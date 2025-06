Cô gái bị lũ cuốn tử vong khi đi xe máy qua suối ở Hòa Bình

Ngày 4/6, thông tin từ Công an xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết, vào tối 3/6, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc hai người đi xe máy bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm giữa của xóm Suối Rèo (xã Vĩnh Tiến).

Theo đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 3/6, chị T.T.T.N. (SN 2008), trú tại xóm Suối Rèo, xã Vĩnh Tiến và anh B.C.T.V. (SN 1991), trú tại xóm Rạnh, xã Đông Bắc đi chơi về qua ngầm giữa của xóm Suối Rèo.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách khu vực bị lũ cuốn khoảng 3,5km.

Thời điểm trên, trời có mưa to, lượng nước đổ về từ thượng nguồn lớn. Do chủ quan phóng xe máy qua suối không làm chủ được tay lái, cả người và xe đã bị nước lũ cuốn trôi. Anh V. bám được vào bờ an toàn, còn chị N, đã bị nước cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Tiến đã đến hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng và quần chúng nhân dân khoảng 100 người chia thành các tổ tìm kiếm dọc bờ suối. Tuy nhiên, do trời tối, nước lũ lớn gây khó khăn trong công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4/6, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể chị N. cách vị trí ngầm của xóm Suối Rèo khoảng 3,5 km.