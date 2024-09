Con trai NSND Xuân Bắc thay đổi thế nào khi trưởng thành?

Năm ngoái, 2 con trai NSND Xuân Bắc tiếp tục gây sốt trên sóng truyền hình với diện mạo trưởng thành cùng giọng hát tiếng Anh ngọt ngào. Cụ thể, nam NSND giới thiệu hai con trai Khánh Minh và Võ Nguyên (Bi béo) song ca bản nhạc "Nothing's gonna change my love for you" trong chương trình "Nghe hát cùng tôi". Phần biểu diễn chưa hoàn hảo nhưng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Trên fanpage VTV, video của hai anh em Bi béo nhận gần 600.000 lượt xem sau một ngày đăng tải. Cư dân mạng tán dương các con của Xuân Bắc có tố chất nghệ sĩ, Bi béo có giọng khỏe, vang, trong khi đó Khánh Minh sở hữu chất giọng ấm, ngọt ngào.