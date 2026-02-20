Vi phạm giao thông, giấy phép lái xe trên VNeID có bị tạm giữ?
GĐXH - Theo quy định của pháp luật, giấy phép lái xe trên VNeID có giá trị tương đương với bản cứng. Theo đó khi vi phạm giao thông, người vi phạm có thể bị tạm giữ giấy phép lái xe trên VNeID.
Giấy phép lái xe trên VNeID có giá trị tương đương với bản cứng?
Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, giấy phép lái xe (GPLX), bằng lái xe được tích hợp trên ứng dụng VNeID có giá trị pháp lý hoàn toàn tương đương với thẻ nhựa (bản cứng). Khi cảnh sát giao thông kiểm tra, người dân có thể xuất trình trực tiếp trên ứng dụng VNeID thay cho bản giấy các loại.
Năm 2026, vi phạm giao thông, giấy phép lái xe trên VNeID có bị tạm giữ không?
Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư 28/2024/TT-BCA sửa đổi Thông tư 32/2023/TT-BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông.
Trong đó, bổ sung 2 quy định về tước/tạm giữ giấy phép lái xe trên VNeID như sau:
- Trường hợp các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì khi tạm giữ giấy phép lái xe, người có thẩm quyền tạm giữ thực hiện việc tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử, cập nhật thông tin về việc tạm giữ giấy phép lái xe đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để người vi phạm, chủ phương tiện (đối với giấy tờ của chủ phương tiện) biết, chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.
- Trường hợp giấy phép lái xe đã được tích hợp, cập nhật trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý thì khi áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, người có thẩm quyền thực hiện việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên môi trường điện tử, cập nhật thông tin về việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với Ứng dụng định danh quốc gia, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý để người vi phạm, chủ phương tiện (đối với giấy tờ của chủ phương tiện) biết, chấp hành theo quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.
Theo quy định nêu trên, trong trường hợp vi phạm luật giao thông, CSGT được tước/tạm giữ giấy phép lái xe trên VNeID.
Ngoài VNeID người dân có thể khai thác dữ liệu về giấy phép lái xe ở đâu?
Hiện nay, ngoài việc sử dụng tài khoản trên VNeID, người tham gia giao thông được khai thác dữ liệu trên trang thông tin điện tử về giấy phép lái xe (https://gplx.csgt.bocongan.gov.vn) hoặc ứng dụng VneTraffic để xuất trình giấy phép lái xe khi lực lượng chức năng kiểm tra. Các thông tin trên ứng dụng định danh điện tử, trang thông tin điện tử về giấy phép lái xe và ứng dụng VneTraffic có giá trị tương đương với giấy phép lái xe vật lý.
Lực lượng tuần tra kiểm soát sử dụng dữ liệu trên ứng dụng định danh điện tử, trang thông tin điện tử về giấy phép lái xe hoặc các ứng dụng của lực lượng cảnh sát giao thông để kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm.
Không tích hợp giấy phép lái xe trên VNeID có bị phạt không?
VNeID là ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an Việt Nam phát triển. Ứng dụng này cho phép người dùng lưu trữ và quản lý các thông tin cá nhân, trong đó bao gồm cả GPLX và đăng ký xe. Người dân chỉ cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là có thể tự tích hợp giấy tờ xe vào ứng dụng VNeID.
Hiện nay, theo quy định của pháp luật, việc tích hợp giấy tờ xe vào VNeID hoàn toàn tự nguyện. Do đó, không bị xử phạt nếu không thực hiện thao tác này. Khi tham gia giao thông, vẫn có thể xuất trình giấy tờ xe bản giấy khi được lực lượng CSGT kiểm tra.
Tuy nhiên, việc tích hợp giấy tờ xe vào VNeID mang lại nhiều lợi ích thiết thực như:
- Có thể để bằng lái vật lý ở nhà, khi CSGT kiểm tra chỉ cần trình VNeID. Nếu không tích hợp giấy phép lái xe vào VNeID mà lại quên mang thẻ nhựa ở nhà, bạn sẽ bị xử phạt lỗi "Không mang theo Giấy phép lái xe".
- Theo quy định, mỗi bằng lái xe có 12 điểm. Việc tích hợp giúp bạn theo dõi sát sao mình còn bao nhiêu điểm, đã bị trừ bao nhiêu điểm sau mỗi lần vi phạm.
- Khi đi làm các thủ tục như đổi bằng lái, gia hạn bằng hoặc nộp phạt trực tuyến, nếu dữ liệu đã có trên VNeID việc tra cứu thông tin và xác minh giấy tờ xe diễn ra nhanh chóng và chính xác hơn, giảm bớt các thủ tục hành chính rườm rà.
- Thẻ nhựa có thể rơi mất, gãy hỏng, trong khi dữ liệu trên VNeID thì "vĩnh cửu" gắn liền với định danh của bạn.
- Giấy tờ xe điện tử trên VNeID được bảo mật bằng các biện pháp tiên tiến, giúp giảm thiểu nguy cơ mất mát hay giả mạo giấy tờ.
