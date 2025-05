Hình ảnh cả huyện ở Nghệ An tan hoang sau cơn lũ quét lúc nửa đêm

Lũ quét tan hoang tại nhiều huyện miền núi Nghệ An.

Từ tối qua đến sáng nay (30/5), tại nhiều huyện miền núi Nghệ An xảy ra mưa rất to. Các huyện như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong... xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Người dân đau xót nhìn tài sản bị nước lũ cuốn trôi.

Nhà cửa của người dân ở huyện Tương Dương bị lũ quét. Ảnh: CTV

Tại huyện Tương Dương, trong đêm 29/5, có mưa to đến rất to, gây ngập và sạt lở đất tại nhiều nơi. Đặc biệt, tại 2 xã Nhôn Mai và Hữu Khuông đã xảy ra lũ quét, gây thiệt hại đến tài sản của người dân và các công trình giao thông.

Lãnh đạo UBND xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương) cho biết, trận lũ quét lớn xảy ra giữa đêm 29, rạng sáng ngày 30/5 tại 6 bản ở địa bàn xã này.

Nhiều cột điện gãy đổ ở huyện Tương Dương. Ảnh: CTV

Cầu treo ở bản Nhôn Mai bị lũ cuốn. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Nhôn Mai, mưa lớn xảy ra từ khoảng 18h chiều ngày 29/5. Đến khoảng 23h cùng ngày, trên địa bàn đã xảy ra lũ quét lớn.

Cụ thể, 6 bản bị lũ quét, thiệt hại nặng bao gồm: Thâm Thẩm, Xói Voi, Cỏ Hạ, Na Lật, Na Hỷ, Nhôn Mai. Tại xã Nhôn Mai, cầu treo bị lũ cuốn trôi, nhiều điểm giao thông bị sạt lở...

Lũ quét khiến địa bàn huyện Tương Dương tan hoang. Ảnh: CTV

Tại huyện Kỳ Sơn, mưa lớn cũng gây thiệt hại đến nhiều tài sản của người dân và các công trình giao thông, trong đó các tuyến đường đi các xã Tây Sơn, Na Loi, Na Ngoi, Hữu Kiệm... bị sạt lở nặng. Riêng xã Hữu Kiệm, nước lũ cuốn trôi cầu dân sinh, nhiều nhà dân cũng hư hỏng.

Nhiều tuyến đường ở xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương) bị lũ tàn phá. Ảnh: CTV

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Quế Phong cho biết, mưa lớn cũng gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân...

Nhiều nhà dân tan hoang sau lũ lớn. Ảnh: CTV

Đến sáng nay, tại các huyện miền núi ở Nghệ An vẫn xảy ra mưa to, chính quyền địa phương đang hướng dẫn người dân sơ tán, kê gác đồ đạc để đảm bảo an toàn.