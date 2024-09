Con trai tử vong trong tư thế treo cổ, mẹ đến hiện trường rồi bàng hoàng phát hiện những dấu vết lạ

Một bà mẹ Thái Lan đang tìm kiếm sự thật sau khi nghi ngờ vụ "tự tử" của con trai 15 tuổi của mình thật ra là được dàn dựng để che đậy hành vi giết người.

Con trai tử vong, mẹ bàng hoàng phát hiện dấu vết lạ

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra ở tỉnh Samut Prakan, gần thủ đô Bangkok của Thái Lan. Chị Thanate Kaewruenthong, mẹ nạn nhân không tin rằng con trai mình đã tự sát và chỉ ra một số chi tiết đáng ngờ về cái chết của con. Người phụ nữ cho biết, con trai chị (gọi tắt là C) có vết thương và vết bầm tím trên cơ thể giống như bị hành hung vậy. Mặt C còn có vết bỏng, như thể bị ai đó dí điếu thuốc đang cháy vào.

Ngoài ra, chị Thanate lưu ý thêm rằng nơi tìm thấy thi thể của C là trong một khu rừng ngập mặn. Nếu đến đó để tự tử thì bàn chân và cẳng chân của nạn nhân sẽ dính đầy bùn. Tuy nhiên, trên cơ thể của C lại rất khô ráo, không có dấu vết gì của bùn cả. Đây là một chi tiết bất hợp lý.

Hiện trường là một khu rừng ngập mặn nhưng cơ thể nạn nhân lại rất khô ráo. (Ảnh minh họa)

Với những nghi ngờ trên, chị Thanate đã yêu cầu cảnh sát tiến hành việc khám nghiệm tử thi toàn diện trên thi thể C để xác định nguyên nhân gây ra cái chết và nguồn gốc vết thương của con trai.



Cuộc gọi bí ẩn với câu nói "Con yêu mẹ" khiến người mẹ quyết tìm ra sự thật

Để tìm hiểu thêm về cái chết của con trai, chị Thanate đã cố gắng gọi lại theo số điện thoại bí ẩn đã gọi cho chị nhưng không ai bắt máy. Sau đó, một người phụ nữ tự nhận là chị gái của một học viên đang học trường dạy nghề đã liên hệ với chị Thanate. Người này xin lỗi và giải thích rằng em trai cô đã gọi cho chị Thanate để trêu đùa sau khi lấy được số của cô từ một tấm áp phích tìm người mất tích trên mạng xã hội.

Bất chấp lời giải thích này, nam học viên này vẫn bị nghi ngờ do một đoạn ghi âm trong đó người ta nghe thấy cậu ta thảo luận về cái chết của C với một học viên lớn tuổi hơn. Trong đoạn ghi âm, cậu ta được cho là đã nói: “Họ đánh C cho đến khi cậu ta bất tỉnh mới thôi. Họ trói tay chân cậu ấy và tiếp tục hành hung. C có thể đã qua đời vào khoảng 10 giờ tối khi mẹ cậu ấy không liên lạc được với con. Họ tưởng C đã chết nên treo cổ cậu ấy lên cây... ”

Chị Thanate Kaewruenthong ôm di ảnh của con và muốn cảnh sát điều tra kỹ hơn.



Gia đình C đã hủy bỏ việc làm tang lễ cho con em mình và chuyển thi thể cậu về cơ quan cảnh sát để phục vụ cho việc khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi trước khi tiếp tục điều tra và chưa xác định liệu nam học viên kia có liên quan đến cái chết của C hay không.



Trước đó, cậu thiếu niên C biến mất khỏi nhà vào thứ Ba, ngày 13 tháng 8 vừa qua, khiến gia đình cậu phải chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, kêu gọi các netizen giúp tìm kiếm C.

Tuy nhiên, sau đó 2 ngày, tức là vào thứ Năm, ngày 15 tháng 8, một ngư dân địa phương đã tìm thấy thi thể không còn sự sống của C treo trên cây trong một khu rừng ngập mặn. Cảnh sát từ Sở cảnh sát Bangpu được gọi đến hiện trường để điều tra nguyên nhân cái chết của C. Ban đầu, họ kết luận cậu bé 15 tuổi đã tự sát. Tuy nhiên, với những dấu vết kỳ lạ ở thi thể của C cùng với cuộc gọi bí ẩn mà chị Thanate nhận được, gia đình C không tin vào kết luận này.

Cụ thể, là vào thứ Tư, ngày 14 tháng 8, một ngày trước khi thi thể được phát hiện, mẹ của C, chị Thanate Kaewruenthong, nhận được một cuộc gọi bí ẩn, trong đó có người nói: “Con yêu mẹ,” trước khi cúp máy. Chị Thanate chắc chắn rằng cuộc gọi không phải từ con trai mình, vì nếu đúng thì chị đã nhận ngay ra giọng nói của con.

Gia Linh