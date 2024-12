Tài tử điển trai phim 'Sex and the City' 63 tuổi vẫn chung tình với bạn gái lâu năm

Tháng 8/2022, tin đồn về phần 2 ngoại truyện của bộ phim đình đám một thời sẽ ra mắt với tựa đề "And Just Like That", cùng sự tái ngộ của Sarah Jessica Parker và John Corbett đã khiến khán giả cảm thấy thú vị. Sau đó năm 2023, khi phần ngoại truyện này lên sóng, không nằm ngoài dự đoán, bộ đôi tình nhân trên màn ảnh được khán giả nồng nhiệt đón nhận.