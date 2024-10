Chuyển nhầm 200 triệu vào số tài khoản lạ, cô gái bất ngờ được công an tìm giúp

Mới đây, Đội Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) vừa giúp cô gái nhận lại số tiền 200 triệu đồng do nạn nhân chuyển tiền nhầm cho một người lạ không quen biết.

Trước đó, ngày 4/9, Công an thị xã Đông Triều tiếp nhận nội dung trình báo của chị Phạm Thị Hiền (SN 1992, trú tại thôn Đám Bạc, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) về việc, do sơ suất nên đã chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng đến một tài khoản ngân hàng của người lạ. Ngay khi biết mình chuyển khoản nhầm, chị Hiền nhanh chóng đến Công an thị xã Đông Triều trình báo và nhờ giúp đỡ.

Chị Hiền đến Công an thị xã Đông Triều trình báo bản thân chuyển khoản nhầm 200 triệu.

Tiếp nhận đơn trình báo, Công an thị xã Đông Triều đã giao Đội Cảnh sát hình sự tập trung rà soát, xác minh thông tin người nhận số tiền do chị Hiền chuyển nhầm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, chủ tài khoản do chị Hiền chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng là anh N.Đ.G (trú tại phường Đại Phúc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Qua phối hợp, làm việc với ngân hàng và chủ động liên hệ với Công an phường Đại Phúc (TP. Bắc Ninh), Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Đông Triều đã liên hệ với anh N.Đ.G để hướng dẫn công dân này cách chuyển lại số tiền cho chị Hiền.

Sau khi nhận lại toàn bộ số tiền do mình chuyển khoản nhầm, chị Hiền vui mừng, gửi thư cảm ơn đến Đội Cảnh sát hình sự cùng cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Đông Triều đã hỗ trợ, giúp đỡ bản thân tìm lại số tiền nói trên.

