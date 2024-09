Con trai 16 tuổi của đạo diễn Trần Lực: Hotkids 'Bố ơi mình đi đâu thế' lột xác gây ngỡ ngàng

13 giờ trước

GĐXH - Hieuthuhai được xướng tên Quán quân "Anh trai say hi", ngôi vị Á quân thuộc về Rhyder. Nhóm nhạc toàn năng Best 5 của "Anh trai say hi" chính thức ra mắt nhưng fan sốc và hụt hẫng với kết quả này.