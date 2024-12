Con gái sao phim 'Sex and the City' có tuổi thơ khiến ai nghe xong cũng ngậm ngùi

Sao phim 'Sex and the City' gặp biến cố bệnh tật ở tuổi 24, giờ ra sao? GĐXH - Evan Handler - sao phim 'Sex and the City' từng gặp biến cố bệnh tật vào năm 24 tuổi. Đối mặt với căn bệnh ung thư nhưng nam diễn viên vẫn kiên cường vượt qua và hiện tại có cuộc sống bình yên.

Leni Klum - con gái sao phim "Sex and the City" có tuổi thơ bị cha đẻ bỏ rơi

Leni Klum là con gái sao phim "Sex and the City" - Heidi Klum và doanh nhân người Italy Flavio Briatore. Trước đây, ông Flavio Briatore từng thừa nhận rằng dù là cha đẻ của Leni, nhưng ông không có mối quan hệ gần gũi với cô.

Leni Klum bị cha ruột bỏ rơi từ lúc lọt lòng.

Được biết, Leni Klum sinh vào tháng 5/2004, cô đã nhận được sự quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ của Seal (cha dượng). Từ lúc cô còn trong bụng mẹ, người cha dượng này đã yêu thương cô.

Theo thông tin từ phía siêu mẫu Heidi Klum - sao phim "Sex and the City", doanh nhân Flavio Briatore không hề hiện diện trong cuộc sống của cô con gái Leni. Đã nhiều lần Heidi Klum khẳng định rằng Seal mới chính là cha của Leni.

Cô nhận được tình thương từ cha dượng.

Hồi năm 2009, khi nam ca sĩ Seal tiến hành các thủ tục pháp lý để chính thức nhận nuôi Leni, ông Flavio Briatore đã nhanh chóng đồng ý và tích cực hỗ trợ để các thủ tục được thực hiện thuận lợi.

Trong khi đó, doanh nhân Flavio Briatore đã kết hôn với người mẫu Elisabetta Gregoraci hồi năm 2008. Cặp đôi chào đón con trai chung ra đời trong năm 2010, cậu bé được đặt tên là Nathan.

Sau nhiều năm, Leni Klum mới gần gũi với cha ruột.

Hồi năm 2016, ông Flavio Briatore từng chính thức chia sẻ về mối quan hệ với Leni: "Leni là con gái ruột của tôi, nhưng 3 người chúng tôi, bao gồm Heidi, Seal và tôi đã thống nhất rằng sẽ rất hợp tình hợp lý nếu Seal trở thành cha nuôi hợp pháp của Leni. Một đứa trẻ cần phải lớn lên trong gia đình đích thực, bên người thực sự quan tâm, chăm sóc cho đứa trẻ.

Leni là người thân của Seal, Nathan là con của tôi. Heidi, Seal và tôi đã xây dựng được một mối quan hệ khá tốt đẹp. Thật khó để có thể nói rằng mình nhớ thương một đứa trẻ mà mình còn chưa bao giờ gặp mặt, nhưng tôi cũng biết rằng Leni không phải đứa trẻ bị bỏ rơi. Leni là một phần trong gia đình của Seal, Nathan là một phần trong gia đình của tôi, tôi hiểu như vậy".

Leni Klum - con gái sao phim "Sex and the City" nổi tiếng cỡ nào?

Leni Klum được mẹ - sao phim "Sex and the City" truyền ngọn đuốc nghề nghiệp từ lúc nhỏ tuổi. Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với People, Lenin Klum chia sẻ về việc sự nghiệp của mẹ đã truyền cảm hứng cho cô như thế nào."Tôi luôn đi làm cùng mẹ và nghĩ, 'điều này thật thú vị. Mẹ trông thật hạnh phúc khi làm việc'. Đôi khi tôi nghịch đồ trang điểm của mẹ hay nghệ sĩ trang điểm mang đến", Leni đáp.

Leni Klum ngày càng nổi tiếng hơn nhờ sắc vóc lẫn tài năng được thừa hưởng từ mẹ.

Người mẫu Leni Klum chia sẻ cô đã muốn làm người mẫu khi mới 12 tuổi. Khi đó, cô cho rằng việc bản thân theo đuổi nghề này chỉ còn là vấn đề thời gian. Đồng thời, cô cho biết khi cô khoảng 13 tuổi, cô đã nhận được lời đề nghị đầu tiên từ một thương hiệu quần áo cô thích mặc. Người mẫu Leni Klum tiếp tục bày tỏ, vào thời điểm đó, cô đã nài nỉ mẹ nhưng không được.

Bất chấp nhiều lời đề nghị dành cho cô bé Leni Klum, mẹ cô vẫn nỗ lực tìm các đảm bảo sự riêng tư cho con gái mình tới khi con gái lớn lên. Do đó, năm 2020, khi cô bé Leni Klum đã 16 tuổi, cô mới được xuất hiện cùng mẹ mình trên trang bìa tạp chí Vogue Đức số tháng 1/tháng 2 năm 2021.

Nhờ những cố gắng và nỗ lực đối với sự nghiệp người mẫu, cô bé Leni Klum ngày càng được nhiều người biết tới và công nhận. Đến nay, cô đã gặt hái được nhiều thành công riêng trên các sàn diễn catwalk, trở thành người mẫu nổi tiếng được nhiều nhãn hàng thời trang săn đón.

Con gái sao phim "Sex and the City" được mẹ định hướng cẩn thận cả việc học.

Dù nổi tiếng trong công việc người mẫu nhưng con gái sao phim "Sex and the City" vẫn không bỏ dở công việc học hành. Từ tháng 8/2022, người mẫu Leni Klum chuyển từ thành phố Los Angeles đến thành phố New York để theo đuổi sự nghiệp người mẫu và học đại học. Cô học chuyên ngành Thiết kế nội thất - ước mơ mà cô ấp ủ từ năm 14 tuổi. Hiện tại, cô đã tốt nghiệp ngành học và quyết định chọn nghề người mẫu để theo đuổi.