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Hoa hậu Vi Minh sắp bị tước danh hiệu

Thứ sáu, 09:59 05/06/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bị hàng loạt nhãn hàng huỷ hợp đồng khiến cô phải đền bù khoản tiền lớn, có nguy cơ bị tước danh hiệu hoa hậu.

Trong tập 15 phim "Lời hứa đầu tiên" đã được phát sóng, khi lên kế hoạch bóc phốt Tập đoàn Hải Minh, Hoa hậu Vi Minh có lẽ đã không ngờ tới kết quả của việc làm này. Nhưng điều tai hại hơn là ngay sau khi cô đưa lời tố cáo thì lập tức một đoạn clip bóc phốt cô đã được trình chiếu.

Hoa hậu Vi Minh đã không những không đạt được kế hoạch của mình mà còn đẩy bản thân rơi thẳng xuống vực - không thể quay về với cả Tập đoàn Hải Minh lẫn công ty chủ quản khi mà chính cô tuyên chiến với Quỳnh Mai. Các nhãn hàng đồng loạt huỷ hợp đồng khiến Hoa hậu Vi Minh phải đối diện với số tiền nợ 3 tỷ đồng do vi phạm hợp đồng.

Hoa hậu Vi Minh bị tước danh hiệu vì tố cáo và video bóc phốt gây chấn động - Ảnh 1.

Hoa hậu Vi Minh đối diện với việc phải đền bù nhiều hợp đồng có giá trị lớn. Ảnh VTV

"Hơn 10 nhãn hàng đang yêu cầu em đền bù hợp đồng. 3 tỷ là số tiền mà em phải đền bù cho công ty. Giấy trắng mực đen, em ký mà. Em vi phạm thì em phải đền bù thôi. Công ty đã quá nhân nhượng khi chỉ bắt em đền có 3 tỷ thôi đấy" - trợ lý của Quỳnh Mai thông báo với Vi Minh.

Khi Vi Minh mang bản hợp đồng yêu cầu bồi thường về cho Sơn xem, sau khi nghiên cứu, anh nói: "Số tiền này chỉ là số tiền đền bù dựa trên hợp đồng mà cô đã ký với công ty Quỳnh Mai. Họ có đầy đủ giấy tờ, chữ ký của cô. Tất cả đều hợp lệ".

Hoa hậu Vi Minh bị tước danh hiệu vì tố cáo và video bóc phốt gây chấn động - Ảnh 2.
Hoa hậu Vi Minh bị tước danh hiệu vì tố cáo và video bóc phốt gây chấn động - Ảnh 3.

Hoa hậu Vi Minh nhờ Sơn xem lại hợp đồng với công ty chủ quản. Ảnh VTV

Khi Vi Minh hỏi Sơn rằng nếu vậy, nếu cô thuê luật sư thì cô vẫn sẽ thua? Sơn nói rằng cô sẽ vừa tốn thời gian mà chưa tính tới việc một khoản chi phí lớn sẽ đội lên. Nhưng Sơn cũng nói trước mắt sẽ giúp Vi Minh bằng việc xin ý kiến của luật sư.

Vi Minh nói cô chỉ còn hơn 100 triệu. Sơn nói rằng với số tiền đó cùng tiền của anh và ông Tài ở trang trại thì ông Tài sẽ phải xoay thêm 2,5 tỷ mới đủ giúp Vi Minh. Nhưng Vi Minh không muốn Sơn nói với ông Tài mà đợi để cô tự mình xoay. Nhưng Sơn không tin Vi Minh có thể kiếm đâu ra tiền khi mà tất cả các hợp đồng quảng cáo của cô đã bị huỷ.

Nhưng Vi Minh không thể tự lo liệu như cô muốn. Công ty liên tục thúc ép cô đền bù hợp đồng. Cùng lúc, Quỳnh Mai cho mở cuộc họp báo nói về câu chuyện của Vi Minh, từ chuyện tự ý nhận các hợp đồng đến lợi dụng những mảnh đời bất hạnh làm content hình ảnh đến việc mua giải... Quỳnh Mai tuyên bố tước bỏ danh hiệu hoa hậu của Vi Minh.

Hoa hậu Vi Minh bị tước danh hiệu vì tố cáo và video bóc phốt gây chấn động - Ảnh 4.
Hoa hậu Vi Minh bị tước danh hiệu vì tố cáo và video bóc phốt gây chấn động - Ảnh 5.

Quỳnh Mai tuyên bố tước bỏ danh hiệu hoa hậu của Vi Minh. Ảnh VTV

Ngay sau cuộc họp báo, Hải Đăng đã liên hệ với Vi Minh và nói anh ta sẽ giúp cô trở lại vị trí cũ, sẽ cho cô tất cả chỉ cần cô làm theo những gì anh ta lên kịch bản. Tuy nhiên, Vi Minh đã từ chối. Cô nói rằng cô không muốn phản bội người dân ở bản mình và những gì Hải Đăng định cho cô không phải là những gì cô cần.

Hải Đăng rất tức giận khi không thể mua chuộc được Vi Minh. Anh ta những tưởng khi bị chặn mọi đường sống, cô sẽ chấp nhận nắm lấy tay mình, sự giúp đỡ của mình. Nhưng hoá ra không phải. Ngay cả trong lúc bị dồn vào đường cùng cô cũng từ chối anh ta.

Hoa hậu Vi Minh bị tước danh hiệu vì tố cáo và video bóc phốt gây chấn động - Ảnh 6.
Hoa hậu Vi Minh bị tước danh hiệu vì tố cáo và video bóc phốt gây chấn động - Ảnh 7.

Hải Đăng tỏ ra khó chịu khi bị Hoa hậu Vi Minh quay lưng. Ảnh VTV

Vi Minh đã tìm đến Hoàng Nam để nhờ vả nhưng lại bị bẽ mặt. Anh ta nói thẳng cô đã hết thời và chẳng còn giá trị lợi dụng. Hoàng Nam không tiếc lời dè bỉu cô và thậm chí định cưỡng bức cô. Vi Minh đã rời đi trong tức giận.

Tập 16 phim "Lời hứa đầu tiên" được phát sóng vào 20h ngày 5/6 trên VTV3.

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