Con trai, con gái của NSƯT Linh Huệ du học ngành kinh doanh, không theo nghề diễn xuất của mẹ

NSƯT Linh Huệ có 2 con đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài

Sau 37 năm gắn bó với nghề và hôn nhân bền vững, nữ nghệ sĩ chọn cuộc sống bình lặng, đề cao sự chân thành và tôn trọng quyền lựa chọn của con cái thay vì chạy theo hào quang nghệ thuật.

Trong cuộc trò chuyện cởi mở, nữ nghệ sĩ không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ rất thật về hành trình làm nghề, cuộc sống gia đình cũng như cách chị nuôi dạy các con. Không chọn cách nói hoa mỹ, chị giữ nguyên sự mộc mạc, chân thành đúng như con người ngoài đời của mình.

NSƯT Linh Huệ và con gái.

Với nữ nghệ sĩ, chính nghề diễn đã mở ra cho chị một thế giới rộng lớn hơn, giúp chị thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống. Không chỉ là công việc, đó còn là cơ hội để chị trưởng thành và hoàn thiện bản thân từng ngày, nhưng chị không tiếc nuối khi con chọn nghề của bố.

"Tôi nghĩ mỗi người có một con đường riêng. Tôi không ép các con theo nghề của mẹ. Nghệ thuật là một con đường rất vất vả, đòi hỏi đam mê và sự hy sinh. Nếu các con không thực sự yêu nghề thì theo cũng khó bền. Với tôi, điều quan trọng nhất là các con sống tốt và hạnh phúc. Còn bản thân tôi, được sống trọn vẹn với nghệ thuật và được khán giả yêu thương đã là một niềm hạnh phúc rất lớn", NSƯT Linh Huệ cho biết.

Trong câu chuyện gia đình, NSƯT Linh Huệ nhiều lần nhấn mạnh đến hai chữ "tôn trọng". Theo chị, vợ chồng luôn dành cho các con quyền được lựa chọn con đường riêng. "Ở nhà thì vợ chồng tôi tôn trọng quyền lựa chọn của các con và tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi các con được làm cái điều mà các con muốn", nữ nghệ sĩ kể.

Dù bản thân là nghệ sĩ, nhưng chị không đặt kỳ vọng các con phải nối nghiệp. Thực tế, cả hai người con của NSƯT Linh Huệ đều không theo nghệ thuật mà lựa chọn con đường kinh doanh giống bố. Khi nói về điều này, nữ nghệ sĩ tuổi Sửu nhẹ nhàng tâm sự: "Gen mình không trội thì các con đều lựa chọn theo nghề của bố là kinh doanh".

Hiện tại, các con của chị đều đang học tập và sinh sống ở nước ngoài. "Con gái lớn của tôi đang đi làm ở Mỹ, còn con trai thứ hai sau tốt nghiệp đại học sẽ học lên cao học ở Úc", chị kể với Gia đình&Xã hội.

NSƯT Linh Huệ và con trai.

Nói về con gái, nữ nghệ sĩ không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến những năng khiếu từ nhỏ: "Con gái tôi khi còn học phổ thông cấp 2, cấp 3 đã từng viết truyện tự đăng lên mạng để kiếm tiền, tức là con có năng khiếu về văn chương, nghệ thuật chứ không phải không nhưng mà bạn ấy không theo. Thôi thì đấy là quyền lựa chọn của bạn ấy".

Dù không trực tiếp tham gia biểu diễn nghệ thuật nhưng con của chị vẫn thể hiện sự sáng tạo theo cách riêng. "Con chưa bao giờ làm các công việc liên quan đến văn nghệ nhưng con sẵn sàng đứng ra làm một chương trình cho các bạn, viết kịch bản rồi mời mẹ tới dàn dựng cho trường, cho lớp", NSƯT Linh Huệ tự hào khi kể về con.

Trong cuộc trò chuyện chị còn tiết lộ, các con được tạo điều kiện học rất nhiều kỹ năng khác nhau từ nhỏ. "Con gái tôi được học đầy đủ như học võ, học vẽ, học nấu ăn, học đàn, học nhạc, cái gì con cũng học, tôi cứ trêu là ‘cầm kỳ thi họa đủ cả’", NSƯT Linh Huệ trải lòng.

Tuy nhiên, mục đích không phải để con theo đuổi tất cả mà để các con tự tin bước vào đời. NSƯT Linh Huệ nói: "Trang bị cho con để sau này con ra đời không bỡ ngỡ, không có nghĩa là con phải theo cái đó mà để con tự tin giữa cuộc đời này, để khi đứng ở đâu con cũng không ngại".

Khi được hỏi về bí quyết dạy con, nữ nghệ sĩ cười và nói thẳng: "Tôi không có một cái bí quyết gì cả, có thể con giỏi giống bố". NSƯT Linh Huệ kể lại thời điểm kết hôn, cả hai vợ chồng đều rất khó khăn nhưng với chị, chỉ cần chồng có chí và giỏi thì đều vượt qua được. "Lúc mà chúng tôi lấy nhau đều rất nghèo… nhưng lúc đấy tôi chỉ nghĩ mình phải lấy một người có học, người ta xấu cũng được, đẹp cũng được, giàu cũng được, nghèo cũng được nhưng phải có một cái đầu thông minh", nữ nghệ sĩ trải lòng.

