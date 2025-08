Nữ ca sĩ xứ Nghệ mang quân hàm Đại úy làm liveshow để nhìn lại chặng đường 15 năm với âm nhạc

Vào tối 8/8/2025, tại Nhà hát quân đội sẽ diễn ra Liveshow Bông hoa ánh thép – đây là đêm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của nữ ca sỹ/nhạc sỹ mặc áo lính - Đại uý Hoàng Hồng Ngọc, kể từ khi cô đoạt giải quán quân dòng nhạc nhẹ cuộc thi Sao mai 2015.

Đại úy Hoàng Hồng Ngọc chia sẻ về 15 năm theo nghề ca hát của mình.

Đêm nhạc do chính Hoàng Hồng Ngọc làm giám đốc âm nhạc, cùng với sự xuất hiện của các khách mời – là những người anh, người bạn, người em thân thiết trong nghề như nhóm Oplus, các Sao Mai: Thu Thuỷ, Hồng Duyên, Bích Ngọc, Lê Minh Ngọc, hai tài năng mới Quang Huy – Mai Chi và hai người chị là Mai Trang (Sao Mai điểm hẹn) và Thu Hiền (nhóm VK).

Hành trình 15 năm trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp của Đại úy, ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc có lẽ không phải là quá dài với một người làm nghệ sĩ nhưng lại chất chứa nhiều kỷ niệm cũng như trải nghiệm của một người con xứ Nghệ ra Hà Nội với những ước mơ ngây ngô để thoát nghèo, để được sống với đam mê.

Sinh ra và lớn lên ở Vinh (Nghệ An), Hoàng Hồng Ngọc bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ. Cô từng sinh hoạt nghệ thuật tại "Đội nghệ thuật Chim xanh" - nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức (Vinh - Nghệ An) và gặt hái được nhiều giải thưởng từ bé, dưới sự dẫn dắt của nhạc sỹ Lê Xuân Hoà.

Học xong PTTH, Hoàng Hồng Ngọc trúng tuyển 2 trường cùng lúc: Đại học Thương Mại và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, cô đã chọn học hát bởi ước mơ làm giáo viên dạy hát và trở thành quân nhân.

NSND Hà Thủy cũng dành nhiều lời khen cho Đại úy Hoàng Hồng Ngọc.

Và để thử thách bản thân cũng như đi tìm bản ngã, Hoàng Hồng Ngọc tham gia rất nhiều cuộc thi như Vietnam idol, X-factor, Sao Mai điểm hẹn,… nhưng đều bị loại sớm. Đến năm 2015, cô tiếp tục ghi danh tại cuộc thi Sao mai và may mắn giành giải Nhất dòng nhạc nhẹ dưới sự dẫn dắt của NSND Hà Thuỷ.

Bước ngoặt lớn nhất khiến Hoàng Hồng Ngọc tìm thấy đúng bản ngã của mình là năm 2016 khi cô tham gia cuộc thi Sing My Song. Chỉ duy nhất với bài "Why not", cô vượt qua nhiều nhạc sỹ chuyên nghiệp để được đặc cách vòng Audition, được HLV Nguyễn Hải Phong và Giáng Son bấm chọn. Từ đây, cô đã khám phá năng lực sáng tác, là cơ hội để nâng cấp bản thân và điều quan trọng là đã tìm ra đúng con đường của mình. Từ đó, Hoàng Hồng Ngọc dành nhiều thời gian và tâm huyết để sáng tác, bên cạnh vai trò ca sỹ.

Tốt nghiệp Đại học tại trường Đại học Văn hóa hóa Nghệ thuật Quân đội, Hoàng Hồng Ngọc được nhận về Nhà hát Quân đội, và từ đó, cô được thoả sức sáng tạo nghệ thuật, vì giấc mơ quân nhân đã thành hiện thực.

Hoàng Hồng Ngọc bên người thầy đáng kính của mình - NSND Hà Thủy.

Trong suốt 15 năm làm nghề, bên cạnh các giải thưởng, Hoàng Hồng Ngọc còn sáng tác gần 80 bài hát. Một số ca khúc được xuất hiện nhiều trong các chương trình nghệ thuật mang tính chính luận như: Lời Đảng hiệu triệu trái tim, Tôi tự hào là tương lai Việt Nam, Lửa Việt, Sen, Xin chào Hà Nội của tương lai, Chạm tới mặt trời… Với mục tiêu kế thừa sự nghiệp âm nhạc Cách mạng, Hoàng Hồng Ngọc chọn cho mình lối sáng tác riêng, phù hợp với môi trường quân đội.

Ngoài ra, cô cũng sáng tác nhiều ca khúc về tình yêu, tình cảm gia đình, ngợi ca quê hương đất nước như "Không say không về" (Hương Giang idol), "Nọong ơi" (Sèn Hoàng Mỹ Lam), "Mong manh cánh tàn" (Đinh Hiền Anh), "Tết ơi con muốn về nhà" (Hồng Duyên )... Song song với đó, Hoàng Hồng Ngọc còn đảm nhiệm vai trò sản xuất âm nhạc cho các ca sĩ: Album "Mời Anh về Tây Bắc" (Sèn Hoàng Mỹ Lam) , "Ngũ Hành" (Nhật Huyền ),"Nét Việt" (Tuyết Nga).

Cùng với đó, Hoàng Hồng Ngọc còn được Ban giám đốc Nhà hát Quân đội tin tưởng giao cho vị trí phó Tổng đạo diễn các chương trình nghệ thuật, các hội diễn Toàn quân, Toàn quốc của nhà hát Ca múa nhạc Quân Đội.

Ảnh: NVCC