'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Bằng giở trò 'đánh lén' với chủ tịch xã?

Trong tập 5 "Có anh, nơi ấy bình yên" đã được phát sóng, ông Thứ (Chủ tịch xã) hỏi thăm vợ về công việc làm ăn của mỏ đá. Hiện tại, ông giao nhiệm vụ quản lý khai thác mỏ đá cho cháu trai mình. Nhân cơ hội này, bà Nga đã đề cập việc muốn chồng mình tăng lương cho cháu, cho phép tăng sản lượng khai thác nhưng ông không đồng ý vì không làm ăn cẩn thận có thể đi tù.

Ông Thứ còn thông báo bà Nga chuẩn bị cho mình một khoản tiền lớn cho việc quan trọng. Nếu không có tiền thì có thể bán vàng, song bà Nga không đồng ý.

Thông qua nguồn tin riêng, ông Thứ biết về một số tin đồn không hay về mình. Việc đầu tiên ông làm là đến thăm ông Vui ở khu bè nuôi cá. Ông Vui là một người từng làm cán bộ xã nhưng đã nghỉ việc từ lâu. Mở đầu câu chuyện, ông Thứ khéo léo khen việc nuôi bè cá của ông Vui, nhưng mục tiêu quan trọng nhất là thăm dò xem gần đây bà con làng xóm có ý kiến hay lời ra tiếng vào nào về chính quyền hay không.

Trong khi đó, sau cuộc họp, trưởng công an xã đã gặp riêng ông Thứ để nói chuyện về những bức thư nặc danh được ném vào nhà anh. Đáng chú ý là trong những bức thư này có đề cập tới ông Thứ. Ông hủ tịch xã tỏ ra bất ngờ khi nghe thông tin này.

“Lại thuyết âm mưu rồi! Tôi đề nghị bên công an điều tra rõ ràng, quyết liệt vào. Đừng có để chỉ vì một vài lá đơn thư nặc danh ảnh hưởng tới phong trào thi đua, hình ảnh của xã Tiên Phong chúng ta” - ông Thứ bức xúc nói.

Bằng tới gặp Linh để bàn về nhiệm vụ mới giao gần đây. Hóa ra chính Bằng đã ra lệnh cho đàn em gửi thư nặc danh tố cáo Chủ tịch xã Thứ. Không chỉ vậy, anh ta còn biết Tiến chỉ là người được ông Thứ dùng làm bình phong quản lý mỏ khai thác đá. “Bằng cách nào đó, mày phải làm cho nó lộ chân tướng ai mới là chủ mỏ đá” - Bằng ra lệnh cho Linh.



Bằng muốn Linh thăm dò phản ứng của Chủ tịch Thứ. “Nhớ không được manh động. Em vợ chú là đứa rắn mặt, không dễ qua mặt nó đâu” - Bằng dặn dò.

Ở diễn biến khác trong tập phim, bà Phúc đã nói chuyện về trường hợp cả nhà hàng xóm với con trai là Thiếu tá Huy. Bà không muốn con trai chịu áp lực, đồng thời cũng hiểu con mình không làm sai. Điều Huy trăn trở là vì công việc của mình khiến mẹ bị điều tiếng. Bà Phúc còn đưa con trai một số bức thư nặc danh ném vào nhà cách đây ít hôm. Huy nghẹn ngào vì cuộc sống của mẹ bị ảnh hưởng.



Tình hình diễn biến an ninh trật tự tại khu vực xã gặp nhiều vấn đề. Theo báo cáo của Huy, địa bàn có 32 đối tượng nghiện ma túy. Công an xã đang vận động, củng cố và hoàn thiện hồ sơ để đưa đi cai nghiện theo đúng quy định. Tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè của bà con tái diễn gây tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, có dấu hiệu cá độ trong những trận đá gà thuần túy của người dân.

Phó Chủ tịch Xuân cũng đưa ra trường hợp của đối tượng Kiên, tạo ra hình ảnh phản cảm về công an xã trên mạng xã hội. Nhưng Huy khẳng định, công an xã đã xử lý đúng quy trình vụ việc này. Bên cạnh đó, thông tin sáp nhập địa phương đang khiến nhiều người dân hoang mang. Lãnh đạo xã đã chỉ đạo công an xã phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền tới người dân, không bị ảnh hưởng bởi tin đồn thất thiệt.