NSƯT Linh Huệ và chồng.

Chị tin rằng tri thức là nền tảng quan trọng nhất cho tương lai. Chồng chị khi đó còn là sinh viên, nhưng chính sự học hành và tư duy tốt đã khiến chị đặt niềm tin. Gia đình chồng cũng là những người từng trải qua môi trường quân đội nên có sự đồng cảm với hoàn cảnh của chị.

Trong những năm tháng làm nghề bận rộn, NSƯT Linh Huệ cũng không có nhiều thời gian gần gũi con cái nhưng may mắn các con chị rất tự lập. Ngoài ra, may mắn lớn nhất của NSƯT Linh Huệ chính là sự hỗ trợ từ gia đình bên chồng. "Tôi dù bận rộn với công việc nhưng lại có nhà chồng hỗ trợ, ông bà rất ủng hộ công việc của tôi, chính vì thế tôi thực cảm thấy rất may mắn", chị hạnh phúc nói.

Sau hơn 30 năm hôn nhân, NSƯT Linh Huệ cho rằng bí quyết giữ gìn hạnh phúc nằm ở sự chân thành. "Tôi nghĩ mình cứ chân thành, chân thành sẽ gặp chân thành… ở ngoài đời đừng diễn. Khi mình thật thì người ta sẽ thật, bởi vì con người bây giờ thông minh lắm, họ cảm nhận được", nữ nghệ sĩ tự đúc rút.

NSƯT Linh Huệ: "Hào quang nghệ thuật là con dao 2 lưỡi"

NSƯT Linh Huệ có một gi đình hạnh phúc nhưng thực tế, chị không bao giờ vì gia đình mà chểnh mảng công việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Với chị nghệ thuật chính là thánh đường của mình và chị cũng sống rất thực tế với hiện thực dù mang tâm hồn nghệ sĩ.

Khi được hỏi về việc lấn sân điện ảnh như nhiều nghệ sĩ khác, NSƯT Linh Huệ thẳng thắn nhìn nhận: "Điện ảnh bây giờ đã tư nhân hóa, họ sẽ phải có những gương mặt để bán vé… còn tôi thì hơi thuần, mà thuần thì hợp với những nhân vật như thế, nên sẽ hơi khó".

NSƯT Linh Huệ chọn cuộc sống bình yên sau ánh đèn sân khấu.

NSƯT Linh Huệ cũng cho biết bản thân từng tham gia phim điện ảnh nhưng chủ yếu là các đề tài quân đội, công an do Nhà nước sản xuất. Với chị, mỗi nghệ sĩ có một con đường riêng và không phải ai cũng phù hợp với thị trường điện ảnh hiện nay.

Dù không xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nữ nghệ sĩ vẫn nhận được tình cảm bền bỉ từ khán giả. Chị xúc động kể lại một kỷ niệm: "Một lần tôi đi diễn ở Long An, có một bà má từ tận miền Tây đi xe đò lên chỉ để gặp tôi, để sờ vào tôi như thế này (chị nắm tay phóng viên để miêu tả lại hành động của khán giả)… Lúc ấy, trong lòng tôi vừa xúc động vừa trân quý".

Nói về hào quang của danh tiếng, NSƯT Linh Huệ không phủ nhận sức hấp dẫn của nó: "Nổi tiếng cũng tốt, nó sẽ có nhiều cơ hội mang lại cho mình cả về danh tiếng lẫn kinh tế". Tuy nhiên, chị cũng thẳng thắn nhìn vào thực tế: "Hào quang là con dao hai lưỡi, không phải ai đứng trên đỉnh vinh quang cũng giữ được đâu".

Chính vì vậy, NSƯT Linh Huệ lựa chọn một cuộc sống bình lặng. "Tôi chọn một cách sống bình lặng, hài lòng với những gì mình có, hạnh phúc vì mình có một gia đình bình yên, con cái khôn lớn và có những khán giả yêu mến mình đến thế", chị giãi bày. Khi nói những lời này, mắt NSƯT Linh Huệ ánh lên niềm tự hào và hạnh phúc. Chị cũng tiết lộ không chỉ có khán giả mà các con cũng rất tự hào về chị.

Cận cảnh một góc trong ngôi biệt thự 150m2 ở khu đô thị Đại Kim (Hà Nội) của gia đình NSƯT Linh Huệ.

Ở thời điểm hiện tại, với nữ nghệ sĩ, thành công không còn được đo bằng sự nổi tiếng hay số lượng vai diễn, mà nằm ở sự bình yên trong tâm hồn, sự trưởng thành của con cái và tình cảm bền lâu của khán giả. Đó chính là điều khiến chị không còn bất kỳ nuối tiếc nào trên hành trình đã đi qua.