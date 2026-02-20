Chuyên gia phong thủy dự báo: 4 con giáp bùng nổ tài lộc tháng Giêng Bính Ngọ 2026, Top 1 'đỏ' cả tình lẫn tiền
GĐXH - Tháng Giêng âm lịch từ lâu được xem là thời điểm mở ra những vận hội mới. Khi không khí Tết vẫn còn lan tỏa, nhiều người bắt đầu khởi động kế hoạch cho một năm phía trước.
Theo một số chuyên gia nghiên cứu phong thủy phương Đông, trong tháng 1 năm Bính Ngọ 2026, có bốn con giáp được dự báo đón làn sóng tài lộc và cơ hội sự nghiệp nổi bật, trong đó một con giáp được nhận định đạt vận may toàn diện cả về công việc lẫn tình cảm.
Điểm chung của nhóm này không nằm ở sự may mắn ngẫu nhiên, mà là quá trình tích lũy bền bỉ trong thời gian dài. Khi thời cơ đến đúng lúc, nền tảng sẵn có giúp họ dễ dàng bứt tốc, tạo nên bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình nghề nghiệp.
Tuổi Sửu: Thành quả đến từ sự bền bỉ
Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với phong cách làm việc chăm chỉ, kiên định và ít phô trương. Họ thường chọn con đường “chậm mà chắc”, đặt sự ổn định và trách nhiệm lên hàng đầu.
Bước sang tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, những nỗ lực âm thầm trước đó của tuổi Sửu được dự báo bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp điều chỉnh nhân sự hoặc tái cấu trúc đầu năm, những cá nhân có thành tích ổn định và tinh thần trách nhiệm cao thường được cân nhắc cho vị trí quan trọng hơn.
Nếu cơ hội thăng tiến xuất hiện, đây không chỉ là bước cải thiện thu nhập mà còn mở ra không gian phát triển dài hạn. Ở phương diện gia đình, tuổi Sửu cũng có xu hướng đón nhận tin vui liên quan đến người thân, giúp không khí đầu năm thêm ấm áp.
Tuổi Mão: Ghi điểm nhờ sự tinh tế và linh hoạt
Sở hữu khả năng quan sát tốt và phong cách ứng xử mềm mỏng, người tuổi Mão thường biết cách xây dựng môi trường làm việc hài hòa. Tháng Giêng 2026 được xem là thời điểm họ dễ tạo dấu ấn chuyên môn.
Khi các dự án mới được triển khai sau kỳ nghỉ Tết, tuổi Mão có nhiều khả năng được giao vai trò điều phối hoặc tham gia vào những nhiệm vụ quan trọng. Khả năng giao tiếp linh hoạt, cùng tư duy xử lý tình huống khéo léo, giúp họ ghi điểm trong mắt cấp quản lý.
Nếu tận dụng tốt giai đoạn này, tuổi Mão có thể đón nhận sự cải thiện về chế độ đãi ngộ hoặc cơ hội thăng tiến. Đời sống cá nhân trong tháng đầu năm cũng tương đối ổn định, những cuộc gặp gỡ đầu xuân mang lại năng lượng tích cực, tạo động lực cho chặng đường phía trước.
Tuổi Hợi: Vận may đến từ thái độ sống tích cực
Người tuổi Hợi thường được đánh giá cao bởi sự hòa nhã, lạc quan và tinh thần hợp tác. Chính yếu tố này giúp họ xây dựng được hình ảnh đáng tin cậy trong môi trường làm việc.
Tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026, tuổi Hợi được dự báo có nhiều tín hiệu thuận lợi. Những đóng góp ổn định, dù không ồn ào, vẫn đủ để cấp trên ghi nhận khi doanh nghiệp tiến hành đánh giá hiệu suất đầu năm.
Khả năng được khen thưởng, tăng lương hoặc giao thêm trách nhiệm mới là điều có thể xảy ra. Ở phương diện gia đình, một vài niềm vui nhỏ bất ngờ – như tin tốt, quà tặng hay cơ hội mới – có thể khiến tháng mở đầu năm thêm phần rộn ràng.
Tuổi Ngọ: Bứt phá mạnh mẽ, may mắn cả tình lẫn tiền
Là con giáp đại diện của năm Bính Ngọ 2026, tuổi Ngọ được cho là hưởng nguồn năng lượng tương trợ mạnh mẽ trong tháng đầu năm. Vốn năng động, quyết đoán và dám thử thách, họ có xu hướng chủ động tìm kiếm cơ hội thay vì chờ đợi.
Trong công việc, tuổi Ngọ dễ tạo lợi thế khi mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới hoặc đảm nhận nhiệm vụ khó. Khả năng ra quyết định nhanh và tinh thần dám nghĩ dám làm là điểm cộng lớn trong giai đoạn doanh nghiệp cần sự linh hoạt đầu năm.
