, ngồi xe siêu sang

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top