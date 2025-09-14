Mới nhất
Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậu

Chủ nhật, 16:03 14/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Viann - con gái Hoa hậu Hà Kiều Anh - dù mới lên 10 nhưng đã trổ mã "nét nào ra nét ấy", fan trầm trồ còn "đẹp hơn mẹ".

Hà Kiều Anh - hoa hậu trẻ nhất lịch sử Việt Nam, hiện tại ở tuổi U50 nhan sắc vẫn quá "hack" tuổiHà Kiều Anh - hoa hậu trẻ nhất lịch sử Việt Nam, hiện tại ở tuổi U50 nhan sắc vẫn quá 'hack' tuổi

GĐXH - Hà Kiều Anh được xem là hoa hậu trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam, lúc cô đăng quang mới 16 tuổi. Hiện tại ở tuổi U50, người đẹp vẫn gây ngỡ ngàng vì nhan sắc 'hack' tuổi.

Con gái út của Hà Kiều Anh - Viann hiện 10 tuổi, ngày càng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật. 

Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậu - Ảnh 3.

Bé thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, sở hữu đôi mắt to, gương mặt khả ái và nụ cười tươi sáng. Chiều cao nổi bật và vóc dáng mảnh mai giúp Viann ghi điểm.

Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậu - Ảnh 4.

Từ khi còn bé, Viann đã được mẹ cho làm quen với ống kính, tự tin tạo dáng và biết phối trang phục điệu đà. Những lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang hay trình diễn trên sàn catwalk, Viann đều gây chú ý bởi thần thái tự tin và nét đẹp “tiểu thư”.

Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậu - Ảnh 5.

Nhiều người nhận xét bé Viann thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, càng lớn càng xinh xắn, tương lai thành Hoa hậu, mỹ nhân showbiz Việt.

Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậu - Ảnh 6.

Viann có đôi mắt to, hàng lông mày rậm, khuôn miệng cười tươi sáng. Cô nhóc còn thích tạo kiểu tóc búi sát, tôn lên đường nét trên khuôn mặt.

Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậu - Ảnh 7.

Đôi mắt to cuốn hút của con gái Hà Kiều Anh. Hoa hậu Việt Nam 1992 từng cho biết Viann độc lập, cá tính nhưng cũng dịu dàng, sâu sắc; biết tự làm mọi việc trong khả năng, quan tâm đến người khác và hiếm khi hờn giận vô cớ.

Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậu - Ảnh 8.

Viann hiện theo học trường quốc tế tại TP.HCM. Cô bé cũng được học nhiều bộ môn như ballet, piano, vẽ, bơi lội... Năm 2023, bé Viann Viann gây chú ý khi tham gia show thời trang cho các thương hiệu trẻ em tại Khánh Hòa.

Dù nhận xét con có năng khiếu nghệ thuật và ngoại hình nổi bật, Hà Kiều Anh chưa có kế hoạch cho con theo đuổi showbiz hay thi hoa hậu. Cô mong muốn Viann được phát triển tự nhiên, tự do khám phá sở thích và sẽ hỗ trợ nếu con bộc lộ đam mê khi trưởng thành.

An Khánh