Đáng chú ý, không chỉ tài lộc và sự nghiệp khởi sắc, phương diện tình cảm của tuổi Ngọ cũng được dự báo có nhiều tín hiệu tích cực. Người độc thân có thể mở rộng mối quan hệ, trong khi người đã có gia đình dễ tìm được sự đồng điệu, gắn kết sâu sắc hơn với bạn đời. Chính vì vậy, tuổi Ngọ được xem là con giáp “đỏ” nhất tháng Giêng 2026 khi đạt may mắn cả về tiền bạc lẫn tình cảm.
Vận may cần song hành cùng nỗ lực
Dù các dự báo phong thủy mang đến góc nhìn lạc quan cho tuổi Sửu, Mão, Hợi và Ngọ trong tháng Giêng Bính Ngọ 2026, nhưng yếu tố quyết định vẫn nằm ở sự chủ động và tinh thần cầu tiến của mỗi người. Vận hội chỉ thực sự trở thành thành quả khi được nắm bắt đúng lúc và nuôi dưỡng bằng sự nỗ lực bền bỉ.
Tháng đầu năm luôn là cột mốc quan trọng để khởi động hành trình mới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thái độ tích cực, mỗi con giáp đều có thể tự tạo nên “vận may” cho riêng mình.
*Thông tin trong bài mang tính tham khảo
Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 2): Người thầy thuốc của những người lính giàĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Giữa khu điều trị khép kín 24/24 giờ, tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng sự hy sinh của người thầy thuốc không đo bằng thành tích, mà bằng lòng nhẫn nại và biết ơn. Ở đó, mỗi ngày làm việc là một ngày họ âm thầm giữ bình yên cho những người lính đã đi qua chiến tranh.
Vi phạm giao thông, giấy phép lái xe trên VNeID có bị tạm giữ?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo quy định của pháp luật, giấy phép lái xe trên VNeID có giá trị tương đương với bản cứng. Theo đó khi vi phạm giao thông, người vi phạm có thể bị tạm giữ giấy phép lái xe trên VNeID.
Bắt đầu từ ngày mai, 3 con giáp này tài lộc phất lên 'như diều gặp gió'Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Năm 2026 đang chứng kiến những luồng sinh khí tài lộc mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đặc biệt, kể từ ngày mai, một "trận mưa tiền" được dự báo sẽ đổ xuống, mang lại cơ hội đổi đời cho 3 con giáp may mắn nhất.
Những trường hợp này sẽ không được cấp đổi giấy phép lái xe năm 2026Đời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Cấp đổi giấy phép lái xe là thủ tục làm mới bằng lái xe khi bị cũ, hỏng, mất, hết hạn, hoặc muốn nâng hạng/thay đổi thông tin… Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật có nhiều người hợp không được cấp, đổi giấy phép lái xe.
Mẫu giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới áp dụng từ 2026, hình thức có thay đổi?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 2026, giấy phép lái xe (bằng lái xe) mới được áp dụng theo mẫu số 02 tại Phụ lục XXIV Thông tư 35/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng).
Nơi những người thầy thuốc tiếp tục một 'cuộc chiến' (kỳ 1): Một ngày ở 'mặt trận' không tiếng súngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Bính Ngọ 2026, trong khuôn viên Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng, những cành đào vẫn nở hồng bên hiên bệnh xá. Ở đó, các y, bác sĩ không chỉ chăm sóc bệnh tật mà còn âm thầm sưởi ấm những số phận mang thương tích chiến tranh như một cách tri ân những người đã hy sinh tuổi trẻ cho hòa bình hôm nay.
Đáp ứng điều kiện này, người dân mới được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe phải đáp ứng những điều kiện gì khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ? Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Khám phá những lễ hội nổi tiếng ở miền Bắc khi xuân vềĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa xuân là thời điểm lý tưởng để mọi người đi trẩy hội, cầu tài lộc cho một năm mới may mắn. Vào những ngày đầu xuân, miền Bắc có rất nhiều lễ hội độc đáo, đặc sắc với không khí vui tươi.
Đại úy Công an hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân ung thư qua cơn nguy kịchĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Tiếp nhận thông tin Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đang có một bệnh nhân ung thư cần gấp tiểu cầu nhóm máu AB, Đại úy Nguyễn Ngọc Hậu (cán bộ Công an phường An Khê) xin ý kiến lãnh đạo và thực hiện nghĩa cử cao đẹp.
Những công trình trọng điểm cán đích đầu năm 2026Đời sống - 1 ngày trước
Đầu năm 2026, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia đã và đang được đẩy nhanh tiến độ để sẵn sàng về đích đúng hạn.
Từ 2026, người đi bộ thực hiện hành vi này sẽ bị phạt tiềnĐời sống
GĐXH - Dưới đây là các hành vi người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.