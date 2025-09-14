Con gái Hà Kiều Anh ở tuổi lên 10, fan trầm trồ 'ăn đứt' mẹ Hoa hậu

Từ khi còn bé, Viann đã được mẹ cho làm quen với ống kính, tự tin tạo dáng và biết phối trang phục điệu đà. Những lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang hay trình diễn trên sàn catwalk, Viann đều gây chú ý bởi thần thái tự tin và nét đẹp “tiểu thư”.